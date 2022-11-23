Sau một tuần ở nhờ, anh bạn thân của chồng khiến tôi nơm nớp lo sợ vì những nhắn tin 'gạ gẫm', hẹn gặp riêng 2 người

Tâm sự 23/11/2022 20:56

Nhưng từ sau khi dọn ra khỏi nhà tôi, thỉnh thoảng anh ấy lại gọi điện nhắn tin cho tôi. Tin nhắn đến cũng từ việc chung đến việc riêng tư. Tôi thì vẫn trả lời theo phép lịch sự. Nhưng rồi tôi nhận thấy có sự mập mờ khó hiểu.

Chồng tôi có một anh bạn chơi thân từ hồi cấp 1, gần nhà nhau, có thể gọi là bạn nối khố. Học hết đại học thì anh bạn đó ra nước ngoài du học rồi ở lại đó làm việc luôn. Trước kia tôi cũng chỉ gặp anh ấy 2 lần trong buổi họp lớp của chồng và 1 lần về quê thôi. Nhưng hồi đầu tháng Giêng, anh ấy về Việt Nam phát triển sự nghiệp. Vì thời điểm Tết nên chưa thuê được nhà, anh ấy ở nhờ nhà tôi 1 tuần.

Chồng tôi thì vui lắm vì có người chơi cùng, có người hợp cạ nói chuyện. Hai người đó còn đòi chung phòng 2 đêm đầu để ôn chuyện tâm sự. Tôi thì tự nhận thấy mình rất chu đáo. Hôm nào cũng nấu ăn rất chu đáo cẩn thận, dọn dẹp phòng sạch sẽ, nhiệt tình với khách.

Rồi anh khách ấy thuê được một căn hộ chung cư cách tòa nhà chỗ tôi gần 1km. Mình anh ấy ở căn hộ cao cấp 16 triệu/tháng.

Nhưng từ sau khi dọn ra khỏi nhà tôi, thỉnh thoảng anh ấy lại gọi điện nhắn tin cho tôi. Ban đầu chỉ là cuộc gọi hỏi chồng tôi đâu, sao anh ấy không gọi được. Về sau thì những cuộc gọi hỏi han cứ dần nhiều hơn. Tin nhắn đến cũng từ việc chung đến việc riêng tư. Tôi thì vẫn trả lời theo phép lịch sự. Nhưng rồi tôi nhận thấy có sự mập mờ khó hiểu.

Sau một tuần ở nhờ, anh bạn thân của chồng khiến tôi nơm nớp lo sợ vì những nhắn tin 'gạ gẫm', hẹn gặp riêng 2 người - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chẳng hạn anh ấy nhắn: "Rời đi tự dưng thấy chông chênh, cảm giác trống vắng như thiếu gì đó, về nhà mới nhận ra không còn bóng dáng đang nấu cơm ở bếp". Tôi trả lời: "Vậy anh mau cưới một cô vợ đi thôi". Anh ấy lại nhắn: "Biết đi đâu tìm người hợp ý. Lỡ thương ai đó rồi nên cứ khắc sâu hình ảnh ấy trong đầu".

Những câu nói bóng gió như thế này khiến tôi không tiện hỏi thẳng, mà cứ để thì tôi lại cảm thấy có lỗi với chồng.

Hôm qua, anh bạn thân của chồng hẹn tôi cà phê. Tôi nhắn lại: "Anh hẹn anh L chưa? Nếu chưa thì để em gọi luôn". (L là tên chồng tôi). Anh ấy bảo: "Chỉ hẹn mình em thôi, mình cà phê nói chuyện về L nên không tiện gọi L đến".

Tôi đã từ chối cuộc gặp ấy với lý do tăng ca đột xuất. Nhưng sau đó anh ấy cứ nhắn rất nhiều tin, tôi không trả lời lại, bị hỏi nhiều quá thì tôi nhắn mỗi một câu rằng mình bận. Tôi nghĩ bất kỳ người nào cũng hiểu đó là tôi đã từ chối rất rõ ràng rồi, nhưng chiều nay, anh bạn ấy lại qua nhà tôi chơi rồi ở lại ăn cơm. Trong bữa cơm, anh ấy còn ám chỉ chuyện khen tôi nấu ăn ngon, người vợ đảm đang trong gia đình. Cứ lựa lúc chồng tôi không để ý, anh ấy nháy mắt, mỉm cười đầy ẩn ý với tôi.

Sau một tuần ở nhờ, anh bạn thân của chồng khiến tôi nơm nớp lo sợ vì những nhắn tin 'gạ gẫm', hẹn gặp riêng 2 người - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thật sự tôi không muốn vì mình mà tình bạn của chồng bị ảnh hưởng. Tôi biết chồng rất tôn trọng và quý mến người bạn này nên tôi không muốn bóc chuyện anh ta đang tán tỉnh tôi cho chồng biết. Vì tôi biết nó sẽ ảnh hưởng tới cả tình bạn và tình cảm vợ chồng tôi. Nhưng để thế này thì không ổn, lúc nào tôi cũng nơm nớp lo sợ chồng biết lại tưởng tôi quyến rũ bạn anh. Tôi phải làm gì để anh bạn kia thôi trêu ghẹo tôi? Hay là cứ nói với chồng để chồng nhận ra bộ mặt thật của bạn mình?

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