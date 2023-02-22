Sự thật ngỡ ngàng đằng sau lời kể của cô bạn thân người yêu, tôi điếng hồn khi phát hiện vị trí của mình trong lòng anh ta

Tâm sự 22/02/2023 21:29

Thấy cảnh tượng nhức mắt trước mặt tôi không nói một lời rời khỏi nơi đầy tăm tối đó. Thì ra, Duy chỉ coi tôi là tạm bợ để chờ Nhung nhưng lại khinh thường tôi đến mức tôi không thể ngỡ.

Tôi quen Duy được gần 6 tháng. Lần đầu tiên chúng tôi vô tình kết bạn với nhau qua facebook, anh chủ động bắt chuyện với tôi. Sau vài ngày hỏi han và tâm sự, anh đề nghị chúng tôi nên có một cuộc gặp gỡ bên ngoài để chính thức tiến đến hẹn hò.

Tôi thú thật cũng có chút ái ngại, không phải vì anh muốn tiến đến quá sớm. Mà bởi vì ngoại hình của tôi không mấy ưa nhìn. Tôi không tự tin về ngoại hình của bản thân với một khuôn mặt khá già hơn tuổi, lộ chi chít tàn nhang và mụn dù có dùng lớp trang điểm vẫn không thể che hết. Kèm với đó, tôi cũng chưa từng hẹn  hò với ai bao giờ. So với anh, tôi nghĩ mình thật không xứng vì trông anh rất đẹp trai và đạo mạo. Nhưng tôi vẫn đánh liều cho bản thân mình một cơ hội để được yêu. Vậy là tôi quyết định gặp anh.

Sự thật ngỡ ngàng đằng sau lời kể của cô bạn thân người yêu, tôi điếng hồn khi phát hiện vị trí của mình trong lòng anh ta - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngày hẹn hò, anh tỏ ra rất ga lăng, gọi những món ăn tôi thích mà anh đã từng hỏi. Lột vỏ tôm và xắn sẵn mọi đồ ăn và dĩa của tôi. Chúng tôi còn đi xem phim và uống nước với nhau, tối đó anh bảo thích tôi và chúng tôi nhanh chóng tiến đến hẹn hò.

Mọi thứ sẽ thật mĩ mãn cho đến ngày sinh nhật của bạn thân anh. Dẫu biết bạn thân anh là con gái nhưng tôi không ngờ cô ấy lại rất đẹp, cô ấy tên Nhung. Anh cũng chẳng kể nhiều về cô ấy, chỉ bảo rằng cô ấy đi sang Úc du học nên chẳng liên lạc nhiều và cùng lắm chỉ kể qua loa nên tôi cũng chẳng để ý.

Nhung đãi tiệc tại một quán bar với tiếng nhạc xập xình khá ồn ào, những thân hình lắc lư và những dancer múa cột khiến không khí được hâm nóng, hầu hết đám con trai đều hòa nhịp cùng. Duy nhất chỉ còn mình tôi và Nhung ngồi lại. Mặc dù bản thân tôi cũng được sinh ra trong một gia đình được cho là giàu có khi có bố là giám đốc một chi nhánh công ty thiết kế giày da và mẹ là một luật sư có tiếng trong thành phố, nhưng bố mẹ luôn đào tạo tôi theo hướng một đứa con ngoan ngoãn và luôn tuân thủ mọi thứ nên những nơi như thế này cơ bản không phù hợp với tôi.

Sự thật ngỡ ngàng đằng sau lời kể của cô bạn thân người yêu, tôi điếng hồn khi phát hiện vị trí của mình trong lòng anh ta - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đến lúc chỉ còn tôi và Nhung, Nhung ghé tai tôi nói thật lớn đủ để lấn tiếng nhạc và cho tôi nghe rõ. Cô ấy nói rằng có biết tôi qua lời kể của Duy, thực tế anh nhắn tin cho Nhung rất nhiều, thậm chí là hằng ngày. Anh nói rằng nhớ cô ấy rất nhiều và họ đã từng hẹn hò với nhau, chỉ vì cô ấy phải đi du học nên họ mới tạm chia tay và làm bạn. Nhung chìa tin nhắn trên điện thoại giữa hai người cho tôi xem. Tin nhắn của anh hiện rõ mồn một trước mặt tôi. Nhưng đau lòng hơn, anh nói với cô ấy rằng tôi không thể nào so sánh được với cô ấy, anh quen tôi chỉ vì gia đình tôi có chút điều kiện.

Sau đó, Nhung với vẻ mặt cảm thông liền ôm vai tôi và nói rằng giờ cô ấy đã về rồi, nhiệm vụ của tôi cũng đã hết rồi cười khẩy. Tôi lúc đó như bị kích động liền giơ tay tát vào mặt Nhung trong sự ngỡ ngàng của nhưng người đang đứng gần trong đó có cả Duy. Duy liền chạy lại đỡ Nhung rồi mắng nhiếc tôi, cô ấy được thế dựa vào Duy khóc rấm rức.

Thấy cảnh tượng nhức mắt trước mặt tôi không nói một lời rời khỏi nơi đầy tăm tối đó. Thì ra, Duy chỉ coi tôi là tạm bợ để chờ Nhung nhưng lại khinh thường tôi đến mức tôi không thể ngỡ. Còn Nhung lại chấp nhận cho người mình yêu quen một cô gái khác trong lúc mình đi xa. Ngẫm tình yêu của bọn họ thật lạ lùng. Nhưng đó là lần đầu tiên tôi khóc cho bài học đầu tiên trong tình yêu mà tôi nhận được và cũng là khóc cho bản thân mình. Nếu không biết yêu thương bản thân mình thì liệu người khác sẽ yêu thương mình sao?

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