Say mèm vào nhà nghỉ ngủ tạm, giữa đêm thót tim bởi tiếng la hét của chồng rồi loạt hành động cuống cuồng sau đó vô tình hé lộ bí mật tày đình

Tâm sự 04/02/2023 18:59

Nói rồi chồng tôi nhanh chóng nhảy xuống giường bật điện sáng lên. Anh ta có vẻ rất quen thuộc với cấu trúc của phòng nhà nghỉ này, lập tức lao vào nhà vệ sinh sau đó lao ra lấy áo khoác mặc lên người và xách túi định mở cửa đi về.

Tối đó tôi và chồng đi ăn cưới một người bạn chung của hai vợ chồng. Tiệc cưới diễn ra lúc 6h chiều, vì bạn bè lâu ngày không gặp nhau nên mọi người đều rất vui vẻ. Sau khi tiệc cưới tàn thì cả nhóm còn kéo nhau đi hát karaoke. Tất nhiên trong những cuộc vui ấy không thể tránh được phải uống rượu, chồng tôi uống say mềm còn tôi cũng chuếnh choáng hơi men. 

Do đó khi đi được một phần quãng đường về nhà, tôi và anh quyết định ghé vào nhà nghỉ ven đường để ngủ tạm. Chồng tôi đang say rượu điều khiển xe máy khá nguy hiểm, lại đêm tối nhập nhoạng chẳng may xảy ra tai nạn thì bố mẹ, con cái chúng tôi biết phải làm thế nào.

Vào nhà nghỉ thuê phòng, tôi và anh nhanh chóng ngủ thiếp đi. Không biết ngủ được bao lâu tôi đột nhiên thấy chồng vùng dậy. Anh cuống cuồng vơ quần áo mặc lại vào người rồi lay mạnh tôi và thốt lên một câu khiến tôi rụng rời chân tay:

- Em ơi! Dậy! Dậy nhanh lên! Anh phải về ngay không con mụ vợ anh mà biết thì chết dở. Cũng tại em đấy, vắt kiệt sức lực của anh làm anh không thể dậy nổi, ngủ quên cả giờ về nhà!

Say mèm vào nhà nghỉ ngủ tạm, giữa đêm thót tim bởi tiếng la hét của chồng rồi loạt hành động cuống cuồng sau đó vô tình hé lộ bí mật tày đình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nói rồi chồng tôi nhanh chóng nhảy xuống giường bật điện sáng lên. Anh ta có vẻ rất quen thuộc với cấu trúc của phòng nhà nghỉ này, lập tức lao vào nhà vệ sinh sau đó lao ra lấy áo khoác mặc lên người và xách túi định mở cửa đi về. Tất nhiên anh ta đã bị tiếng gọi của tôi khiến cho phải đứng khựng lại.

- Anh vừa nói gì? Anh sợ mụ vợ nào biết?

Chồng nhìn thấy tôi thì kinh hoàng tái mét mặt khi phát hiện mình vừa nhỡ miệng khai ra một bí mật động trời. Anh ta câm nín nhìn tôi lắp bắp mãi mới thốt lên:

- Anh… anh đang nằm mơ thôi mà chứ chẳng có chuyện gì cả. Chỉ một lời nói bâng quơ mà em quy cho anh tội ngoại tình như vậy có phải quá oan ức cho anh không?

- Anh vẫn còn cãi? Bây giờ tôi cho anh hai lựa chọn, thú nhận mọi chuyện thì tôi sẽ suy nghĩ đến việc tha thứ còn nếu anh vẫn khăng khăng chối tội thì chúng ta chỉ có một con đường duy nhất đó là ra tòa mà thôi!

Chồng tôi vẫn tiếp tục chối quanh co bảo rằng chỉ là một lời nói mơ và anh ta đang mộng du chứ hoàn toàn không có chuyện anh ta lừa dối vợ. Tôi làm căng lấy giấy trong túi xách ra viết luôn đơn ly hôn bắt chồng ký. Khi ấy anh ta mới phải cúi đầu thừa nhận rằng mình đã ngoại tình.

Thì ra nhà nghỉ này là nơi anh ta và cô người tình thường xuyên đến hú hí, là địa chỉ quen thuộc của họ. Thảo nào nhà nghỉ này khá sâu trong ngõ, vậy mà chồng tôi rất thạo đường phi thẳng vào đây không cần phải ngó nghiêng trước sau để tìm địa điểm. 

Có lẽ lúc bước vào phòng nghỉ với vợ, chồng tôi quá say nên không nhớ gì. Ngủ được một giấc tỉnh dậy trong căn nhà nghỉ quen thuộc, anh ta cho rằng mình đang nằm cạnh người tình trong một phi vụ hẹn hò lén lút của họ. Nên mới lập tức giật mình choàng tỉnh dậy muốn về nhà với vợ vì sợ tôi phát hiện.

Say mèm vào nhà nghỉ ngủ tạm, giữa đêm thót tim bởi tiếng la hét của chồng rồi loạt hành động cuống cuồng sau đó vô tình hé lộ bí mật tày đình - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi khai rõ mọi chuyện chồng tôi thề thốt rằng anh ta và cô người tình cũng chỉ mới qua lại được một khoảng thời gian ngắn. Là cô ta chủ động quyến rũ mời mọc còn đối với chồng tôi thì cô ta đơn thuần chỉ là một cuộc vui qua đường chứ không hề vương chút tình cảm nào.

Gã đàn ông nào đi ngoại tình về mà chẳng nói như vậy. Chồng tôi ngày thường vẫn quan tâm vợ đến vợ con, có trách nhiệm với gia đình nên tôi mới không mảy may phát hiện chuyện tình ngoài luồng của anh ta. Tha thứ thì dễ nhưng niềm tin đã mất thật sự rất khó lấy lại được. Nếu tiếp tục chung sống với nhau tôi sẽ luôn phải sống trong những dằn vặt đau khổ, cả ngày nghi ngờ chồng liệu có đang cắm sừng mình hay không.

Tôi thật sự rối bời không biết phải quyết định thế nào. Xin mọi người đã từng trải qua đau khổ như tôi có thể cho tôi một lời khuyên.

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