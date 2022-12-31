Sau mỗi đêm 'chăn gối mặn nồng', vợ đều yêu cầu tôi phải trả 200 ngàn đồng, biết được lý do của yêu cầu này này tôi khá sốc

5 năm qua, chúng tôi chưa một lần mâu thuẫn về tài chính. Điều tôi buồn và khó nghĩ là vợ tôi đòi tiền quan hệ vợ chồng. Mỗi lần vợ chồng gần gũi, cô ấy yêu cầu tôi phải đưa 200 ngàn đồng.

Vợ chồng tôi cưới nhau hơn 5 năm, đã có một bé gái 3 tuổi. Nói chung, chúng tôi hạnh phúc, kinh tế khá ổn, đã có nhà thành phố.



Ngay từ khi cưới, tôi và cô ấy quy định, tiền ai nấy giữ. Trước đây chưa mua nhà, cô ấy lo cơm nước, nhà trọ. Phần của tôi thì bỏ vào sổ tiết kiệm.

Khi vay tiền ngân hàng mua nhà, tôi có nhiệm vụ trả ngân hàng mỗi tháng và tiết kiệm. Cô ấy thì lo cơm nước, tiền học cho con. Sổ tiết kiệm đứng tên hai vợ chồng, vợ tôi là người giữ.

Ảnh minh họa: Internet

5 năm qua, chúng tôi chưa một lần mâu thuẫn về tài chính. Điều tôi buồn và khó nghĩ là vợ tôi đòi tiền quan hệ vợ chồng. Mỗi lần vợ chồng gần gũi, cô ấy yêu cầu tôi phải đưa 200 ngàn đồng.



Cô ấy bảo, bạn bè ai cũng được giữ lương của chồng, còn cô ấy thì không nên tôi phải đưa theo cách khác. Cứ đêm nào vợ chồng gần gũi, sáng mai, tôi phải đưa tiền cho vợ. Nếu không, cô ấy giận, không nói chuyện, tôi phải mang gối ra phòng khách ngủ. Lúc vợ chồng nói chuyện, tôi nói, vợ chồng yêu thương nhau, vả lại ai cũng phải đáp ứng nhu cầu cho nhau, nếu cứ tính bằng tiền sẽ giống như mua bán. Cô ấy nói, lấy tiền của chồng cũng góp vào quỹ chung của gia đình. Xong cô ấy giận, mang con bỏ về bố mẹ. Tôi nhiều lần phải xin lỗi rồi đón về.

Ảnh minh họa: Internet

Lần này, cô ấy cũng giận và đi 5 ngày rồi. Cô ấy bảo tôi, vợ con đi ra khỏi nhà mà không đoái hoài, hỏi thăm. Tôi bảo, em đi được thì về được. Nhà là của chúng ta cùng nhau xây lên, anh luôn chờ hai mẹ con về. Nhưng cô ấy nhất quyết buộc tôi phải qua đón, nếu không sẽ đưa đơn ly hôn. Tôi thật mệt mỏi.

Dưới ánh đèn mờ ảo, vợ chồng đang 'cuồng nhiệt' trong đêm tân hôn thì hoảng hồn thấy thứ nhô lên ngay cạnh giường Chúng tôi tiến đến hôn nhân một cách rất chóng vánh, ngắn ngủi chỉ sau 1 tháng quen nhau. Đêm tân hôn là lần đầu tiên giữa tôi và chồng nên tôi khá hồi hộp và lo lắng. Nhưng chồng tôi là một người dịu dàng và chu đáo, nửa đầu của đêm tân hôn diễn ra rất suôn sẻ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-moi-dem-chan-goi-man-nong-vo-deu-yeu-cau-toi-phai-tra-200-ngan-dong-biet-duoc-ly-do-cua-yeu-cau-nay-nay-toi-kha-soc-539264.html