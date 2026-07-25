Sống chung với chị dâu luôn tìm cách chê bai, tôi bất ngờ trước màn "phản chiến" không ai ngờ tới

Tâm sự 25/07/2026 23:20

Ngày mùng 2 năm nay cũng như mọi năm, hai vợ chồng tôi từ sớm đã lo nấu cơm chuẩn bị mọi thứ. Nào thịt, nào rau, nào cá, nào tôm, món nào cũng cố gắng đủ đầy và ngon nhất. Dù gì thì trong năm chỉ có dịp này là đông đủ nhất.

Cả nhà chồng tôi có lệ, vào ngày mùng 2 Tết, gia đình hai cô em chồng sẽ tụ tập về nhà ăn bữa cơm đoàn viên ngày Tết. Dù ai có bận việc gì cũng phải cố gắng có mặt.

Nhà chỉ có ba anh em. Chồng tôi là con trai trưởng, đương nhiên, tôi với vai trò dâu trưởng sẽ phụ trách nấu nướng và lo toan tất cả mọi việc. Vợ chồng các cô ấy chỉ xem mình là khách đến chơi mà thôi.

Ngày mùng 2 năm nay cũng như mọi năm, hai vợ chồng tôi từ sớm đã lo nấu cơm chuẩn bị mọi thứ. Nào thịt, nào rau, nào cá, nào tôm, món nào cũng cố gắng đủ đầy và ngon nhất. Dù gì thì trong năm chỉ có dịp này là đông đủ nhất.

Mẹ chồng tôi lo lắng ra vào, sốt sắng chỉ đạo nọ kia. Còn món nào mà tôi chưa kịp chuẩn bị là bà đã nhắc ngay.

Các cô chú bận đi chúc Tết nhà nọ nhà kia, cũng muộn mới có mặt đông đủ. Thức ăn đã chuẩn bị từ lâu không tránh khỏi có món đã nguội lạnh.

Vừa ngồi vào mâm, cô em gái út đã buông lời: “Thức ăn sao nguội vậy chị? Món này phải ăn nóng mới ngon”. Tôi ngại quá, vội lấy đĩa thức ăn đi chiên lại.

Vội vàng làm xong ngồi xuống còn chưa nóng chỗ, cô út lại tiếp lời: “Thịt bò nhà bác dai quá. Nhà em làm món này toàn mua bò Mỹ vừa mềm vừa ngon. Mẹ giờ già rồi sao ăn được nữa”.

Sống chung với chị dâu luôn tìm cách chê bai, tôi bất ngờ trước màn 'phản chiến' không ai ngờ tới - Ảnh 1
Tôi buồn bã trước những lời chê bai - Ảnh minh họa: Internet

Chưa xong, cô ấy lại nói tiếp: “Loại cá này nhiều xương lắm. Bọn trẻ nhà em chỉ quen ăn cá hồi, vừa ít xương lại nhiều chất bổ”.

Tôi lặng thinh chẳng nói gì. Nhà cô ấy có điều kiện thì dùng hàng xịn thì đương nhiên rồi.

Anh em rể vừa uống bia lại nói tiếp: “Giờ này mà còn uống bia này hả bác. Loại này nhạt, không thơm”.

Hai vợ chồng tôi ngượng quá. Chúng tôi đều là công nhân. Mẹ chồng lại ốm đau quanh năm, tháng nào cũng đi viện, thuốc thang các kiểu. Lúc bà đau, các cô chú ở xa, viện cớ này kia, toàn vợ chồng tôi lo hết. Các cô đã không về thăm bà đã đành, cũng không hề có trách nhiệm san sẻ tài chính gì với bà cả. Tiền lương nhỏ hẹp của vợ chồng tôi phải chia năm xẻ bảy để còn lo cho các con nữa.

Giờ nghe các cô ấy nói vậy, tôi không khỏi chạnh lòng. Tôi nhẹ nhàng nói luôn: “Chị cũng chưa được ăn loại bò ngon ấy đâu. Cô út lúc nào cho mẹ ăn thử xem sao, mẹ ăn mà hợp thì tốt quá. Còn cá hồi nữa, cá ấy bổ mắt lắm. Bác sĩ cũng bảo dạo này mắt mẹ kém, một tuần nên ăn một bữa. Chị và anh còn chưa biết món ấy bao giờ”.

Cô Út ngồi im chả thấy nói năng gì, ra chiều ngượng ngùng.

Tôi nói tiếp: "Mẹ sát Tết còn phải đến tiêm kháng sinh mỗi ngày đấy nên còn mệt. Các cô mà ở gần, có phải mẹ cũng vui mà anh chị cũng đỡ vất vả".

Nói vậy, tôi chỉ mong các cô chú ấy hiểu và thông cảm cho vợ chồng tôi, bởi dù sao đi chăng nữa, họ vẫn là một gia đình đích thực. Chỉ có yêu thương và trân trọng mới khiến cho tình cảm ấy bền lâu nhất.

Chỉ vì lời phán của thầy bói, mẹ chồng sợ hãi đuổi con dâu đi và thái độ lạ của chồng gây sốc

Chỉ vì lời phán của thầy bói, mẹ chồng sợ hãi đuổi con dâu đi và thái độ lạ của chồng gây sốc

Kể từ khi lên xe hoa về nhà chồng, cuộc sống của tôi chưa ngày nào là được yên ổn. Không phải vì chồng không thương yêu, mà là tôi gặp phải người mẹ chồng cay nghiệt, khó tính. Tuy sống chung trong một mái nhà, nhưng tôi chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu thương của mẹ chồng.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Tưởng mình khôn ngoan vì lén để dành tiền riêng, tôi không ngờ ngày chồng nhắm mắt cũng là lúc biết sự thật đau lòng

Tưởng mình khôn ngoan vì lén để dành tiền riêng, tôi không ngờ ngày chồng nhắm mắt cũng là lúc biết sự thật đau lòng

Tâm sự 4 giờ 37 phút trước
Suốt nhiều năm tôi cho rằng chồng có quỹ đen ngoại tình, sự thật được hé lộ sau khi anh mất khiến tôi sụp đổ

Suốt nhiều năm tôi cho rằng chồng có quỹ đen ngoại tình, sự thật được hé lộ sau khi anh mất khiến tôi sụp đổ

Tâm sự 4 giờ 37 phút trước
Chồng qua đời, tôi mới phát hiện 'quỹ đen' không dành cho người khác mà là điều khiến tôi day dứt cả đời

Chồng qua đời, tôi mới phát hiện 'quỹ đen' không dành cho người khác mà là điều khiến tôi day dứt cả đời

Tâm sự 4 giờ 38 phút trước
Tôi luôn nghĩ chồng giấu tiền để phản bội, đến ngày đọc được sự thật anh để lại, nước mắt chỉ còn biết rơi

Tôi luôn nghĩ chồng giấu tiền để phản bội, đến ngày đọc được sự thật anh để lại, nước mắt chỉ còn biết rơi

Tâm sự 4 giờ 38 phút trước
Tưởng chồng ngoại tình nên âm thầm bòn rút tiền, khi anh mất tôi mới chết lặng vì bí mật anh giấu kín

Tưởng chồng ngoại tình nên âm thầm bòn rút tiền, khi anh mất tôi mới chết lặng vì bí mật anh giấu kín

Tâm sự 4 giờ 39 phút trước
Nghi chồng có quỹ đen nuôi nhân tình, tôi lén giấu tiền riêng, đến ngày anh qua đời mới biết sự thật cay đắng

Nghi chồng có quỹ đen nuôi nhân tình, tôi lén giấu tiền riêng, đến ngày anh qua đời mới biết sự thật cay đắng

Tâm sự 4 giờ 39 phút trước
Ai cũng nghĩ tôi lấy được chồng tốt, chỉ tôi mới hiểu những tổn thương âm thầm phía sau

Ai cũng nghĩ tôi lấy được chồng tốt, chỉ tôi mới hiểu những tổn thương âm thầm phía sau

Tâm sự 4 giờ 40 phút trước
Mở món quà sinh nhật từ chồng, người vợ không khỏi kinh hãi trước thứ cựa quậy bên trong

Mở món quà sinh nhật từ chồng, người vợ không khỏi kinh hãi trước thứ cựa quậy bên trong

Tâm sự 4 giờ 40 phút trước
Vợ bầu không cố ý, nhưng hành động ấy lại khiến chồng chẳng còn tâm trí nghĩ đến chuyện ngoại tình

Vợ bầu không cố ý, nhưng hành động ấy lại khiến chồng chẳng còn tâm trí nghĩ đến chuyện ngoại tình

Tâm sự 4 giờ 40 phút trước
Bị chồng bắt gặp ngay trước cửa khách sạn, tôi quỳ xin tha thứ nhưng đáp lại chỉ là một hành động lạnh lùng

Bị chồng bắt gặp ngay trước cửa khách sạn, tôi quỳ xin tha thứ nhưng đáp lại chỉ là một hành động lạnh lùng

Tâm sự 4 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 26/7/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, sự nghiệp phát triển hưng thịnh, Mão - Thân tài lộc ảm đạm, mọi sự khó thành công mỹ mãn

Tử vi Chủ Nhật 26/7/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, sự nghiệp phát triển hưng thịnh, Mão - Thân tài lộc ảm đạm, mọi sự khó thành công mỹ mãn

Đừng uống bột sắn dây nếu chưa biết điều này: Kết hợp sai dễ gây họa cho sức khỏe

Đừng uống bột sắn dây nếu chưa biết điều này: Kết hợp sai dễ gây họa cho sức khỏe

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 26/7/2026, 3 con giáp đại Phú đại Quý, giàu to ngất ngưởng, sống trong nhung lụa, nhà đẹp xe sang chờ sẵn

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 26/7/2026, 3 con giáp đại Phú đại Quý, giàu to ngất ngưởng, sống trong nhung lụa, nhà đẹp xe sang chờ sẵn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tưởng mình khôn ngoan vì lén để dành tiền riêng, tôi không ngờ ngày chồng nhắm mắt cũng là lúc biết sự thật đau lòng

Tưởng mình khôn ngoan vì lén để dành tiền riêng, tôi không ngờ ngày chồng nhắm mắt cũng là lúc biết sự thật đau lòng

Suốt nhiều năm tôi cho rằng chồng có quỹ đen ngoại tình, sự thật được hé lộ sau khi anh mất khiến tôi sụp đổ

Suốt nhiều năm tôi cho rằng chồng có quỹ đen ngoại tình, sự thật được hé lộ sau khi anh mất khiến tôi sụp đổ

Chồng qua đời, tôi mới phát hiện 'quỹ đen' không dành cho người khác mà là điều khiến tôi day dứt cả đời

Chồng qua đời, tôi mới phát hiện 'quỹ đen' không dành cho người khác mà là điều khiến tôi day dứt cả đời

Tôi luôn nghĩ chồng giấu tiền để phản bội, đến ngày đọc được sự thật anh để lại, nước mắt chỉ còn biết rơi

Tôi luôn nghĩ chồng giấu tiền để phản bội, đến ngày đọc được sự thật anh để lại, nước mắt chỉ còn biết rơi

Tưởng chồng ngoại tình nên âm thầm bòn rút tiền, khi anh mất tôi mới chết lặng vì bí mật anh giấu kín

Tưởng chồng ngoại tình nên âm thầm bòn rút tiền, khi anh mất tôi mới chết lặng vì bí mật anh giấu kín

Nghi chồng có quỹ đen nuôi nhân tình, tôi lén giấu tiền riêng, đến ngày anh qua đời mới biết sự thật cay đắng

Nghi chồng có quỹ đen nuôi nhân tình, tôi lén giấu tiền riêng, đến ngày anh qua đời mới biết sự thật cay đắng