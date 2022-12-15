Thực lòng thì Q cũng chẳng mong đợi gì lắm, bởi từ lúc lọt lòng con Q đã bị ông bà nội đối xử lạnh nhạt. Nghe ngược đời quá phải không? Nhà người ta thì cưng cháu đích tôn như trứng mỏng, ước có cháu trai nối dõi không được, đằng này Q lấy chồng đẻ được đứa con trai duy nhất cho dòng họ đấy mà bố mẹ chồng lại coi khinh! Đã vậy Q còn vớ phải gã chồng nhu nhược, vợ con xách đồ ra khỏi nhà anh ta cũng không bảo vệ được nửa câu...

Nhắm mắt cái đã 1 năm trôi qua, Q đã làm mẹ đơn thân được ngần ấy thời gian rồi. Tầm này năm ngoái là đầy tháng bé Tôm con trai Q, chuẩn bị làm sinh nhật 1 tuổi cho con mà Q thấy bồi hồi. Ông bà ngoại Tôm đã sắm sửa rất nhiều quà cho bé, bố nó cũng gửi tiền tổ chức tiệc cho con từ tuần trước, nhưng tuyệt nhiên không thấy ông bà nội hỏi thăm...

Yêu vội cưới vội chẳng tìm hiểu kỹ nên Q đã nhận ra mọi thứ sai lầm ngay từ ngày đầu làm dâu. Bố mẹ chồng vừa cổ hủ vừa kênh kiệu, cậy nhà có tiền nên chẳng coi ai ra gì, 6h sáng đã mắng chửi Q không bằng đứa giúp việc. Ở với bố mẹ thì 8 rưỡi Q mới đủng đỉnh ra đường, nhưng lấy chồng một cái thì đời Q đảo lộn, 6h dậy lau dọn nhà như osin, còn phải nấu bữa sáng cho tất cả mọi người từ bố mẹ chồng đến anh chị, cả mấy đứa cháu nữa. Chồng Q thì kêu bận rộn nên luôn bỏ bữa hoặc ăn ngoài, cưới nhau 1 tháng Q tủi thân vô cùng vì chưa bao giờ được chồng lái ô tô đưa đón, khác hẳn hồi mới quen.

Nghĩ lại chẳng biết tâm sự từ đâu, nhưng Q biết nhà chồng không coi con dâu ra gì từ lúc Q bước chân vào ngôi nhà ấy. Q quen chồng thông qua mai mối, cả Q và anh đều đã ngoài 30 nên bố mẹ sốt ruột giục cưới xin. Một người bạn của anh làm cùng chỗ với Q đã giới thiệu cho chúng Q gặp mặt, chỉ sau 2 tháng quen biết là chúng Q về chung một nhà.

Chuyện tiền nong trong nhà cũng trở thành bài toán khiến Q mệt mỏi. Chồng Q bảo tiền anh kiếm ra để lo công to việc lớn, lương Q mỗi tháng tầm 12 triệu anh bắt đưa hết cho mẹ để làm sinh hoạt phí! Q phản đối chuyện đó vì cơm nhà mỗi tháng 2 vợ chồng ăn cũng không nhiều, trừ những hôm đi tiệc cưới xin hoặc ăn riêng bên ngoài thì chúng Q chỉ góp mặt cỡ chục bữa tối. Bảo Q gửi mẹ 5 triệu tiền chợ còn tạm chấp nhận được, đằng này bắt Q biếu cả tháng lương vậy thì Q tiêu bằng gì?!?

Chúng Q cự cãi nhau suốt cả tuần đầu tiên mới sống chung, nói mãi chồng mới chịu nhượng bộ để Q đưa mẹ 5 triệu. Nhưng số tiền còn lại Q cũng chẳng được tiêu thoải mái, chồng bắt Q liên kết tài khoản với anh để tiện kiểm tra xem Q có mua sắm phung phí hay không. Bữa Q bỏ 600 nghìn ra mua chiếc váy đi tiệc mừng sinh nhật con đứa bạn, vừa quẹt thẻ xong chồng lập tức gọi điện tra hỏi, bảo Q lôi đồ cũ ra mặc chứ không nhất thiết phải sắm miếng vải đắt bằng cả trăm cân gạo như thế. Ôi nghe xong Q tức phát điên!

Đến khi Q mang bầu thì không khí trong nhà càng ngột ngạt hơn. Mẹ Q suốt ngày nhắn tin hỏi thăm con gái còn mẹ chồng thì chẳng cho Q ăn gì ngon, chỉ có cơm rau thịt bình thường khiến Q tủi thân vô cùng. Thèm cái gì Q cũng không dám mua vì kiểu gì bố mẹ chồng cũng bắt đem cho mấy đứa cháu ăn hết, thành ra Q toàn phải lén lút sang nhà ngoại để ăn. Mẹ Q xót con nên lúc nào cũng trữ sẵn thức ăn ngon trong tủ, chờ Q sang là mẹ hâm nóng hết cho. Miếng chân gà thèm trời mưa lạnh cũng phải kiếm cớ sang ngoại, đi siêu âm khám thai cũng chỉ có mẹ ruột đi cùng. Lắm lúc Q thấy mình như bóng ma trong ngôi nhà mình đang làm dâu vậy...

Chồng Q có một bà chị gái lấy chồng xa, đợt rồi chị ấy cũng chửa đẻ sớm hơn Q 2 tháng. Khi Q sắp "vỡ chum" thì bà chị ấy khăn gói về nhà ở cữ, mẹ chồng Q đon đả nhiệt tình lắm, suốt ngày vào bếp nấu cơm ngon cho con ăn. Chị ấy đẻ con gái, ông bà thay nhau cưng nựng gọi cháu ngoại là cục vàng. Hôm mẹ chồng hầm con gà bảo Q xuống múc ăn, Q mừng lắm tưởng được bữa ngon lành. Ai ngờ mở vung nồi ra chỉ thấy mấy cọng ngải cứu...

Đến bữa Q đi sinh, quằn quại cả ngày xong bác sĩ bảo phải mổ cấp cứu, cả nhà chồng chẳng ai có mặt, đến bố của con Q còn chẳng thèm nghe máy. Q khóc hết nước mắt, bố mẹ ở bên cũng nghẹn ngào thương con chẳng nói nên lời. Tới lúc Q ra khỏi phòng mổ mới thấy chồng chạy đến, bố mẹ chồng liếc cháu trai một cái rồi đi về. Tim Q nguội lạnh hẳn, chẳng mong đợi gì từ cái nhà ấy nữa.

Sinh xong Q ít sữa, phải xin bà chị chồng cho con bú nhờ. Mẹ chồng ra vào lườm nguýt mãi, thi thoảng còn đá đểu mấy câu chướng tai khiến chị chồng phải nhắc khéo. Q học cách thờ ơ trước thái độ độc địa ấy, cho đến ngày con Q làm lễ đầy tháng thì chính thức đoạn tuyệt mối quan hệ với nhà chồng. Bữa đó bày bàn cúng mụ xong, các anh chị bên chồng và mấy cô dì tặng con Q ít tiền vàng lấy vía, mẹ chồng Q chẳng cho gì, ôm cháu ngoại vào buồng nói câu chua chát: "Cháu ngoại mới là cháu mình, còn cháu nội thì chả biết đâu mà lần, nhìn mặt thằng bé cũng có giống ông bà với bố nó đâu!".

Q sững sờ khi nghe câu nói lạnh lùng vô nhân tính ấy. Bao cơn uất nghẹn trong lòng muốn xổ ra ngoài hết, nhưng Q cắn răng đến bật cả máu, vơ vội ít đồ đạc rồi bế con về thẳng nhà ngoại. Giây phút bị mẹ chồng sỉ nhục, Q đã quay sang cầu cứu chồng nhưng ánh mắt thờ ơ nhu nhược của anh đã lơ đi chỗ khác. Tính ra con Q chào đời 30 ngày, bố nó bế chắc được 5-6 lần gì đó...

Ảnh minh họa

Vợ chồng Q chưa ly hôn nhưng 1 năm qua Q nghe nói anh cũng sắp có vợ mới. Ly hôn hay không giờ cũng chẳng quan trọng, Q quyết đổi họ con theo ông ngoại và cắt đứt mọi liên lạc với nhà chồng. Q trằn trọc bao đêm vẫn không hiểu một chuyện: mẹ con Q đã làm gì sai?...