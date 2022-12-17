Suốt 1 năm sau cưới chồng bỏ mặc vợ ôm gối khóc thầm vào mỗi đêm, kiên quyết không 'động chạm', trước ngày ra tòa ly hôn, nửa đêm anh gõ cửa đưa 1 thứ, tôi vội xé đơn ly hôn

Tâm sự 17/12/2022 03:34

Tôi không cầm được nước mắt, hành động này chứng tỏ anh là người có tình nghĩa, vậy thì tại sao 1 năm qua anh lại cư xử như thế? Tôi cầm chặt tay anh bắt anh nói cho tôi lý do thật sự, để không còn gì phải hối tiếc nữa.

Khi được bạn bè giới thiệu cho Khương, tôi rất có cảm tình với anh. Anh là người đàn ông hiền lành chăm chỉ, có lối sống chuẩn mực. Đám cưới của chúng tôi diễn ra trong sự chúc phúc hồ hởi của gia đình hai bên.

Vậy nhưng đêm tân hôn của tôi lại vô cùng cay đắng và ê chề khi chồng không xuất hiện. Anh chỉ nhắn cho tôi một tin bảo rằng mình mệt ngủ bên phòng làm việc, dặn tôi cứ ngủ trước. Thời gian quen nhau, chúng tôi vẫn chưa đi quá giới hạn. Đêm tân hôn thì chồng bỏ mặc vợ, để rồi những ngày sau đó, tôi luôn phải vò võ trong phòng một mình mỗi đêm. Lý do anh đưa ra là mệt mỏi, căng thẳng công việc, không có tâm trạng gì.

Suốt một năm trời vợ chồng tôi sống trong cảnh như vậy. Ban ngày chúng tôi vẫn tỏ ra bình thường trước mặt mọi người, rồi đêm về tôi phải ôm gối khóc thầm. Mọi người sẽ hỏi tại sao tôi có thể chịu đựng được ngần ấy thời gian đúng không? 

Tôi cũng khổ tâm lắm. Mình là phận phụ nữ, ngại ngùng không dám đề cập thẳng tới vấn đề đó. Chồng viện cớ bận việc, lẽ nào tôi còn cứ sán vào? Ai cũng có tự trọng và kiêu hãnh của mình, nếu anh ấy không cần vợ, thấy vợ không hấp dẫn thì tôi cũng không chủ động làm gì. 

 

Suốt 1 năm sau cưới chồng bỏ mặc vợ ôm gối khóc thầm vào mỗi đêm, kiên quyết không 'động chạm', trước ngày ra tòa ly hôn, nửa đêm anh gõ cửa đưa 1 thứ, tôi vội xé đơn ly hôn - Ảnh 1
 Ban ngày chúng tôi vẫn tỏ ra bình thường trước mặt mọi người, rồi đêm về tôi phải ôm gối khóc thầm - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng tôi không dám kể với ai, cũng chẳng thể bỏ về nhà mẹ đẻ vì vừa cưới nhau chưa lâu. Ầm ĩ lên chỉ khiến bố mẹ tôi phải đau lòng. Tôi cũng từng mềm mỏng nhẹ nhàng hỏi thăm chồng về công việc hay những khó khăn anh gặp phải trong cuộc sống, muốn chia sẻ với anh nhưng cũng chẳng có ích gì.

Sao tròn một năm kết hôn, chính chồng tôi là người chủ động đưa ra đề nghị chia tay. Anh bảo chắc tôi cũng mệt mỏi và chán ngán lắm rồi, vậy thì kết thúc cuộc hôn nhân này. Tôi bật khóc hỏi anh có phải anh yêu người khác nhưng đành lấy tôi vì ý muốn của cha mẹ hay không? Chồng lắc đầu nhưng cũng chẳng nói gì thêm. 

Cái đêm trước ngày ra tòa, tôi không thể nào ngủ được. Nửa đêm bỗng nghe tiếng gõ cửa, chồng đứng bên ngoài trong tay cầm một chiếc hộp gỗ nhỏ. Vào phòng, anh đưa chiếc hộp cho tôi, cúi gằm không dám nhìn thẳng:

- Chỗ này có 10 cây vàng, em cầm lấy để bắt đầu cuộc sống mới, coi như là anh bồi thường cho em. Mong em có thể hạnh phúc.

Tôi không cầm được nước mắt, hành động này chứng tỏ anh là người có tình nghĩa, vậy thì tại sao 1 năm qua anh lại cư xử như thế? Tôi cầm chặt tay anh bắt anh nói cho tôi lý do thật sự, để không còn gì phải hối tiếc nữa. Đến lúc này chồng mới ấp úng thú nhận rằng thực ra anh có vấn đề về phương diện kia, lúc đi kiểm tra cũng cho thấy anh bị tinh trùng yếu, khả năng thụ thai kém hơn người bình thường.

 

Suốt 1 năm sau cưới chồng bỏ mặc vợ ôm gối khóc thầm vào mỗi đêm, kiên quyết không 'động chạm', trước ngày ra tòa ly hôn, nửa đêm anh gõ cửa đưa 1 thứ, tôi vội xé đơn ly hôn - Ảnh 2
Tôi thương anh hơn là giận, ôm chầm lấy chồng, hai vợ chồng cùng khóc - Ảnh minh họa: Internet

Tôi ngẩn người, hóa ra là vậy. Đó là lý do mà chồng thờ ơ với tôi một năm qua, vì anh tự ti về bản thân. “Anh xin lỗi vì đã cưới em, cũng vì anh ích kỷ, sợ người đời dèm pha là không lấy được vợ, sợ bố mẹ suy nghĩ. Cưới em về để rồi làm khổ em…”, chồng nghẹn ngào thốt lên mà tôi cũng đau xót và thương anh vô vàn.

Tôi thương anh hơn là giận, ôm chầm lấy chồng, hai vợ chồng cùng khóc. Đêm đó tôi xé đơn ly hôn, nói với anh rằng dù có thế nào tôi cũng sẽ ở bên anh. Hơn nữa vấn đề của anh không quá nghiêm trọng, chỉ là anh tự ti về bản thân mà thôi. Tôi sẽ đồng hành cùng anh trị bệnh và rồi chúng tôi sẽ có những đứa con xinh xắn với một tổ ấm hạnh phúc.

Chồng ngẩn người trước phản ứng của vợ. Anh ôm lấy tôi khóc như một đứa trẻ. Chúng tôi nhất định sẽ vượt qua khó khăn và có một tương lai tươi sáng phải không mọi người?

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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