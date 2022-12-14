Sốc nặng khi vợ thản nhiên nhắn với tình cũ đêm tân hôn, càng choáng hơn trước câu nói tỉnh bơ của vợ

Tâm sự 14/12/2022 02:40

Tiệc cưới cô ấy khiến tôi tức 1 thì đêm tân hôn vợ khiến tôi tức 10. Khi mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, nằm chờ vợ vậy mà cô ấy cứ mải mê với cái điện thoại, nhắn tin liên tục rồi cười tủm tỉm như đang yêu.

30 tuổi tôi có 2 mối tình, một mối tình năm tôi 25 tuổi kéo dài hơn 1 năm, một mối tình năm 30 tuổi yêu 7 tháng thì cưới. Là người trầm tính, không khéo tán gái nên tôi ngại yêu, chẳng có cô nào chịu yêu một gã không biết nói chuyện, lấy lòng phụ nữ như tôi. Tôi yêu ít nhưng khi yêu thì rất nghiêm túc, trân trọng mối quan hệ.

Vợ kém tôi 5 tuổi, cô ấy hoạt ngôn, năng động và cũng là người chủ động ngỏ lời với tôi. Nếu không có vợ chắc tôi vẫn ế, chẳng biết tán gái là như thế nào. Cô ấy ít tuổi hơn tôi nhưng va vấp nhiều nên trưởng thành, giỏi giang. Vợ chỉ ở nhà kinh doanh online nhưng thu nhập gấp 3 - 4 lần lương tôi. Không ít lần cô ấy tâm sự gạ tôi nghỉ việc về làm chung, nhưng tôi nghĩ mình không hợp với buôn bán.

Với tính cách của vợ, tất nhiên cô ấy cũng có kha khá người yêu cũ, tôi không ngạc nhiên lắm. Nhưng hôm cưới tôi lại bất ngờ khi vợ đưa tôi đi chúc rượu, cô ấy không ngần ngại mà giới thiệu 1 mâm bạn trai cũ của mình. Điều ngạc nhiên là họ vẫn giữ mối quan hệ thân thiết như anh em. Là cô dâu của tôi, vợ không ngại mà ôm những người đàn ông kia. Tôi vừa ghen vừa xấu hổ vì hành động của vợ.

Sốc nặng khi vợ thản nhiên nhắn với tình cũ đêm tân hôn, càng choáng hơn trước câu nói tỉnh bơ của vợ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tiệc cưới cô ấy khiến tôi tức 1 thì đêm tân hôn vợ khiến tôi tức 10. Khi mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, nằm chờ vợ vậy mà cô ấy cứ mải mê với cái điện thoại, nhắn tin liên tục rồi cười tủm tỉm như đang yêu. Tôi bực vợ giật chiếc điện thoại xem và nổi khùng khi thấy vợ nhắn tin với 2 gã trai nào đó. Tôi hỏi họ là ai, vợ thản nhiên trả lời "người yêu cũ".

Chúng tôi cãi vã nhau vì chuyện này, tôi cho rằng cô ấy không tôn trọng tôi, vẫn còn tình cảm với người cũ. Thế nhưng vợ cho rằng tôi ích kỷ, xấu tính, ghen tuông vớ vẩn. Câu nói của cô ấy khiến tôi tức càng thêm tức: "Bọn em là bạn, trong sáng, chẳng có gì phải sợ. Kể cả em có đi nhậu với tình cũ cũng chả vấn đề gì, miễn cả 2 không đi quá giới hạn!".

 

Tôi bắt đầu nghi ngờ sự chung thuỷ của vợ, cho rằng cô ấy không đức hạnh, đàng hoàng. Chúng tôi cãi nhau hết đêm, không ai chịu thua và cũng chẳng có gì xảy ra trong đêm tân hôn ngoài sự bực tức. Hậm hực cả đêm tôi cho rằng mình bị vợ lừa, úp sọt. Kiểu con gái dễ dãi như em chắc yêu cũng chẳng còn gì, không ai cưới mới đi lừa gã trai ngây thơ, chưa trải tình trường nhiều như tôi. Liệu sau này cô ấy sẽ cắm lên đầu tôi bao nhiêu chiếc sừng?

Càng nghĩ tôi càng bực và suy nghĩ nhiều đến việc ly hôn. Nhưng mới cưới đã ra tòa liệu có hay không? Rồi thiên hạ dị nghị, bố mẹ hai bên sẽ buồn lòng như thế nào? Còn vợ, em khẳng định mình không sai. Tôi không thể nhìn vợ vui vẻ với gã khác mà lơ đi, coi như bình thường được.

 

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