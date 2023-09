Sinh nhật nhân tình, chồng 'chơi lớn' bao cả nhà hàng, nhưng vừa nhìn thấy phục vụ bàn anh ta rụng rời chân tay, lắp bắp mãi mới cất thành tiếng

My kể, tính tới nay cô đã kết hôn được gần 5 năm. Cuộc sống hôn nhân những ngày đầu của vợ chồng cô diễn ra suôn sẻ, đầm ấm lắm. Nhưng từ khi Tuấn – chồng cô lên chức trưởng phòng kinh doanh của công ty thì sóng gió bắt đầu ập tới. Nếu lúc trước Tuấn luôn dành thời gian quan tâm săn sóc vợ con thì từ ngày lên chức anh bắt đầu chểnh mảng bỏ bê gia đình. Vin vào lý do bận việc, anh thường xuyên đi sớm về khuya, có khi cả tháng không ngồi ăn cùng vợ con được một bữa cơm. My nói, anh lại trợn mắt bảo: "Em buồn cười, công việc của anh bận ngập đầu, cứ quẩn quanh bên vợ con rồi lấy gì mà sống".

Ấy vậy mà đùng một cái My nhận được tin Tuấn có nhân tình bên ngoài. Ghen tuông uất hận tới cổ, My muốn lao vào cắn xé chồng ngay lập tức. Cô cũng từng nghĩ tới chuyện ly dị nhưng nghĩ lại My thấy không việc gì phải dễ dàng dâng không công sức của mình cho người khác hưởng như thế. Thành quả ngày hôm nay Tuấn có được bao gồm không biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt của cô. Thế nên dù đau, dù hận cô cũng sẽ quyết giữ lấy mái ấm cho các con của mình.

Nghĩ thế nên bên ngoài My vẫn vui vẻ chăm lo cho chồng để tránh "rút dây động rừng". Còn sau lưng, My cô luôn dõi theo từng đường đi nước bước của Tuấn. Qua tìm hiểu, My biết được nhân tình của Tuấn chính là cô ả đối tác. Hai người bọn họ vẫn thường lén lút gặp nhau trong giờ nghỉ trưa. Cũng thi thoảng Tuấn viện lý do đi tiếp đối tác về muộn nhưng thực chất là đưa cô ả đi "đổi gió".