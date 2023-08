Sốc khi hay tin bố 60 tuổi tái hôn với vợ trẻ, ngay sau đêm tân hôn ông bỗng đến tìm tôi và nói 1 câu khiến tôi hóa đá

Bố tôi năm nay 60 tuổi nhưng ông vừa tái hôn không lâu. Chuyện tái hôn của ông cũng khiến gia đình tôi phải tranh luận. Mẹ tôi mất lâu rồi, bố là người đàn ông có trách nhiệm, một mình nuôi hai con trai ăn học đàng hoàng, khôn lớn trưởng thành. Bởi thế chúng tôi hoàn toàn ủng hộ ông đi bước nữa, con chăm cha không bằng bà chăm ông.

Nhưng bố tôi 60 tuổi mà người phụ nữ bố muốn lấy lại chỉ có 37 tuổi, quá trẻ so với ông. Chúng tôi chỉ sợ hai người không hợp nhau do cách biệt tuổi tác, sống chung vài năm lại sinh chuyện. Nhưng bố kiên quyết đấu tranh bằng được với các con để cưới vợ trẻ. Khuyên can không được, chúng tôi đâu còn cách nào khác là đồng ý.