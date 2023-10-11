Sung sướng vì lấy được trai tân giàu có, nhưng bước vào phòng cưới thì tôi mới 'lạnh người' ngã quỵ khi biết được bí mật này!

Tâm sự 11/10/2023 04:17

Mỗi lần ngồi với tôi Phú không bao giờ chủ động hỏi chuyện nhưng lại nói chuyện rất nhiệt tình với những người đồng nghiệp. Tôi biết anh ta không yêu mình nhưng những thứ tôi càng khó dành được thì lại càng hứng thú.

Trong một lần đến công ty của bố chơi, bất ngờ gặp ngay Phú, là nhân viên, rất đẹp trai chững chạc và tôi đã kết ngay. Nhiều ngày sau đó tôi thường lui tới công ty và làm quen với anh ấy. Nhưng Phú luôn tiếp đón tôi một cách xã giao, mời đi uống nước thì anh ấy luôn tìm cách từ chối. Chỉ đến khi có sự trợ giúp của bố tôi thì anh ta mới miễn cưỡng đồng ý đi.

Mỗi lần ngồi với tôi Phú không bao giờ chủ động hỏi chuyện nhưng lại nói chuyện rất nhiệt tình với những người đồng nghiệp. Tôi biết anh ta không yêu mình nhưng những thứ tôi càng khó dành được thì lại càng hứng thú.

Sung sướng vì lấy được trai tân giàu có, nhưng bước vào phòng cưới thì tôi mới 'lạnh người' ngã quỵ khi biết được bí mật này! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi đã cố thay đổi tính tiểu thư và bớt nóng tính đi để đẹp hơn trong mắt Phú. Tôi hứa hẹn với anh ấy là sẽ có sự nghiệp vững chắc nếu lấy tôi làm vợ. Nhưng Phú nói chưa bao giờ yêu tôi nên mong tôi hãy để cho anh ấy yên ổn làm việc. Những gì tôi muốn là phải đạt được, kể cả trong tình yêu. Khi bố tôi nhúng tay vào thì Phú không có con đường từ chối và chấp nhận tổ chức đám cưới.

Trước ngày cưới, chúng tôi về quê Phú để đăng ký kết hôn. Sau khi cơm nước xong thì chồng tương lai đưa tôi lên tầng xem phòng cưới. Khi cánh cửa phòng cưới mở ra, tôi liền nổi da gà khi nhìn tấm rèm màu tím sẫm xen lẫn màu trắng. Chiếc giường thì đặt ngay lối cửa ra vào và trên đầu giường là tấm ảnh cưới của hai vợ chồng. Phòng cưới mà chẳng thấy ấm áp hạnh phúc gì, chỉ có cảm giác lạnh lẽo như thể nơi để thờ người mới mất.

Tôi gắt lên, yêu cầu Phú ném hết rèm đi thay bằng gam màu khác và kê lại giường. Anh ấy nhìn thẳng mặt tôi mà nói: "Tôi chưa bao giờ yêu cô, sống với nhau mà không có tình yêu thì cũng như chết rồi. Đây là lời cảnh báo đầu tiên tôi dành cho cô".

Sung sướng vì lấy được trai tân giàu có, nhưng bước vào phòng cưới thì tôi mới 'lạnh người' ngã quỵ khi biết được bí mật này! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Phú bảo tôi sống vô cảm, trong mắt tôi mọi việc chỉ dùng tiền bạc và nhờ bố mẹ để giải quyết. Gần 30 tuổi rồi mà không thể tự kiếm tiền, lấy người như tôi về anh ấy không hầu nổi. Tôi bảo là nhà mình giàu có, thiếu tiền thì đã có bố mẹ chu cấp không phải dựa dẫm vào chồng. Tôi không biết việc nhà thì thuê giúp việc. Phú không nói gì nữa mà lắc đầu và yêu cầu tôi ra xe để trở lại thành phố. Anh ấy vẫn không chịu thay đổi cách trang trí phòng cưới.

Tôi không chê anh ấy nghèo rồi, vậy mà Phú lại chê tôi đủ điều. Theo mọi người tôi phải làm sao để có được tình yêu của anh ấy đây?

Đến nhà chị gái ở nhờ vài ngày, nửa đêm nghe tiếng rục rịch phát ra từ phòng chị, tôi tá hỏa khi chứng kiến cảnh tượng bên trong!

Đến nhà chị gái ở nhờ vài ngày, nửa đêm nghe tiếng rục rịch phát ra từ phòng chị, tôi tá hỏa khi chứng kiến cảnh tượng bên trong!

Sau 5 ngày, thủ tục nhập học đã hoàn thành, nhưng phải mất thêm 3 ngày nữa thì tôi mới được dọn vào ký túc xá. Khi nói với anh chị chuyện này, tôi thấy anh rể có vẻ không thích lắm dù anh không nói ra.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva tâm sự hôn nhân góc tâm sự tâm sự chuyện eva chuyện gia đình chồng ngoại tình

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Sao quốc tế 1 giờ 48 phút trước
Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Dinh dưỡng 3 giờ 18 phút trước
Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/9/2026), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/9/2026), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 3 phút trước
Cuối ngày hôm nay (21/9/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Cuối ngày hôm nay (21/9/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 33 phút trước
Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Sao quốc tế 9 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Tử vi thứ Hai 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Hai 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Hành động vô tình của người vợ mang thai khiến chồng ngoan ngoãn suốt 9 tháng 10 ngày

Hành động vô tình của người vợ mang thai khiến chồng ngoan ngoãn suốt 9 tháng 10 ngày

Sự thật sau kết quả ADN khiến cả gia đình ngơ ngác và quyết định của người mẹ chồng

Sự thật sau kết quả ADN khiến cả gia đình ngơ ngác và quyết định của người mẹ chồng

Nghi chồng lập quỹ đen cho người ngoài, tôi âm thầm tích vén tiền riêng để rồi ôm hối hận

Nghi chồng lập quỹ đen cho người ngoài, tôi âm thầm tích vén tiền riêng để rồi ôm hối hận

Sự trở về bất ngờ của chồng cũ trong đêm mưa và lời thỉnh cầu muốn gặp con

Sự trở về bất ngờ của chồng cũ trong đêm mưa và lời thỉnh cầu muốn gặp con

Tin nhắn bất ngờ trước ngày cưới 3 ngày và chuyến đi đặc biệt của cô dâu

Tin nhắn bất ngờ trước ngày cưới 3 ngày và chuyến đi đặc biệt của cô dâu