Sau mỗi đêm 'chăn gối mặn nồng', vợ đều yêu cầu tôi phải trả 200 ngàn đồng, biết được lý do của yêu cầu này này tôi khá sốc

5 năm qua, chúng tôi chưa một lần mâu thuẫn về tài chính. Điều tôi buồn và khó nghĩ là vợ tôi đòi tiền quan hệ vợ chồng. Mỗi lần vợ chồng gần gũi, cô ấy yêu cầu tôi phải đưa 200 ngàn đồng.
- Ngày ra tòa ly hôn vì chồng ngoại tình, tôi đờ đẫn khi thấy người đàn ông lạ mặt cứ chăm chăm nhìn rồi bất ngờ hé lộ chuyện động trời
- Cưới 1 năm, chồng chưa từng 'gần gũi' quyết giữ mình cho tình cũ, ngày ra tòa ly hôn trông bộ dạng của anh khiến tôi rừng mình
Vợ chồng tôi cưới nhau hơn 5 năm, đã có một bé gái 3 tuổi. Nói chung, chúng tôi hạnh phúc, kinh tế khá ổn, đã có nhà thành phố.
Ngay từ khi cưới, tôi và cô ấy quy định, tiền ai nấy giữ. Trước đây chưa mua nhà, cô ấy lo cơm nước, nhà trọ. Phần của tôi thì bỏ vào sổ tiết kiệm.
Khi vay tiền ngân hàng mua nhà, tôi có nhiệm vụ trả ngân hàng mỗi tháng và tiết kiệm. Cô ấy thì lo cơm nước, tiền học cho con. Sổ tiết kiệm đứng tên hai vợ chồng, vợ tôi là người giữ.
5 năm qua, chúng tôi chưa một lần mâu thuẫn về tài chính. Điều tôi buồn và khó nghĩ là vợ tôi đòi tiền quan hệ vợ chồng. Mỗi lần vợ chồng gần gũi, cô ấy yêu cầu tôi phải đưa 200 ngàn đồng.
Cô ấy bảo, bạn bè ai cũng được giữ lương của chồng, còn cô ấy thì không nên tôi phải đưa theo cách khác. Cứ đêm nào vợ chồng gần gũi, sáng mai, tôi phải đưa tiền cho vợ. Nếu không, cô ấy giận, không nói chuyện, tôi phải mang gối ra phòng khách ngủ. Lúc vợ chồng nói chuyện, tôi nói, vợ chồng yêu thương nhau, vả lại ai cũng phải đáp ứng nhu cầu cho nhau, nếu cứ tính bằng tiền sẽ giống như mua bán. Cô ấy nói, lấy tiền của chồng cũng góp vào quỹ chung của gia đình. Xong cô ấy giận, mang con bỏ về bố mẹ. Tôi nhiều lần phải xin lỗi rồi đón về.
Lần này, cô ấy cũng giận và đi 5 ngày rồi. Cô ấy bảo tôi, vợ con đi ra khỏi nhà mà không đoái hoài, hỏi thăm. Tôi bảo, em đi được thì về được. Nhà là của chúng ta cùng nhau xây lên, anh luôn chờ hai mẹ con về. Nhưng cô ấy nhất quyết buộc tôi phải qua đón, nếu không sẽ đưa đơn ly hôn. Tôi thật mệt mỏi.