Sau màn 'động phòng' đầy hăng hái, chồng đột ngột ném thứ này lên giường rồi tuyên bố một câu khiến tôi giật mình, chân tay run lẩy bẩy

Tâm sự 27/05/2023 04:50

Sau khi sinh con, hết thời gian nghỉ thai sản, tôi phải quay trở lại làm việc. Vì bố mẹ chồng rảnh rỗi nên tôi nhờ chăm sóc cháu. Nhưng chồng tôi không chịu mà muốn tôi ở nhà lo chăm con và cơm nước cho ông bà. Anh bảo bố mẹ về hưu, phải được nghỉ ngơi an nhàn, sao phải phục vụ con cháu.

Suốt 5 năm nay tôi luôn nỗ lực hết sức vì sự phát triển của công ty. Thế nhưng từ ngày lập gia đình, tôi chịu nhiều áp lực từ gia đình chồng. Khi tôi mang bầu, chồng bắt tôi ở nhà dưỡng thai nhưng tôi không chịu vì tự thấy sức khỏe mình tốt, sẽ đi làm đến khi nào sắp sinh.

Sau khi sinh con, hết thời gian nghỉ thai sản, tôi phải quay trở lại làm việc. Vì bố mẹ chồng rảnh rỗi nên tôi nhờ chăm sóc cháu. Nhưng chồng tôi không chịu mà muốn tôi ở nhà lo chăm con và cơm nước cho ông bà. Anh bảo bố mẹ về hưu, phải được nghỉ ngơi an nhàn, sao phải phục vụ con cháu.

Mặc cho chồng can ngăn, tôi vẫn đi làm. Từ trước đến nay công việc của tôi rất bận rộn, giờ bị tồn đọng lại càng nhiều hơn. Mỗi ngày tôi phải làm đến tận 7h tối mới xong việc. Những khi con ốm, tôi không thể nghỉ làm, bởi công ty ít người, mỗi người làm một nhiệm vụ, nếu tôi nghỉ nhiều quá thì có thể mất việc.

Sau màn 'động phòng' đầy hăng hái, chồng đột ngột ném thứ này lên giường rồi tuyên bố một câu khiến tôi giật mình, chân tay run lẩy bẩy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sáng hôm qua, đang mơ màng ngủ, bất ngờ chồng ném lên giường một túi tiền làm tôi hoảng sợ, giật mình tỉnh giấc. Chồng bảo đó là 1 tỷ, anh đưa hết cho tôi giữ và yêu cầu vợ phải ở nhà, không được đi làm nữa.

Chồng bảo bà mắc bệnh huyết áp cao và đau nhức chân tay, cần được nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Tôi phải ở nhà để lo cơm nước cho ông bà và chăm sóc con. Tôi cãi lại rằng còn trẻ khỏe, tự làm ra tiền nuôi bản thân, không thể ăn bám vào chồng được. Chồng bảo lương tôi mỗi tháng có 6 triệu, chỉ đủ thuê người giúp việc, thế nên tốt nhất tôi ở nhà chăm sóc con và bố mẹ để anh ấy yên tâm đi làm.

Tôi hỏi chồng: "Anh cần một người vợ ở nhà nội trợ, thế sao anh không yêu cô gái không có nghề nghiệp về làm vợ? Tôi ở nhà phục vụ bố mẹ và con, để sau đó bị chồng xem thường, hắt hủi và cắm sừng lên đầu à?".

Thế nhưng chồng không trả lời mà một mực bắt tôi phải nghỉ việc, nếu không anh ấy sẽ tìm vợ mới về chăm sóc gia đình.

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Sau khi vợ có thai, Lý khuyên vợ nên đi khám thai định kỳ, anh muốn đưa vợ đi. Vậy nhưng người vợ một mực từ chối, cô nói rằng sẽ đi khám thai với điều kiện Lý không được đi cùng. Thấy vậy Lý đành đồng ý, chỉ cần vợ chịu đi khám thai, anh có đi cùng hay không cũng không quan trọng.

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