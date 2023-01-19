Đúng lúc tinh thần tôi ổn định thì tin dữ ập đến gia đình tôi. Con trai tôi bị tai nạn trên đường đi học về và qua đời. Những ngày sau đó tôi chìm trong nỗi đau mất con.

Những năm trước, kinh tế của vợ chồng tôi rất khó khăn, lúc nào cũng thiếu trước hụt sau. Vì vậy chúng tôi chỉ xác định đẻ một con để nuôi dạy tốt. Đến khi gia đình làm ăn phát đạt, con trai tôi đã 17 tuổi, tôi muốn sinh đứa thứ hai. Nhưng bác sĩ bảo tôi không thể sinh con được nữa, cũng không thể thụ tinh nhân tạo được. Vì ham làm giàu, lười sinh con, giờ thì tôi hối hận thật sự. Cũng may có chồng ở bên cạnh động viên, an ủi, tôi mới bớt đau khổ. Đúng lúc tinh thần tôi ổn định thì tin dữ ập đến gia đình tôi. Con trai tôi bị tai nạn trên đường đi học về và qua đời. Những ngày sau đó tôi chìm trong nỗi đau mất con. Chồng và người thân khuyên can rất nhiều nhưng tôi không thoát ra được. Lúc nào cũng có suy nghĩ không thiết sống nữa, chỉ muốn ở bên cạnh con. Tôi suy sụp tinh thần đến nỗi nghỉ việc liền 3 tháng, giảm 12kg. Sợ con buồn, tối nào tôi cũng ngủ phía dưới bàn thờ của con.

Ảnh minh họa: Internet Một tuần trước, chồng bất ngờ đưa cho tôi một tờ giấy xác nhận của bệnh viện về việc anh ấy đã thắt ống dẫn tinh. Chồng bảo không chịu nổi cảnh vợ sống trong dằn vặt đau khổ vì không thể sinh con nữa. Thế nên anh ấy đã tự hủy hoại bản thân để có thể đi cùng tôi hết cuộc đời này. Việc làm không báo trước của chồng khiến tôi thật sự hối hận. Sự thương nhớ con của tôi đã khiến chồng chịu không nổi, để rồi tự hủy hoại bản thân. Tôi thật quá ích kỷ, quên mất việc có người chồng đang ở bên cạnh. Anh cũng đau khổ chẳng kém gì tôi nhưng phải giấu vào trong lòng mà sống.

Từ hôm đó, tôi không còn đau khổ ủ rũ nữa mà chấp nhận sự ra đi của con trai. Ngày hôm qua, vợ chồng tôi đến nhà bà nội chơi. Mẹ chồng bảo tôi sắp hết tuổi sinh đẻ, lần này phải sinh 2 đứa bé liên tiếp. Nếu không làm được thì ông bà sẽ lấy vợ mới cho chồng tôi. Ông bà bảo gia đình này không được tuyệt tử tuyệt tôn. Ảnh minh họa: Internet Lúc ra về, chồng nói với tôi là sẽ sống cả đời bên vợ, không lấy ai hết. Thế nhưng tôi không thể sống ích kỷ được. Theo mọi người tôi có nên giải thoát cho chồng để anh lấy vợ mới và sinh những đứa con không?

Hoảng hồn bị chồng của nhân tình 'tóm' tận giường, nhưng việc làm sau đó của anh ta mới khiến tôi mất ngủ cả tháng Tôi và Hảo thường gặp nhau vào cuối tuần vì khi ấy công việc của tôi mới được rảnh rỗi. Phần lớn thời gian của buổi hẹn hò chúng tôi ở trong khách sạn. Có phải yêu đương dông dài đâu, cứ tập trung vào chuyện chính thôi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/suy-sup-khi-dua-con-trai-duy-nhat-dot-ngot-qua-doi-nao-ngo-chong-toi-lai-an-ui-vo-bang-mot-to-giay-xac-nhan-cua-benh-vien-544664.html