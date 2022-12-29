Sợ bố chồng tuổi già không có ai 'nâng khăn sửa túi', tôi mai mối ông cho chị đồng nghiệp để rồi bị cả nhà chồng trách ngược vì một lý do

Tâm sự 29/12/2022 19:17

Một tuần nay, các anh chị chồng liên tục gọi điện về trách mắng tôi...

Mẹ chồng mất sớm, bố chồng ở vậy làm lụng vất vả nuôi 4 người con trưởng thành. Hiện ông đã về hưu, lương hàng tháng cũng đủ sống. Nhiều lần B khuyên ông nên đi bước nữa cho vui tuổi già nhưng lần nào bố cũng cười im lặng. Còn các anh chị chồng thì tỏ vẻ không muốn cho bố đi bước nữa vì tuổi trẻ ông sống một mình được, cớ sao già lại lấy vợ. Mà chắc gì đã lấy được người vợ tốt, lấy phải người phụ nữ nhân cách xấu thì gia đình tan nát. Nhà B lại gần nhà ông, các anh chị đều ở xa. B sợ bố về già rồi mình sẽ là người vất vả nhất, vì vậy B quyết tâm làm mai cho bố chồng.

Sợ bố chồng tuổi già không có ai 'nâng khăn sửa túi', tôi mai mối ông cho chị đồng nghiệp để rồi bị cả nhà chồng trách ngược vì một lý do - Ảnh 1

Trong công ty B có một cô đồng nghiệp tên N, hơn 40 tuổi, là mẹ đơn thân. Con trai của cô ấy đã đi làm. Sau nhiều lần đưa cô ấy đến nhà bố B chơi, thấy hai người nói chuyện khá hợp nhau B cũng yên tâm. Hai tháng tìm hiểu nhau, bố chồng nói là muốn cưới cô N làm vợ, khi đó các anh chị phản đối rất gay gắt. Nhưng bố đã quyết thì không ai có thể thay đổi được.

Bố và cô N cưới nhau được 8 tháng thì nhà chồng xảy ra chuyện. Khi anh cả muốn mượn sổ đỏ của bố một năm để thế chấp ngân hàng vay tiền. Nhưng cô N nhất định không chịu cho anh cả mượn vì sợ mất nhà. Anh cả cũng chẳng vừa, nói là nhà của bố mẹ, cô ấy không có quyền hành gì, chỉ là người giúp việc cho bố chồng B thôi. Cô N bất ngờ nói là đang mang thai bé trai, con của bố chồng làm cả nhà choáng váng.

Ngay lập tức bố chồng ôm chặt lấy cô N và mừng lắm, còn hứa là sẽ cho mẹ con cô ấy cuộc sống hạnh phúc nhất. Từ đó cô N nói bất kỳ điều gì bố chồng cũng nghe theo răm rắp và bỏ ngoài tai những lời khuyên của anh em chúng B.

Sợ bố chồng tuổi già không có ai 'nâng khăn sửa túi', tôi mai mối ông cho chị đồng nghiệp để rồi bị cả nhà chồng trách ngược vì một lý do - Ảnh 2

Một tuần nay, các anh chị chồng liên tục gọi điện về trách B ngu ngốc, gia đình đang yên ổn, làm mai cho bố làm gì để chia rẽ tình bố con. Mọi người thương bố già rồi mà phải nuôi con mọn.

 

Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tinh yêu tâm sự eva

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