Cả tháng trời tôi sống như người mất hồn, phải nghỉ làm ở nhà. Cuối cùng, nhìn bố mẹ già vì lo lắng cho mình mà tóc thêm bạc trắng, tôi mới giật mình vực lại tinh thần. Anh qua đời là điều vô cùng thương tiếc nhưng bố mẹ tôi vẫn vô cùng quan trọng, phận làm con tôi không thể để ông bà nhọc lòng thêm nữa.

Tôi và bạn trai đã yêu nhau hơn 1 năm, chúng tôi định ra riêng sẽ về thưa chuyện với gia đình hai bên rồi lên kế hoạch tổ chức đám cưới. Ấy thế mà giữa lúc tình yêu của chúng tôi sắp đơm hoa kết trái ấy thì anh bị tai nạn giao thông không qua khỏi. Bố mẹ anh ngất lên ngất xuống, tôi cũng đau khổ cùng cực khi đột ngột mất đi anh.

Tôi hồi hộp vô cùng, lần giở từng email một trong hộp thư đến và đi. Anh không còn, có lẽ đây là những gì cuối cùng còn liên quan đến anh mà tôi giữ lại được. Nhưng tay tôi khựng lại khi nhìn thấy một email anh gửi đi với nội dung: “Hãy chờ anh! Anh yêu em!”.

Dần lấy lại tinh thần, tôi quay trở lại với công việc và cuộc sống bình thường như trước kia. Tối ấy, ngồi lẩn thẩn một mình tôi lại nhớ đến anh. Tay tôi vô thức gõ địa chỉ email của anh rồi đoán mò mật khẩu. Không thể ngờ nổi tôi lại đoán trúng, thực sự mở được email của anh!

Ảnh minh họa: Internet

Nội dung thì rất dài, tôi không tiện viết lại hết ra đây. Thì ra anh muốn bày tỏ nỗi lòng và tình cảm của mình nên mới viết email cho tình cảm và lãng mạn. Người nhận không ai khác chính là người yêu cũ của anh! Mà không, họ chẳng hẳn là người cũ của nhau, thực chất họ vẫn dây dưa không rõ ràng sau khi anh đã quen rồi yêu tôi!

Chả là gia cảnh cô gái kia và gia đình anh đều khó khăn, cô ấy tốt nghiệp một trường cao đẳng nhưng không xin được việc gì ra hồn, đành vay vốn ra nước ngoài xuất khẩu lao động. Lương tháng của anh cũng chẳng nhiều nhặn gì, không lo được cho người yêu, phải đau khổ nhìn cô ấy đi xa.

Sau đó anh ở nhà yêu rồi định cưới tôi, cô gái kia ở nước ngoài chưa về. Họ vẫn liên lạc với nhau nhưng vì ở xa không gặp mặt bao giờ nên tôi không hề hay biết gì.

Điều khủng khiếp nhất là trong email anh bảo cô gái kia hãy chờ anh ta cưới tôi xong, bằng mọi cách vơ vét bòn rút tiền bạc của tôi cho được món kha khá. Lý tưởng nhất là kiếm được cái nhà, sau đó anh sẽ ly hôn tôi để cưới cô ta. Anh còn hứa hẹn không có con với tôi và khẳng định chưa bao giờ yêu tôi hết, chỉ nhung nhớ mình cô ta mà thôi!

Tôi đọc được những dòng chữ ấy mà bàng hoàng đau xót. Tất cả từ đầu đến cuối hóa ra chỉ là dối trá và lừa lọc đáng ghê sợ! Người đàn ông tôi định lấy làm chồng lại đang rắp tâm nham hiểm với tôi. Cũng bởi gia cảnh nhà tôi khấm khá, bố mẹ thậm chí còn bảo cho vợ chồng chúng tôi mảnh đất làm nhà khi kết hôn.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi nhớ lại trong đám tang anh, cô nàng kia không xuất hiện. Anh ở đây nặng lòng với cô ta như thế, thậm chí không tiếc chà đạp 1 người con gái vô tội khác hòng kiếm chác về xây tổ ấm với cô ta. Không biết ở bên kia cô ta có còn nhớ đến anh, hay chỉ gửi vài dòng liên lạc ngắn ngủi cho anh hy vọng mà anh đã tưởng cô ta vẫn tha thiết với mình?

Chua xót và cay đắng đến muốn phát điên mọi người ạ. Nhưng bình tĩnh lại, tôi lại thấy có lẽ như vậy cũng tốt. Sau khi biết bí mật sâu kín của anh, tôi đối với anh cũng chẳng còn nhiều tình cảm. Tôi có thể quên anh hoàn toàn để bắt đầu lại cuộc sống mới vui vẻ và hạnh phúc của mình!