Sộc thẳng vào nhà nghỉ bắt gian vợ, không phải đàn ông, những tôi vẫn 'thất kinh' khi thấy mặt người này ngồi sừng sững trong phòng

Cô ấy thường có những cuộc gọi mờ ám nhưng tôi kiểm tra điện thoại thì tin nhắn, lịch sự cuộc gọi đều bị xóa hết sạch. Đã thế vợ còn đi sớm về muộn, nói dối chồng là tăng ca làm thêm. Tôi rất bận rộn, chẳng có thời gian theo dõi hành tung của vợ nên quyết định cài định vị vào điện thoại của cô ấy.

Tôi và vợ kết hôn 6 năm, có chung một đứa con trai. Giữa lúc tôi đang tự hào vì mình có một gia đình êm ấm hạnh phúc thì lại phát hiện ở vợ những biểu hiện lạ lùng, đáng nghi.

Lập tức gửi con cho người bạn kia, tôi gọi ngay bố mẹ vợ và bố mẹ đẻ đến khu nhà nghỉ ấy để bắt gian tại trận. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho một người phụ nữ phản bội, làm ầm ĩ lên thế này cũng là tôi đã hạ quyết tâm ly hôn.

Trong suốt một tuần theo dõi, tôi đã phát hiện vài dấu hiệu khả nghi. Ví dụ như cô ấy hay tới quán cà phê vào giờ ăn trưa, chắc là cô ấy đi hẹn hò người tình. Nếu lúc ấy tôi đến bắt gian thì vợ sẽ chối bay chối biến ngay. Do đó tôi mặc kệ, chờ đến thời cơ thích hợp. Và rồi cuối cùng tôi cũng tìm được cơ hội ấy. Sáng đó bố mẹ tôi đều có việc ra ngoài mỗi người đi một nơi, tôi giả đò đưa con đi chơi cả ngày, để vợ ở nhà một mình. Chắc hẳn trong một ngày cuối tuần đẹp trời và rảnh rỗi như vậy, cô ấy sẽ hẹn hò với người tình. Không nằm ngoài dự đoán của tôi, tôi nhanh chóng phát hiện định vị báo rằng vợ mình đang ở một nhà nghỉ.

Gọi điện cho mẹ tôi không được, thôi thì có bố tôi và bố mẹ vợ cũng đủ rồi. Để cho bố mẹ vợ chứng kiến cô con gái ngoan hiền, đảm đang của họ mất nết thế nào, từ giờ đừng mở miệng chê trách tôi nữa.

Mất một chút công sức ở chỗ lễ tân để xin được số phòng, chúng tôi kéo lên phòng mà vợ tôi và gã người tình đang hú hí với nhau. Đập cửa một lát thì cánh cửa cuối cùng mới mở ra. Nhưng đến khi người nhìn rõ 2 người trong phòng thì tất cả chúng tôi đều giật thót kinh hãi.

Ảnh minh họa: Internet

Chúng tôi còn đang bàng hoàng chưa biết tại sao mọi chuyện lại thành như thế, rõ ràng định vị báo vợ tôi đang ở khách sạn này. Vậy sao người trong phòng lại biến thành mẹ tôi? Đúng lúc ấy vợ tôi đột ngột xuất hiện. Cô ấy mỉm cười, nhìn nụ cười ấy mà tôi bỗng thấy ớn lạnh. Rõ ràng cảnh tượng này vợ tôi đã dự đoán được trước, thậm chí chính cô ấy là người thiết kế ra.

- Bố cũng vô tâm quá đấy, mẹ thay lòng yêu người khác rồi mà bố vẫn không phát hiện ra. Thôi coi như đây là món quà con tặng bố trước lúc chúng ta trở thành người dưng…

Cả nhà tôi mặt cắt không còn giọt máu. Mẹ tôi sụp xuống xin bố tha thứ. Hóa ra vợ tôi biết chồng cài định vị vào điện thoại, cũng biết rõ buổi sáng hôm ấy mẹ tôi có hẹn với người đàn ông kia. Cô ấy cố tình đặt chế độ im lặng cho điện thoại rồi lén giấu vào túi xách của mẹ tôi. Trước đó chính cô ấy đóng kịch để dụ tôi nghi ngờ vợ đang có người khác mà cài định vị.

Nguyên nhân tại sao vợ tôi làm như vậy ư? Chính bởi mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu quá gay gắt, mẹ tôi chèn ép, đối xử cay nghiệt với vợ, còn tôi thì thờ ơ không quan tâm, cho rằng chuyện mẹ chồng nàng dâu là chuyện muôn thuở.

Tôi nghĩ cô ấy là con dâu, nín nhịn mẹ chồng là điều bình thường. Vợ tôi cay cú, chán chường muốn ly hôn. Vừa hay lại biết chuyện mẹ chồng ngoại tình nên mới thiết kế ra một màn đụng độ nhớ đời ấy để khiến nhà tôi rơi vào vực thẳm.

Sau lần bắt gian vợ ngoại tình ấy thì tôi và vợ ly hôn. Bố mẹ tôi tuy vẫn sống chung nhà nhưng chẳng khác gì người dưng. Không khí gia đình lạnh nhạt và căng thẳng, tôi chẳng còn muốn về nhà. Chuyển ra ngoài ở riêng, nhiều đêm nằm không ngủ được, tôi tự hỏi vì đâu mọi thứ lại nên nông nỗi này?