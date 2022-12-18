Sinh lần 2 lại là con gái, cả nhà chồng hùa nhau đuổi tôi về nhà ngoại, bố ruột tôi chỉ tuyên bố một điều mà khiến họ xanh mặt, hối hận không kịp

Tâm sự 18/12/2022 19:13

Với nhà chồng như này, tôi cũng chẳng quyến luyến gì hết nữa...

Ngày S lên xe hoa, ai cũng mừng. Bởi nhà chồng thuộc dạng có điều kiện. Chồng có công ăn việc làm đàng hoàng rồi. Hôm cưới, mẹ chồng còn tặng riêng con dâu 2 cây vàng. 

Sinh lần 2 lại là con gái, cả nhà chồng hùa nhau đuổi tôi về nhà ngoại, bố ruột tôi chỉ tuyên bố một điều mà khiến họ xanh mặt, hối hận không kịp - Ảnh 1
Ảnh minh họa

 

Nhưng ngay tối hôm đó, S ngã ngửa khi biết số vàng đó là giả. Mẹ chồng mua có hơn trăm nghìn ngoài chợ. Bà chỉ muốn phô trương cho thiên hạ thấy rằng nhà mình có điều kiện mà thôi, chứ thật lòng chẳng muốn cho con dâu cái gì. Dù thất vọng và hụt hẫng vô cùng nhưng S chẳng dám nói với ai, kể cả bố mẹ đẻ.

Về làm dâu được hơn 1 tháng thì mẹ chồng và 2 cô em chồng liên tục thúc giục S phải nhanh có bầu. Nhưng con cái là lộc trời cho, có phải S muốn có là có ngay đâu!

6 tháng tiếp theo, S sống trong áp lực. Bởi nhà chồng thi nhau bóng gió về việc S mãi chưa có tin vui. Ghét nhất là cô em chồng mới 17 tuổi mà nó đã biết "nói mát" chị dâu. Mỗi lần ngồi vào mâm cơm, nó lại bảo: "Chị mau sinh cháu trai cho mẹ em bế. Chứ ăn lắm chỉ thấy béo bụng thì chẳng được tích sự gì". Nghe thế S chẳng còn nuốt nổi miếng cơm nữa!

Đến tháng thứ 8 làm dâu thì S có thai. Lúc này cả nhà chồng đều đối xử tốt với S. Mẹ chồng chịu khó mua đồ cho con dâu tẩm bổ lắm. Nhưng sau khi biết giới tính của đứa bé là gái thì họ lại thờ ơ như không. Mẹ chồng thất vọng ra mặt. Đến khi S sinh con, bà còn không thèm đến bệnh viện đón cháu. Chưa hết 3 tháng ở cữ, S đã phải làm việc nhà và tự giặt giũ quần áo. Gia đình nhà chồng lại túm vào, giục S mau chóng mang bầu bé thứ 2.

Oái oăm thay, con thứ 2 của S vẫn là gái. Thế là họ nói S không biết đẻ! Vừa ở viện về, vẫn còn đau sau sinh, S đã bị mẹ chồng mắng té tát: "Chị có biết sinh con không vậy? Thằng D (chồng S) sau nối nghiệp bố nó, cáng đáng cả dòng họ. Chị đẻ 2 đứa con gái thì được tích sự gì? Mau chóng đẻ đứa thứ 3 cho tôi, lần này phải uống thuốc, kiêng khem cẩn thận, bằng không đừng trách...". Ôm con trong lòng mà S khóc không thành tiếng. Tội nghiệp nhất là 2 đứa nhỏ. Chúng bị bà nội và cả các cô của mình ghẻ lạnh.

Vì 2 lần sinh con của S đều là đẻ mổ, nên S không muốn sinh bé thứ 3 nữa. Thế là trong mắt nhà chồng, S như tội đồ. Hết mẹ chồng rồi em chồng soi mói S đủ kiểu. Không vừa ý chuyện gì là họ quát mắng, chỉ trích S thậm tệ.

Thời con gái điệu đà, sành điệu bao nhiêu thì sau cưới, nhất là sau khi sinh con, S càng đúng chất mẹ bổi. Nhiều khi đứng trước gương S còn không nhận ra mình. Chồng bắt đầu coi thường vợ. Cộng thêm việc, mẹ chồng và các em của anh hùa nhau vào nói xấu S. Thành thử quan hệ vợ chồng của S cũng chẳng được tốt đẹp.

Sinh xong 2 đứa con, vì không có người trông (trong khi đó mẹ chồng ở nhà không làm gì), S buộc phải nghỉ việc. Mọi chi tiêu đều phải ngửa tay xin chồng. Cả năm chẳng dám mua sắm gì cho bản thân, nhưng S vẫn bị coi là kẻ ăn bám.

Hôm qua, mẹ chồng lên phòng S, thằng thừng đề nghị con trai mình trả S về mẹ đẻ. Bà nói: "Nó ở đây chỉ ăn bám con mà thôi. Đẻ thì không biết đẻ, không được tích sự gì. Con ly hôn với nó đi, mẹ cưới đứa khác tốt trăm lần cho con". Các em chồng của S cũng hùa vào kích bác. Và nghiệt ngã thay, gã chồng mà S yêu thương lại đồng ý.

Sáng sớm nay, họ đã gói ghém đồ đạc của S để ở cửa, rồi gọi bố mẹ S đến đón S về. Ngay khi thấy người nhà của S, mẹ chồng hất hàm nói: "Ông bà đến rước nó về. Nó không biết làm dâu. Nhà tôi không chứa được!".

Nhìn thấy bố mẹ, S tủi thân quá mà khóc nức nở. Nhưng bố vỗ vai động viên S. Sau đó ông quay ra nói với nhà chồng: "Anh chị không cần nói, chúng tôi cũng muốn đón con và cháu về từ lâu rồi. Ở đây nó có khác gì con ở đâu, mà còn chẳng được đối xử như đứa ở. Ngày muốn rước nó về, anh chị rồi con trai anh chị hứa hẹn đủ điều. Thế mà có mấy năm các người đã bội bạc nó. Sống thất đức thế thì sớm muộn gì nhà này cũng gặp quả báo thôi!".

Sau đó bố quay sang nói với S: "Còn riêng cái loại chồng này con không cần phải tiếc hay níu kéo làm gì. Tốt nhất là nên sớm ly hôn đi. Bố mẹ thừa sức cho con có được cuộc sống hạnh phúc, tử tế. Đây là căn nhà bố mẹ đã mua cho con và cũng sớm đón con về. Con thích về ở chung với bố mẹ cũng được, hoặc ra ở riêng cũng được. Đời mình đừng bao giờ chấp nhận thiệt thòi về thân. Đấy, con cứ âm thầm chịu đựng nhưng người ta nào có biết trân trọng đâu. Về với bố mẹ, không phải suy nghĩ gì hết...".

Bố S đặt sổ đỏ xuống bàn. Chồng S mau chóng cầm lên xem và tái mặt vì giá trị của nó. Lập tức anh ta đổi giọng, muốn giữ S lại. Nhà chồng cũng "xuống nước" nhanh lắm. Họ xin lỗi S và cho rằng đó là hiểu lầm. Nhưng bố cười khinh bỉ. Ông nói: "Thế này để con càng nhìn rõ bộ mặt tham lam, giả nhân giả nghĩa của nhà chồng con nhé. Tiếng xấu của nhà họ giờ cả làng biết rồi. Để xem không có con có đứa nào dám lấy thằng D nữa không".

Sinh lần 2 lại là con gái, cả nhà chồng hùa nhau đuổi tôi về nhà ngoại, bố ruột tôi chỉ tuyên bố một điều mà khiến họ xanh mặt, hối hận không kịp - Ảnh 2
Ảnh minh họa

 

Sau đó bố ung dung dẫn S về. Với nhà chồng như này, S cũng chẳng quyến luyến gì hết nữa. Chồng liên tục nhắn tin muốn xin lỗi và làm lành. Nhưng giờ S chỉ muốn sớm ly hôn anh ta.

Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

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