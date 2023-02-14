Sộc thẳng vào nhà nghỉ bắt gian vợ, không phải đàn ông, những tôi vẫn 'thất kinh' khi thấy mặt người này ngồi sừng sững trong phòng

Tâm sự 14/02/2023 03:45

Đúng lúc ấy vợ tôi đột ngột xuất hiện. Cô ấy mỉm cười, nhìn nụ cười ấy mà tôi bỗng thấy ớn lạnh. Rõ ràng cảnh tượng này vợ tôi đã dự đoán được trước, thậm chí chính cô ấy là người thiết kế ra.

Tôi và vợ kết hôn 6 năm, có chung một đứa con trai. Giữa lúc tôi đang tự hào vì mình có một gia đình êm ấm hạnh phúc thì lại phát hiện ở vợ những biểu hiện lạ lùng, đáng nghi.

Cô ấy thường có những cuộc gọi mờ ám nhưng tôi kiểm tra điện thoại thì tin nhắn, lịch sự cuộc gọi đều bị xóa hết sạch. Đã thế vợ còn đi sớm về muộn, nói dối chồng là tăng ca làm thêm. Tôi rất bận rộn, chẳng có thời gian theo dõi hành tung của vợ nên quyết định cài định vị vào điện thoại của cô ấy.

Trong suốt một tuần theo dõi, tôi đã phát hiện vài dấu hiệu khả nghi. Ví dụ như cô ấy hay tới quán cà phê vào giờ ăn trưa, chắc là cô ấy đi hẹn hò người tình. Nếu lúc ấy tôi đến bắt gian thì vợ sẽ chối bay chối biến ngay. Do đó tôi mặc kệ, chờ đến thời cơ thích hợp. Và rồi cuối cùng tôi cũng tìm được cơ hội ấy. Sáng đó bố mẹ tôi đều có việc ra ngoài mỗi người đi một nơi, tôi giả đò đưa con đi chơi cả ngày, để vợ ở nhà một mình. Chắc hẳn trong một ngày cuối tuần đẹp trời và rảnh rỗi như vậy, cô ấy sẽ hẹn hò với người tình. Không nằm ngoài dự đoán của tôi, tôi nhanh chóng phát hiện định vị báo rằng vợ mình đang ở một nhà nghỉ.

Lập tức gửi con cho người bạn kia, tôi gọi ngay bố mẹ vợ và bố mẹ đẻ đến khu nhà nghỉ ấy để bắt gian tại trận. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho một người phụ nữ phản bội, làm ầm ĩ lên thế này cũng là tôi đã hạ quyết tâm ly hôn.

Gọi điện cho mẹ tôi không được, thôi thì có bố tôi và bố mẹ vợ cũng đủ rồi. Để cho bố mẹ vợ chứng kiến cô con gái ngoan hiền, đảm đang của họ mất nết thế nào, từ giờ đừng mở miệng chê trách tôi nữa.

Mất một chút công sức ở chỗ lễ tân để xin được số phòng, chúng tôi kéo lên phòng mà vợ tôi và gã người tình đang hú hí với nhau. Đập cửa một lát thì cánh cửa cuối cùng mới mở ra. Nhưng đến khi người nhìn rõ 2 người trong phòng thì tất cả chúng tôi đều giật thót kinh hãi.

Sộc thẳng vào nhà nghỉ bắt gian vợ, không phải đàn ông, những tôi vẫn 'thất kinh' khi thấy mặt người này ngồi sừng sững trong phòng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chúng tôi còn đang bàng hoàng chưa biết tại sao mọi chuyện lại thành như thế, rõ ràng định vị báo vợ tôi đang ở khách sạn này. Vậy sao người trong phòng lại biến thành mẹ tôi? Đúng lúc ấy vợ tôi đột ngột xuất hiện. Cô ấy mỉm cười, nhìn nụ cười ấy mà tôi bỗng thấy ớn lạnh. Rõ ràng cảnh tượng này vợ tôi đã dự đoán được trước, thậm chí chính cô ấy là người thiết kế ra.

- Bố cũng vô tâm quá đấy, mẹ thay lòng yêu người khác rồi mà bố vẫn không phát hiện ra. Thôi coi như đây là món quà con tặng bố trước lúc chúng ta trở thành người dưng…

Cả nhà tôi mặt cắt không còn giọt máu. Mẹ tôi sụp xuống xin bố tha thứ. Hóa ra vợ tôi biết chồng cài định vị vào điện thoại, cũng biết rõ buổi sáng hôm ấy mẹ tôi có hẹn với người đàn ông kia. Cô ấy cố tình đặt chế độ im lặng cho điện thoại rồi lén giấu vào túi xách của mẹ tôi. Trước đó chính cô ấy đóng kịch để dụ tôi nghi ngờ vợ đang có người khác mà cài định vị.

Nguyên nhân tại sao vợ tôi làm như vậy ư? Chính bởi mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu quá gay gắt, mẹ tôi chèn ép, đối xử cay nghiệt với vợ, còn tôi thì thờ ơ không quan tâm, cho rằng chuyện mẹ chồng nàng dâu là chuyện muôn thuở. 

Tôi nghĩ cô ấy là con dâu, nín nhịn mẹ chồng là điều bình thường. Vợ tôi cay cú, chán chường muốn ly hôn. Vừa hay lại biết chuyện mẹ chồng ngoại tình nên mới thiết kế ra một màn đụng độ nhớ đời ấy để khiến nhà tôi rơi vào vực thẳm.

Sau lần bắt gian vợ ngoại tình ấy thì tôi và vợ ly hôn. Bố mẹ tôi tuy vẫn sống chung nhà nhưng chẳng khác gì người dưng. Không khí gia đình lạnh nhạt và căng thẳng, tôi chẳng còn muốn về nhà. Chuyển ra ngoài ở riêng, nhiều đêm nằm không ngủ được, tôi tự hỏi vì đâu mọi thứ lại nên nông nỗi này?

Lo lắng không 'phục vụ' được vợ chuyện ân ái, quyết định đi khám, bác sĩ phán 1 câu khiến tôi 'giật bắn mình' ngay lập tức

Lo lắng không 'phục vụ' được vợ chuyện ân ái, quyết định đi khám, bác sĩ phán 1 câu khiến tôi 'giật bắn mình' ngay lập tức

Vấn đề phong độ đàn ông của tôi có thể cải thiện dễ dàng nhờ vào thay đổi chế độ sinh hoạt và tập luyện. Thế nhưng qua kết quả khám bệnh ấy tôi mới biết một bí mật khủng khiếp.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 6 giờ 57 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 7 giờ 0 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 7 giờ 6 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 7 giờ 7 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 7 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường