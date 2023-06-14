Say rượu lẻn vào nhà người tình lúc nửa đêm, dưới ánh đèn lờ mờ định vồ lấy cô bồ thì tá hỏa khi nhìn thấy mặt người nằm trên giường

Tâm sự 14/06/2023 11:45

Sau màn ân ái nồng nàn thì tôi lăn ra ngủ vì quá say không thể gắng gượng nổi nữa. Tôi đến nửa đêm thấy khát nước, tôi vòng tay ôm người tình, định bụng bảo cô ấy đi lấy hộ cốc nước.

Tôi mở choàng mắt định tìm xem cô người tình của mình đâu thì giật nảy người khi thấy một bóng người ngồi như tượng đá ở cạnh giường. Tối hôm đó có men rượu trong người, nhớ đến cô bồ trẻ quyến rũ và bạo dạn, người tôi càng thêm rạo rực và hào hứng. Nghĩ là làm, tôi lập tức gọi điện cho vợ báo rằng quá say không thể về được, đành ngủ ở nhà cậu bạn thân. Bạn tôi còn gọi điện diễn kịch bao che cho tôi. Vợ tôi tin ngay chẳng nghi ngờ gì. Thậm chí còn bảo tôi uống rượu say đừng về, đi đường rất nguy hiểm.

Tôi vui như mở cờ trong bụng, lập tức gọi điện báo với người tình chuẩn bị trước, tôi sẽ đến ngay lập tức. Nghe tiếng cô nàng ngọt ngào nũng nịu qua điện thoại mà tôi đã thấy nóng rực cả người.

Đứng trước cửa nhà người tình, tôi có sẵn chìa khóa nên cứ thế lấy ra mở cửa. Vào nhà thì tối om chẳng thấy ai, yên lặng vô cùng. Rõ ràng tôi đã dặn dò cô ấy phải đón tiếp mình thật nồng nhiệt. Hay muốn tạo khung cảnh tối tăm để cho tôi một bất ngờ?

Say rượu lẻn vào nhà người tình lúc nửa đêm, dưới ánh đèn lờ mờ định vồ lấy cô bồ thì tá hỏa khi nhìn thấy mặt người nằm trên giường - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi quen đường quen lối đi thẳng vào phòng ngủ. Cửa phòng ngủ khép hờ, tôi đẩy ra, bên trong có ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn ngủ. Thấy cô bồ của mình đã nằm ngoan ngoãn trên giường chờ đợi, tôi lập tức nhào lên không do dự.

Sau màn ân ái nồng nàn thì tôi lăn ra ngủ vì quá say không thể gắng gượng nổi nữa. Tôi đến nửa đêm thấy khát nước, tôi vòng tay ôm người tình, định bụng bảo cô ấy đi lấy hộ cốc nước. Vậy nhưng cạnh chỗ tôi nằm trống không chẳng có ai cả. Quái lạ thật, cô ấy lúc nào cũng thích rúc trong lòng tôi ngủ. Chính vì thế mà hôm nào tôi không ngủ lại được là cô ấy hờn dỗi cả tuần trời.

Tôi mở choàng mắt định tìm xem cô người tình của mình đâu thì giật nảy người khi thấy một bóng người ngồi như tượng đá ở cạnh giường. Nương theo ánh đèn ngủ mờ mờ, tôi suýt ngã lăn khỏi giường khi nhận ra người đó chính là vợ mình!

Người thốt ra những lời lẽ ấy chính là tôi. Vậy là đêm qua tôi đã về nhà với vợ nhưng vì quá say nên tưởng nhầm mình đến nhà người tình. Nguyên nhân rất đơn giản, người tình của tôi ở căn hộ ngay sát vách, chính là hàng xóm của vợ chồng tôi!

Khi xưa tôi cưới vợ không phải vì tình yêu. Cô ấy chẳng xinh đẹp cũng không ngọt ngào khéo léo, song gia đình có điều kiện, bản thân cô ấy lương cũng cao. Chúng tôi sinh được một đứa con rồi nhưng lúc nào tôi cũng thấy bất mãn vì quyết định của mình lúc trước.

Say rượu lẻn vào nhà người tình lúc nửa đêm, dưới ánh đèn lờ mờ định vồ lấy cô bồ thì tá hỏa khi nhìn thấy mặt người nằm trên giường - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Do tôi nghe lời bố mẹ, ông bà hết mực khen cô ấy tốt. Thì cũng bởi cô ấy giúp đỡ gia đình tôi khá nhiều về tài chính. Hiện tại vợ cũng là trụ cột kinh tế, tôi không cần phải lo lắng nhiều.

Ai ngờ chỉ một lần say rượu nhầm nhà mà kế hoạch của tôi đã bị bại lộ. Lúc gọi điện tôi vẫn khá tỉnh, ai ngờ về đến nơi rượu mới ngấm. Hai căn hộ có thiết kế tương tự, phòng lại tối mà bản thân say rượu nên tôi không hề phát hiện ra. Vợ tôi và người tình lại có mái tóc, chiều cao và cân nặng khá tương đồng. Tất nhiên là khuôn mặt và dáng người của vợ có xách dép chạy theo người tình cũng không kịp. Nhưng mà lúc ấy tôi say rượu còn biết gì nữa.

Tắt đoạn ghi âm đi, vợ tôi thẳng thừng ném ra đơn ly hôn, tuyên bố không bao giờ tha thứ cho chồng. Tôi hối hận đến đứt ruột. Đúng là tôi muốn ly hôn nhưng lúc này tôi đã bòn rút được chút tiền nào đâu! Đúng là vun đắp bao lâu, cuối cùng tan tành chỉ trong phút chốc vì một chút sơ suất!

Giận chồng nên sang nhà bạn thân ngủ nhờ một đêm, đang mơ màng thì nghe tiếng động nhạy cảm dưới gầm giường, tôi khom lưng nhìn thì bàng hoàng, 'chết điếng'

Giận chồng nên sang nhà bạn thân ngủ nhờ một đêm, đang mơ màng thì nghe tiếng động nhạy cảm dưới gầm giường, tôi khom lưng nhìn thì bàng hoàng, 'chết điếng'

Khi ngà ngà say, tôi đi thẳng vào phòng ngủ của Linh, dù cô ấy có chạy theo nói tôi sang ngủ phòng cho khách tôi cũng mặc kệ.

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