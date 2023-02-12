Suy sụp khi bạn trai đột ngột qua đời, 2 tháng sau lục lại email của anh, tôi không khỏi hoàng bàng với dòng tin nhắn anh gửi cho một người lạ

Tâm sự 12/02/2023 18:09

Tôi hồi hộp vô cùng, lần giở từng email một trong hộp thư đến và đi. Anh không còn, có lẽ đây là những gì cuối cùng còn liên quan đến anh mà tôi giữ lại được.

Tôi và bạn trai đã yêu nhau hơn 1 năm, chúng tôi định ra riêng sẽ về thưa chuyện với gia đình hai bên rồi lên kế hoạch tổ chức đám cưới. Ấy thế mà giữa lúc tình yêu của chúng tôi sắp đơm hoa kết trái ấy thì anh bị tai nạn giao thông không qua khỏi. Bố mẹ anh ngất lên ngất xuống, tôi cũng đau khổ cùng cực khi đột ngột mất đi anh. 

Cả tháng trời tôi sống như người mất hồn, phải nghỉ làm ở nhà. Cuối cùng, nhìn bố mẹ già vì lo lắng cho mình mà tóc thêm bạc trắng, tôi mới giật mình vực lại tinh thần. Anh qua đời là điều vô cùng thương tiếc nhưng bố mẹ tôi vẫn vô cùng quan trọng, phận làm con tôi không thể để ông bà nhọc lòng thêm nữa. 

Dần lấy lại tinh thần, tôi quay trở lại với công việc và cuộc sống bình thường như trước kia. Tối ấy, ngồi lẩn thẩn một mình tôi lại nhớ đến anh. Tay tôi vô thức gõ địa chỉ email của anh rồi đoán mò mật khẩu. Không thể ngờ nổi tôi lại đoán trúng, thực sự mở được email của anh! 

Tôi hồi hộp vô cùng, lần giở từng email một trong hộp thư đến và đi. Anh không còn, có lẽ đây là những gì cuối cùng còn liên quan đến anh mà tôi giữ lại được. Nhưng tay tôi khựng lại khi nhìn thấy một email anh gửi đi với nội dung: “Hãy chờ anh! Anh yêu em!”.

Suy sụp khi bạn trai đột ngột qua đời, 2 tháng sau lục lại email của anh, tôi không khỏi hoàng bàng với dòng tin nhắn anh gửi cho một người lạ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nội dung thì rất dài, tôi không tiện viết lại hết ra đây. Thì ra anh muốn bày tỏ nỗi lòng và tình cảm của mình nên mới viết email cho tình cảm và lãng mạn. Người nhận không ai khác chính là người yêu cũ của anh! Mà không, họ chẳng hẳn là người cũ của nhau, thực chất họ vẫn dây dưa không rõ ràng sau khi anh đã quen rồi yêu tôi!

Chả là gia cảnh cô gái kia và gia đình anh đều khó khăn, cô ấy tốt nghiệp một trường cao đẳng nhưng không xin được việc gì ra hồn, đành vay vốn ra nước ngoài xuất khẩu lao động. Lương tháng của anh cũng chẳng nhiều nhặn gì, không lo được cho người yêu, phải đau khổ nhìn cô ấy đi xa. 

Sau đó anh ở nhà yêu rồi định cưới tôi, cô gái kia ở nước ngoài chưa về. Họ vẫn liên lạc với nhau nhưng vì ở xa không gặp mặt bao giờ nên tôi không hề hay biết gì.

Điều khủng khiếp nhất là trong email anh bảo cô gái kia hãy chờ anh ta cưới tôi xong, bằng mọi cách vơ vét bòn rút tiền bạc của tôi cho được món kha khá. Lý tưởng nhất là kiếm được cái nhà, sau đó anh sẽ ly hôn tôi để cưới cô ta. Anh còn hứa hẹn không có con với tôi và khẳng định chưa bao giờ yêu tôi hết, chỉ nhung nhớ mình cô ta mà thôi!

Tôi đọc được những dòng chữ ấy mà bàng hoàng đau xót. Tất cả từ đầu đến cuối hóa ra chỉ là dối trá và lừa lọc đáng ghê sợ! Người đàn ông tôi định lấy làm chồng lại đang rắp tâm nham hiểm với tôi. Cũng bởi gia cảnh nhà tôi khấm khá, bố mẹ thậm chí còn bảo cho vợ chồng chúng tôi mảnh đất làm nhà khi kết hôn. 

Suy sụp khi bạn trai đột ngột qua đời, 2 tháng sau lục lại email của anh, tôi không khỏi hoàng bàng với dòng tin nhắn anh gửi cho một người lạ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi nhớ lại trong đám tang anh, cô nàng kia không xuất hiện. Anh ở đây nặng lòng với cô ta như thế, thậm chí không tiếc chà đạp 1 người con gái vô tội khác hòng kiếm chác về xây tổ ấm với cô ta. Không biết ở bên kia cô ta có còn nhớ đến anh, hay chỉ gửi vài dòng liên lạc ngắn ngủi cho anh hy vọng mà anh đã tưởng cô ta vẫn tha thiết với mình? 

Chua xót và cay đắng đến muốn phát điên mọi người ạ. Nhưng bình tĩnh lại, tôi lại thấy có lẽ như vậy cũng tốt. Sau khi biết bí mật sâu kín của anh, tôi đối với anh cũng chẳng còn nhiều tình cảm. Tôi có thể quên anh hoàn toàn để bắt đầu lại cuộc sống mới vui vẻ và hạnh phúc của mình!

Nhắm mắt cưới con gái hư hỏng của sếp để hưởng giàu sang, không ngờ sau đêm tân hôn tôi sốc đến ngã nhào khi nhìn cảnh tượng trên giường

Nhắm mắt cưới con gái hư hỏng của sếp để hưởng giàu sang, không ngờ sau đêm tân hôn tôi sốc đến ngã nhào khi nhìn cảnh tượng trên giường

Tôi còn lo lắng mình thể hiện không tốt, khiến em không hài lòng. Thế nhưng đêm tân hôn em lại rất ngượng ngùng, xấu hổ và lúng túng như thể em chưa gần gũi đàn ông bao giờ.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tình yêu tâm sự gia đình tâm sự eva góc tâm sự

TIN MỚI NHẤT

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Sao quốc tế 1 giờ 4 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm sự 1 giờ 56 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 51 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 56 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 46 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 39 phút trước
'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 10 giờ 1 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 10 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt