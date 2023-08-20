Sau một đêm nồng nàn với chồng trẻ, tỉnh dậy chẳng thấy anh bên cạnh, vừa bước đến cầu thang, nhìn cảnh tượng trước mắt mà tôi thất kinh

Tâm sự 20/08/2023 08:35

Thế nhưng tối hôm qua sau màn ân ái, tôi bước xuống giường để lấy nước uống thì chết đứng vì chứng kiến cảnh tình trẻ ga lăng của tôi đang hôn say đắm nhân tình ngay tại nhà của mình.

Với những gì vừa xảy ra trong câu chuyện được tình trẻ chiều hết lòng, quý bà giàu có chẳng thể ngờ có ngày nhận cái kết đắng cay này, tôi nghĩ ở cái tuổi 50 như chị với địa vị là chủ một chuỗi cửa hàng thời trang nổi tiếng thì sai lầm để dẫn đến hậu quả phải trả giá cho chuyện tình cảm riêng tư của mình là do chị lựa chọn mà thôi.

Trong mắt bạn bè, người thân thì tôi là hình mẫu của người phụ nữ đẹp, thành đạt, giàu sang. Bởi ở tuổi 48 tôi đã là chủ của một chuỗi cửa hàng thời trang cao cấp khá đắt khách. Thế nhưng về đời tư ít ai biết tôi là người ít may mắn nếu không muốn nói là tôi có cuộc sống tình cảm hôn nhân vô cùng tẻ nhạt, nguội lạnh.

Sau một đêm nồng nàn với chồng trẻ, tỉnh dậy chẳng thấy anh bên cạnh, vừa bước đến cầu thang, nhìn cảnh tượng trước mắt mà tôi thất kinh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trở về nước với số vốn đủ để tôi mở công ty kinh doanh thời trang cao cấp. Trải qua gần 20 năm lăn lộn trên thương trường đến nay chuỗi cửa hàng thời trang do tôi làm chủ ngày một phát đạt. Ngày bận điều hành công ty thì thôi, chứ tối về một mình một bóng trong ngôi biệt thự rộng lớn, kín cổng, cao tường tôi tưởng muốn ngủ một giấc để không phải tỉnh dậy nữa..

Mang tâm sự trải lòng với hội quý bà, tôi không ngờ đã vỡ ra nhiều điều mà bấy lâu nay quả thật mình sống hơi bị hoài, bị phí. Theo gương hội bạn, tôi bỏ qua mấy mối đàn ông bụng phệ, ghiền nhậu và luôn biết nói câu nịnh đầm để hưởng thụ, mà tìm "săn", mấy chàng trai trẻ ga lăng, thừa tình nhưng thiếu tiền trong các quán bar, trong vũ trường.

Đâu nỡ để tình trẻ thiếu thốn khi chàng ngọt ngào lọt vào tai lời thề non hẹn biển rằng sẽ đi cùng tôi cho đến trọn đời, nên tôi luôn làm đầy tài khoản cho chàng, rồi mua tặng chàng một chiếc xe ô tô đời mới cùng trang sức đắt tiền, thời trang hay hàng hiệu… 

Sau một đêm nồng nàn với chồng trẻ, tỉnh dậy chẳng thấy anh bên cạnh, vừa bước đến cầu thang, nhìn cảnh tượng trước mắt mà tôi thất kinh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chàng trai trẻ ga lăng hết cỡ chiều chuộng tôi như chiều người yêu bé nhỏ của mình, mặc dù chẳng biết tôi hơn chàng gần hai năm con giáp. Chúng tôi coi nhau như vợ chồng.

Thế nhưng tối hôm qua sau màn ân ái, tôi bước xuống giường để lấy nước uống thì chết đứng vì chứng kiến cảnh tình trẻ ga lăng của tôi đang hôn say đắm nhân tình ngay tại nhà của mình.

Sau một đêm nồng nàn với chồng trẻ, tỉnh dậy chẳng thấy anh bên cạnh, vừa bước đến cầu thang, nhìn cảnh tượng trước mắt mà tôi thất kinh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Kẻ hôn anh ta hóa ra là cô bạn gái trẻ trung mà hắn lừa dối tôi suốt mấy tháng qua. Đúng nghĩa là kẻ đào mỏ đúng hiệu. Bây giờ đã biết mình mắc bẫy trai lừa. Nếu không sớm phát hiện ra bộ mặt của tình trẻ chắc tiền bạc và của cải mất không dừng lại ở con số khiêm tốn như vậy. Tức tốc vạch trần bộ mặt kẻ bội bạc. Hóa ra tôi còn nhận về những lời sỉ vả đau đớn...

Đúng ngày rằm thì chồng mới đồng ý lên giường cùng, tôi bật ngửa 'hóa đá' khi phát hiện bí mật động trời này

Đúng ngày rằm thì chồng mới đồng ý lên giường cùng, tôi bật ngửa 'hóa đá' khi phát hiện bí mật động trời này

Đến chiều tối, tôi từ sau vườn đi vào nhà thì tình cờ nghe chồng đang nói chuyện với một người họ hàng: “Dì nói sao thì cháu làm y như vậy, đến giờ cũng có tin tức gì đâu? Hay bà thầy bói kia lừa dì rồi?”.

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