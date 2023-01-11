Trong lễ cưới có uống chút rượu, khi đang đợi vợ tắm, tôi nằm ngoài ghế sô pha và ngủ lúc nào không hay. Đến khi thấy lạnh, tôi tỉnh dậy và lảo đảo vào phòng để làm tròn nghĩa vụ với vợ trong đêm tân hôn.

Ngày tôi đưa Hoài về ra mắt, gia đình phản đối rất gay gắt. Mẹ tôi bảo cô ấy chỉ được mỗi cái mặt đẹp, còn lại không chấm được điểm nào. Không có việc làm, phấn son thì lòe loẹt, không làm ra tiền mà mặc toàn đồ hàng hiệu, ăn nói thể hiện con nhà chẳng có giáo dục… Mẹ nói Hoài chỉ có thể chơi qua đường, không được lấy làm vợ. Rồi mẹ quyết định tìm cho tôi một cô vợ theo ý của bà nhưng tôi không ưng một chút nào. Không chấp nhận cưới thì mẹ khóc, tuyệt thực làm tôi đành nhắm mắt lấy vợ cho xong việc.

Trước khi cưới, tôi nói với Hoài cả đời này chỉ yêu mình cô ấy thôi, còn lấy vợ là để chiều lòng bố mẹ. Tôi cũng chúc người yêu tìm được người đàn ông tử tế. Nhưng cô ấy nói là rất yêu tôi và sẽ đợi ngày tôi bỏ vợ để được đoàn tụ. Ảnh minh họa: Internet Vì có nhà riêng nên sau khi cưới tôi không ở cùng với bố mẹ, hai vợ chồng về căn hộ chung cư sống. Trong lễ cưới có uống chút rượu, khi đang đợi vợ tắm, tôi nằm ngoài ghế sô pha và ngủ lúc nào không hay. Đến khi thấy lạnh, tôi tỉnh dậy và lảo đảo vào phòng để làm tròn nghĩa vụ với vợ trong đêm tân hôn.

Thế nhưng vừa bước vào trong, tôi giật mình nghe thấy giọng Hoài, tại sao cô ấy lại ở đây? Vợ tôi đâu? Hoài cười đắc thắng khoe thành tích là đã ghi âm lại cuộc nói chuyện giữa tôi với cô ấy về việc chán ghét lấy người vợ không có tình cảm gì, sau đó gửi cho vợ tôi. Không chịu nổi sự đả kích quá lớn, vợ tôi quyết định bỏ đi ngay trong đêm tân hôn, nhường lại vị trí làm vợ cho Hoài. Nghe đến đây tôi tỉnh rượu và chán ghét thật sự. Cứ nghĩ Hoài hiền lành lương thiện, nào ngờ lại là con người mưu mô xảo quyệt. Tôi thật sự rất thất vọng về cô ấy. Ảnh minh họa: Internet Hôm sau tôi đã đến nhà vợ cầu xin tha thứ và nói sẽ cắt đứt quan hệ với tình cũ. Thế nhưng sự im lặng của bố mẹ vợ và những giọt nước mắt cự tuyệt của vợ càng làm tôi rất hối hận. Vợ rất yêu tôi nhưng lại không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này. Tôi thật sự không biết phải làm sao để vợ quay về đây?

Nhà nghèo nhắm mắt cưới vợ già hơn 5 tuổi, đêm tân hôn vừa ôm vợ lăn lộn trên giường thì nghe tiếng 'uỳnh' lớn khiến cả 2 sợ ngây người Dù hai đứa lớn tuổi cả rồi nhưng chúng tôi đều ít kinh nghiệm tình trường, thời gian quen nhau không dài chỉ có 5 tháng nên đêm tân hôn chúng tôi mới chính thức thuộc về nhau.

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