Sếp nhờ đi đón vợ ở viện sản, tôi tê tái khi nhìn người phụ nữ đang ôm bụng bầu, hành động sau đó mới khiến tôi ngỡ ngàng

Tâm sự 29/06/2023 03:35

Hôm vừa rồi, sếp bận họp nên bảo tôi đi tới viện sản đón bà xã. Tôi nghe về vợ sếp mấy lần, nghe đồng nghiệp đồn là trẻ đẹp, song tôi chưa gặp trực tiếp bao giờ.

Tôi vừa xin được vào một công ty công nghệ. Sếp tổng của tôi đã ngoài 40 nhưng nhìn già như 50 vậy. Tuy vẻ ngoài không được hấp dẫn lắm cho lắm, song sếp lại rất giàu. Nghe nói, năm 27 tuổi anh ấy tự khởi nghiệp và giờ công ty đã có quy mô gần nghìn người. Bản thân sếp ở biệt thự ven sông mấy chục tỷ, 2-3 con xe hơi để hầm chỉ để ngắm cho vui mắt.

Chính vì thế, tôi cảm thấy mình khá may mắn khi được sếp tổng ưu ái cho làm trợ lý. Thực ra chẳng phải tôi giỏi chuyên môn hay gì. Nhờ một người bạn giới thiệu, tới khi gặp thì sếp nhận ngay. Anh ấy bảo tôi nhanh nhẹn, lại khéo mồm khéo miệng nên được "chọn mặt gửi vàng".

Lương tôi thì không cao, nhưng sếp hay giao mấy việc lặt vặt như lái xe đi mua quà cho vợ, rồi đưa đón mẹ ruột đi mua sắm, chở sếp đi nhậu... Và sau mỗi lần như thế, sếp hoặc người nhà đều cho tôi cái gì đó. Anh ấy thì hào phóng, toàn rút ví cho tiền luôn. Mẹ của sếp thì hay mua dư cho tôi cái áo sơ mi, giỏ hoa quả. Bác ấy rất quý tôi. Còn liên tục mời về nhà chơi, song tôi từ chối vì sợ quá thân thiết lại ảnh hưởng tới công việc.

Nói vậy cho oai, chứ càng thân tôi lại càng được trọng dụng cũng nên. Song tôi lại nghĩ, mới đầu cần giữ khoảng cách. Mình tỏ ra thanh cao 1 chút, lấy được lòng tin tuyệt đối của sếp và người nhà rồi tính tiếp.

Hôm vừa rồi, sếp bận họp nên bảo tôi đi tới viện sản đón bà xã. Tôi nghe về vợ sếp mấy lần, nghe đồng nghiệp đồn là trẻ đẹp, song tôi chưa gặp trực tiếp bao giờ. Ở phòng làm việc, sếp cũng không để bức ảnh nào mà toàn sách. Ngay khi được sếp giao nhiệm vụ, tôi vâng dạ. Đỗ xe ở sảnh chờ, tôi rút điện thoại ra gọi. Bà xã của sếp nghe giọng trẻ thật, nhưng tôi còn thấy ngờ ngợ vì quen nữa. Gọi chị ấy ra sảnh, đọc biển số xe xong xuôi tôi tắt máy và ngó về phía trước. Chỉ vài giây sau, tôi hốt hoảng vì thấy người yêu cũ. Cô ấy đang ôm bụng bầu khệ nệ đi ra, tay cầm điện thoại, mắt ngó nghiêng như tìm kiếm ai đó.

Sợ cô ấy nhìn thấy, tôi vội vàng cúi thụp đầu xuống. Nhưng đời đúng là không như mơ, trong khi tôi đã cố cúi người thì cô ấy lại tới gõ cửa. Rồi người yêu cũ chỉ chỉ tay vào điện thoại cô ấy, rồi lại chỉ vào tôi...

Sếp nhờ đi đón vợ ở viện sản, tôi tê tái khi nhìn người phụ nữ đang ôm bụng bầu, hành động sau đó mới khiến tôi ngỡ ngàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lúc này tôi mới nhìn điện thoại, hóa ra cô ấy chính là vợ của sếp. Tôi dù chẳng muốn nhưng vẫn phải mở cửa, đỡ cô ấy vào.

Nói thêm, ngày xưa tôi kiên quyết chia tay cô ấy để yêu người khác. Thực ra là yêu nhau 4 năm cũng chán rồi, tôi lại lỡ say nắng người khác. Trong lúc còn yêu, tôi cũng chỉ nhắn tin 1 chút với người mới chứ chưa bắt đầu. Vậy mà tình cũ bù lu bù loa rằng tôi phản bội, tôi cắm sừng. Sau đó, chúng tôi chia tay. Cô ấy rêu rao rằng tôi cắm sừng, rồi phụ bạc.

Nhưng tôi chẳng thể ngờ, mình lại gặp tình cũ trong hoàn cảnh này, và vị thế này... Tôi thấy mình kém cỏi. Vào xe, tôi đang bối rối chẳng biết mở lời thế nào thì cô ấy lại chủ động cầm tay tôi. Hốt hoảng nhìn, vợ của sếp lại bật cười:

- Anh sợ gì chứ? Ai nhìn thấy đâu?

- Không, em đừng... À, chị đừng thế. Giờ chị là vợ của sếp em.

- Em cưới cũng vì em chán đời khi bị anh bỏ thôi. Chứ đã bao giờ em hết yêu anh đâu?

- Anh xin lỗi. Anh chia tay với người kia rồi.

- Vậy anh nghĩ sao nếu chúng mình quay lại.

Nghe câu ấy, tôi sợ hãi, phanh kít 1 cái giữa đường. Cô ấy lại bật cười, rồi xoa bụng và bảo:

- Nhưng anh sẽ phải chấp nhận việc em có con của người khác. Nhưng nếu em ly hôn chắc chồng sẽ nhận nuôi con đó. Dù gì cũng là con trai, anh ấy thì lại chưa có người nối dõi mà. Em nói thật, em chẳng có tình cảm gì với người đàn ông đáng tuổi cha chú em cả... Chỉ vì anh làm em quá đau lòng, em nghĩ lấy ai cũng vậy. Thế nên em gật đầu.

Hì hục cả đêm với chồng sau nhiều tháng đi công tác, đang mệt rã rời thì bất ngờ có tiếng gõ cửa, tôi choáng váng khi thấy người phụ nữ này đứng trước mặt

Hì hục cả đêm với chồng sau nhiều tháng đi công tác, đang mệt rã rời thì bất ngờ có tiếng gõ cửa, tôi choáng váng khi thấy người phụ nữ này đứng trước mặt

Vừa bước vào trong phòng ngủ, tôi giật mình vì mọi thứ trông hơi khác lạ. Hoá ra chồng đã tân trang lại bộ ga trải giường, gối ngủ, gối ôm. Mọi thứ nhìn qua đủ biết sạch sẽ, nhã nhặn.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Lý do đằng sau quyết định chưa tái hôn của chồng cũ sau nhiều năm xa cách

Lý do đằng sau quyết định chưa tái hôn của chồng cũ sau nhiều năm xa cách

Tâm sự 44 phút trước
Ngày ra tòa ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ sững sờ

Ngày ra tòa ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ sững sờ

Tâm sự 1 giờ 3 phút trước
Nửa đêm con khóc ngằn ngặt, tôi ôm ra ban công dỗ và chết lặng khi nghe cuộc trò chuyện của chồng

Nửa đêm con khóc ngằn ngặt, tôi ôm ra ban công dỗ và chết lặng khi nghe cuộc trò chuyện của chồng

Tâm sự 1 giờ 10 phút trước
Sự thật đằng sau những tin nhắn bị khóa trong Zalo khiến cô gái ngã ngửa

Sự thật đằng sau những tin nhắn bị khóa trong Zalo khiến cô gái ngã ngửa

Tâm sự gia đình 1 giờ 14 phút trước
Nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, tôi lập tức đến nơi và chết lặng khi thấy đó là nghĩa địa

Nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, tôi lập tức đến nơi và chết lặng khi thấy đó là nghĩa địa

Tâm sự 1 giờ 19 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Sự thật giấu kín đằng sau những tin nhắn bị ẩn trong danh sách chặn Zalo

Sự thật giấu kín đằng sau những tin nhắn bị ẩn trong danh sách chặn Zalo

Tâm sự Eva 2 giờ 14 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Trúng số độc đắc đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Lọ dung dịch bí mật trong áo của chồng và nỗi nghẹn ngào khi tìm ra lời giải thích

Lọ dung dịch bí mật trong áo của chồng và nỗi nghẹn ngào khi tìm ra lời giải thích

Tâm sự gia đình 2 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý do đằng sau quyết định chưa tái hôn của chồng cũ sau nhiều năm xa cách

Lý do đằng sau quyết định chưa tái hôn của chồng cũ sau nhiều năm xa cách

Ngày ra tòa ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ sững sờ

Ngày ra tòa ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ sững sờ

Nửa đêm con khóc ngằn ngặt, tôi ôm ra ban công dỗ và chết lặng khi nghe cuộc trò chuyện của chồng

Nửa đêm con khóc ngằn ngặt, tôi ôm ra ban công dỗ và chết lặng khi nghe cuộc trò chuyện của chồng

Nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, tôi lập tức đến nơi và chết lặng khi thấy đó là nghĩa địa

Nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, tôi lập tức đến nơi và chết lặng khi thấy đó là nghĩa địa

Chồng dứt áo theo nhân tình sau 10 năm chung sống, vợ tung một vật khiến anh bật khóc hối hận

Chồng dứt áo theo nhân tình sau 10 năm chung sống, vợ tung một vật khiến anh bật khóc hối hận

Cuộc sống của người phụ nữ gánh vác gánh nặng tài chính và bài học cay đắng về hôn nhân

Cuộc sống của người phụ nữ gánh vác gánh nặng tài chính và bài học cay đắng về hôn nhân