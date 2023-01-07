Sếp vồ vập cởi áo xông vào, đang ân ái mặn nồng, tôi tá hỏa khi đọc những dòng tin nhắn của chồng vừa gửi đến

Tôi không thể phủ nhận, sếp cực ngọt ngào và tâm lý, mỗi lần ở bên anh tôi hoàn toàn bị chinh phục và không thoát ra nổi.

Vợ chồng tôi cưới nhau được 5 năm, giờ con trai nhỏ mới lên 4 tuổi. Chồng tôi trước đây làm bên hàn tiện, anh rất chịu thương chịu khó, lúc nào cũng kiếm thêm việc làm nên gia đình cũng đỡ được phần nào. Thế nhưng cách đây hơn 2 năm, anh bị tai nạn lao động đứt lìa bàn chân, cũng kịp nối lại nhưng không còn được như trước. Chồng tôi từ một người tháo vác, nhanh nhẹn anh trở nên chậm chạm, yếu ớt. Rồi anh chỉ ở nhà làm những cái lặt vặt, tháng cũng kiếm được đôi ba triệu nhưng chẳng thấm vào đâu. Cũng may là công việc của tôi thuận lợi, thu nhập rất ổn nên mọi chi tiêu trong nhà hầu như tôi gánh vác hết. Chồng cũng biết điều đó nên anh rất thương tôi, không cho vợ động vào việc gì từ rửa bát, chăm con trở đi. Lúc nào anh cũng bảo: “Em đi làm về mệt rồi thì tắm rửa nghỉ ngơi, con cứ để anh bón rồi tí khắc cho nó ngủ”.

Suốt từ lúc con học mẫu giáo tôi chưa từng phải đưa đón buổi nào, nắng cũng như mưa chồng đều làm hết. Cả việc tắm cho thằng bé anh cũng tranh không để vợ phải bận tâm gì cả. Thế nhưng thời gian vừa rồi đã có một chuyện xảy ra. Chẳng là tôi với sếp chơi rất thân với nhau, mỗi lần có hợp đồng tốt anh lại nhường cho tôi hoặc anh em cùng hợp tác. Ảnh minh họa: Internet Không nói thì tôi cũng biết sếp có tình ý với mình. Mà những chuyện thế này nhạy cảm lắm, vì sếp cũng đã có gia đình, còn tôi cũng có chồng nên anh rất tế nhị. Thế rồi thỉnh thoảng có cơ hội bọn tôi lại vào nhà nghỉ tâm sự

Bọn tôi lén lút như vậy được vài tháng thì hôm trước, sau khi ăn uống với khách xong sếp đưa tôi về. Cũng như mọi khi anh bảo: “Mình vào kia tắm một tí cho mát em nhé, mới có 9h à”. Tôi ngoan ngoãn gật đầu. Nhưng lúc đang xả nước vào bồn để 2 đứa ngâm mình thì thấy chuông điện thoại reo. Hóa ra là chồng gọi, tôi không dám nghe vì lúc nãy đang ăn uống đã chụp ảnh báo cáo, xin về muộn rồi. Gọi không được chồng tôi nhắn tin: “Anh với con đang mua kem ở đối diện nhà nghỉ em vừa vào đó. Xong thì xuống”. Tôi sợ hãi lắm, vội vã mặc váy rồi lao xuống. Hóa ra chồng đã biết chuyện tôi ngoại tình với sếp nên âm thầm theo dõi. Hôm nay thì đưa cả con đến nhà nghỉ bắt quả tang. Hôm sau chồng nằng nặc viết đơn ly hôn bắt tôi kí và nhất quyết đòi nuôi con. Còn sếp hôm đó bị bỏ lại, xong biết chồng tôi đang làm ầm lên nên sợ ảnh hưởng, anh cứ khuyên tôi chủ động nghỉ việc.

Vợ ngất xỉu sau khi ân ái nồng nhiệt, tôi tá hỏa lo lắng cho sức khỏe, rồi cười cay đắng khi nghe bác sĩ nói điều này Sau khi hai vợ chồng có những phút giây nồng nhiệt bên nhau, tôi vào nhà vệ sinh để tắm rửa nhưng khi quay lại thì phát hiện Vân đang nằm im bất động trên giường.

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