Sinh con cả năm nhưng chồng vẫn không đụng chạm, nghi ngoại tình tôi lục tìm bằng chứng thì phát hoảng bởi bí mật giấu kín dưới đáy tủ

Tâm sự 12/02/2023 09:23

Tủ tài liệu của chồng, bình thường tôi không động tới vì đều là giấy tờ liên quan tới công việc, anh sẽ tự sắp xếp. Nhưng hôm qua có lẽ xuất phát từ tâm lý muốn tìm ra bí mật chồng đang giấu giếm.

Tôi và chồng tính đến nay đã kết hôn được 3 năm rưỡi, con trai đầu lòng hơn 1 tuổi rồi. Mang thai 3 tháng thì tôi bị động thai. Chồng bảo tôi cứ yên tâm nghỉ việc ở nhà dưỡng thai, mọi thứ đã có anh lo liệu.

Duy chỉ có một điều luôn khiến tôi thấy lấn cấn băn khoăn mãi. Lúc mang bầu sức khỏe tôi kém, vợ chồng phải kiêng khem chuyện ấy, hay lúc sinh xong cơ thể tôi còn yếu ớt đã đành. Đằng này đến nay con tôi đã 14 tháng tuổi nhưng vợ chồng tôi vẫn chưa quan hệ lại.

Tôi cứ tự suy nghĩ, tưởng tượng rồi bao đêm tự khóc thầm một mình. Tôi không biết phải đối mặt với sự thật phũ phàng ấy ra sao nên chưa dám hỏi thẳng chồng.

Sinh con cả năm nhưng chồng vẫn không đụng chạm, nghi ngoại tình tôi lục tìm bằng chứng thì phát hoảng bởi bí mật giấu kín dưới đáy tủ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cho đến tối hôm qua, chỉ có hai mẹ con ở nhà vì chồng về quê nội có việc gia đình. Đêm nằm không ngủ được, con thì đã ngủ say, tôi dậy dọn dẹp đồ đạc trong nhà cho gọn gàng.

Tủ tài liệu của chồng, bình thường tôi không động tới vì đều là giấy tờ liên quan tới công việc, anh sẽ tự sắp xếp. Nhưng hôm qua có lẽ xuất phát từ tâm lý muốn tìm ra bí mật chồng đang giấu giếm, tôi mở ra xem để rồi nhìn món đồ dưới đáy tủ mà tim quặn thắt không thở nổi.

Đó là hồ sơ bệnh án của chồng tôi, trong đó ghi rõ anh bị suy thận giai đoạn 1. Tôi khóc nấc lên gọi điện cho chồng. Sáng hôm sau anh vội lên sớm với vợ.

Anh bảo tôi đừng khóc rồi dúi vào tay tôi cuốn sổ tiết kiệm trị giá 3 tỷ đồng. Chồng nói mấy năm qua anh dành dụm được 3 tỷ, bố mẹ chồng dưới quê vừa cho thêm 500 triệu để hai vợ chồng mua một căn nhà ở ổn định, không cần đi thuê nữa.

Tôi ôm chồng thương anh vô hạn. Hóa ra suốt thời gian qua anh làm việc quá độ không nghỉ ngơi đầy đủ, có thể là nguyên nhân dẫn đến căn bệnh kia. Cũng chỉ vì anh muốn dành tặng vợ con một món quà bất ngờ là căn nhà mà thôi.

Sinh con cả năm nhưng chồng vẫn không đụng chạm, nghi ngoại tình tôi lục tìm bằng chứng thì phát hoảng bởi bí mật giấu kín dưới đáy tủ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi khóc hết nước mắt vì thương và áy náy với chồng khi anh vất vả là thế lại bị vợ nghi ngờ, nghĩ xấu. Cũng do bị bệnh, chồng tôi mệt mỏi suy giảm ham muốn nên thời gian dài không chạm vào vợ. Cũng may bệnh của anh phát hiện sớm, vẫn có thể điều trị. Tôi sẽ luôn ở cạnh chăm sóc cho anh từng ngày.

Bình tĩnh lại, chồng tôi nói anh muốn sinh luôn thêm một đứa con nữa, cho bố mẹ thêm 1 đứa cháu. Vì căn bệnh đặc thù sợ rằng càng để lâu thì càng ảnh hưởng tới khả năng sinh sản của anh.

Tôi sẵn sàng ở nhà sinh tiếp bé thứ 2, đẻ dày vất vả cũng được, để thỏa mong ước của chồng. Nhưng với người bị bệnh như chồng tôi thì cần làm gì để nhanh có con?

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