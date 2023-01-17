Say rượu ngủ lại nhà bạn gái, sáng sớm tỉnh dậy thấy em nằm lăn dưới mái hiên, tôi ngã ngửa khi thấy thứ em đang cầm trên tay

Vừa ra tới cửa tôi choáng váng khi thấy em nằm lăn dưới mái hiên nhà trọ, mắt đờ đẫn kiểu y như người phê thuốc vậy. Nghĩ lại tới giờ tôi vẫn còn hốt hoảng, chẳng có lẽ người yêu ngoan hiền của tôi lại là cô gái như thế sao ?

Lan là mối tình thứ 2 của tôi và cũng là người con gái tôi xác định sẽ cưới làm vợ. Tôi đã từng đưa em về nhà chơi vài lần. Dù em là gái quê nhưng bố mẹ tôi không hề phản đối thậm chí còn quý em vô cùng. Ông bà bảo: “Bây giờ hiếm có đứa con gái nào ngoan ngoãn và hiểu chuyện như nó. Mấy đứa mắt xanh mỏ đỏ toàn đứa đổ đốn”. Nghe những nhận xét của bố mẹ tôi chắc chắn mọi người đã hiểu Lan là cô gái như thế nào. Không chỉ được lòng bố mẹ người yêu, mà em đi đâu cũng được mọi người xung quanh khen ngợi tính tình dễ mến và rất quan tâm tới người khác. Tôi tự hào vì có người yêu như em lắm. Mọi lần hai đứa đi chơi với đám bạn, dù có vui đến mấy tôi vẫn cố gắng tỉnh táo để còn đưa em về. Nhưng hôm đó là sinh nhật thằng bạn thân, tôi không thể giữ mình được nữa. Trước khi gục tại bàn tôi vẫn kịp dặn em một câu: “Anh mà say không về được thì em đưa anh về nhà em nhá, muộn thế này chắc bố mẹ anh ngủ hết rồi”.

Có lẽ em cũng ngại gọi cửa giữa đêm nên em đã đưa tôi về nhà em thật. Đêm đó tôi cũng chẳng biết em phải khổ sở đưa mình về bằng cách nào chỉ biết lúc tỉnh dậy thì tôi đang ở trong phòng bạn gái, trời đã sáng rồi. Đêm qua Lan để tôi ngủ trên giường còn em nằm dưới đất. Tỉnh dậy tôi mò đi tìm nước uống thì thấy dưới đất vẫn còn cái chiếu trả sẵn và chăn gối còn để ở đó. Uống một cốc nước mát tôi thấy tỉnh cả người. Lò dò ra ngoài xem em dậy làm gì.

Nhưng vừa ra tới cửa tôi choáng váng khi thấy em nằm lăn dưới mái hiên nhà trọ, mắt đờ đẫn kiểu y như người phê thuốc vậy. Nghĩ lại tới giờ tôi vẫn còn hốt hoảng, chẳng có lẽ người yêu ngoan hiền của tôi lại là cô gái như thế sao ? Vừa ra tới cửa tôi choáng váng khi thấy em nằm lăn dưới mái hiên nhà trọ, mắt đờ đẫn kiểu y như người phê thuốc vậy - Ảnh minh họa: Internet Tôi tiến lại gần, em vẫn trong tình trạng say nhưng khi nhìn thấy thứ mà em cầm trên tay thì tôi mới ngã ngửa. Hóa ra em phê thuốc lào. Phải mất 10 phút sau em mới có thể ngồi dậy được và thêm 5 phút nước để về trạng thái bình thường. - Em giấu giỏi thật đấy. Anh thật không thể ngờ em lại hư hỏng tới như thế. Học đòi cả hút thuốc lào để rồi say vật vã thế này. - Em, em xin lỗi. Không phải em hư hỏng, học đòi đâu mà là vì… - Em lại còn cãi sao. Con gái con đứa hút điếu cày rồi nằm lăn ra ngoài cửa người ta đi lại nhìn còn ra cái thể thống gì nữa. Bố mẹ anh biết chuyện này chắc chắn ông bà sẽ không chấp nhận em nữa đâu. - Anh, đừng mắng em mà tội nghiệp. Em hút điếu cày từ hồi học lớp 7, vì ở quê em người ta hút nhiều lắm. Bà em bố mẹ em đều hút thế nên anh em và em cũng hút theo. Em xin lỗi, em không muốn mất anh nên mới giấu anh chuyện này. Nghe em kể mà tôi chẳng còn biết nói gì. Mấy ngày này hai đứa ít gặp nhau hơn, em thì cứ nhắn tin khóc lóc xin lỗi tôi thấy cũng thương lắm. Cũng không phải vì em hư hỏng nhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện con dâu như thế chắc chắn là ông bà không chấp nhận. Em nói em sẽ cai thuốc lào bằng được trước khi chúng tôi tiến tới hôn nhân. Tôi có nên cho em một cơ hội để sửa chữa? Chứ chia tay người yêu chỉ vì em nghiện… hút điếu cày thì thực sự trần đời chắc chưa có một ai.

Thấy vợ đi ngủ còn phát ra tiếng khe khẽ, tôi bực tức buông lời chì chiết vợ là loại hư hỏng, nhưng khi nhìn thấy thứ này trên người em tôi hối hận sống mũi cay xè Hôm đó tôi mệt nên đi ngủ sớm, vừa xuống phòng ngủ đã thấy vợ tôi cởi áo. Tôi khó chịu lắm, tôi chì chiết: - Từ bao giờ cô lại nhiễm cái thói hư hỏng ấy vậy hả? Đáp lại tôi chỉ có tiếng rên khe khẽ của cô ấy.

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