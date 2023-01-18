Sau ly hôn chồng cũ bỗng 'bặt vô âm tín' chẳng chu cấp đồng nào cho con, 8 năm sau gặp lại một người họ hàng tôi sốc khi biết được lý do

Tâm sự 18/01/2023 05:44

Vậy là sau ly hôn, anh không đến thăm con, cũng không gửi tiền chu cấp nuôi con, thậm chí cũng không gọi điện hỏi thăm. Tôi giận anh nên chuyển nơi sống, cắt đứt mọi liên lạc với gia đình nhà nội để chia tay một cách triệt để nhất.

Chúng tôi kết hôn gần 4 năm, có một cậu con trai nhỏ và ai xung quanh cũng nói rằng cuộc hôn nhân của chúng tôi như thế là hạnh phúc, sung sướng. 

Dù sao đi chăng nữa trước mặt người ngoài, chúng tôi là một cặp đôi mẫu mực. Chúng tôi đến với nhau vì tình yêu. Khi mới quen, tôi là nhân viên chính thức trong công ty chuyên về xuất khẩu hàng may mặc, còn anh kinh doanh tự do ở huyện. Thấy sự nghiệp ổn định, kinh tế dần vững vàng hơn, chúng tôi mới quyết định kết hôn.

Tuy nhiên, sau khi cưới, tôi nhận ra rằng chúng tôi có nhiều điểm không hợp trong lối sống. Tôi thấy chồng không đủ nghĩa vụ và trách nhiệm với hôn nhân, dù có gia đình nhỏ nhưng vẫn như một đứa trẻ mải chơi. 

Sau ly hôn chồng cũ bỗng 'bặt vô âm tín' chẳng chu cấp đồng nào cho con, 8 năm sau gặp lại một người họ hàng tôi sốc khi biết được lý do - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ví dụ như chúng tôi đồng ý sẽ tiết kiệm tiền mua nhà song anh lúc nào cũng tiêu lẹm đi vào khoản đóng góp của mình. Anh cũng hay sĩ diện, đi ăn với bạn bè toàn tranh phần thanh toán... Mỗi lần như thế, tôi đều bức xúc nhưng cố nhẫn nhịn để tránh cãi vã, giữ gìn hôn nhân.

Thế nhưng, khi hôn nhân của chúng tôi bước sang năm thứ 4 thì tôi phát hiện anh có người phụ nữ khác bên ngoài. Tôi uất hận nắm trong tay một số ảnh chụp, tin nhắn của chồng và nhân tình. 

Và rồi chuyện gì đến cũng đến, anh thừa nhận mình ngoại tình nhưng lại không hề xin lỗi, làm hòa mà lại đề nghị ly hôn.

Tôi thấy thật nực cười khi anh là người có lỗi đáng lẽ anh phải xin lỗi và chấm dứt chuyện bên ngoài để xin tôi tha thứ mới đúng chứ? Sự hiếu thắng trong lòng trỗi dậy nên tôi đồng ý ly hôn ngay.

Điều khiến tôi đau lòng hơn cả là sau ly hôn anh nói không thể chăm lo cho con được nên phó thác mọi việc nuôi dưỡng cho tôi. Là một người mẹ yêu thương con mình nên tôi cũng chẳng thèm đôi co với người đàn ông thiếu trách nhiệm như thế.

Vậy là sau ly hôn, anh không đến thăm con, cũng không gửi tiền chu cấp nuôi con, thậm chí cũng không gọi điện hỏi thăm. Tôi giận anh nên chuyển nơi sống, cắt đứt mọi liên lạc với gia đình nhà nội để chia tay một cách triệt để nhất. Tôi cảm giác như anh mất tích khỏi cuộc đời mình.

8 năm sau, tôi tình cờ gặp người họ hàng xa nhà chồng cũ. Thấy tôi ngày càng trẻ ra, thành công hơn nên cô ấy tỏ ra xót thương cho chồng cũ của tôi. Cô ấy kể từ sau khi ly hôn chồng cũ của tôi sống vô cùng khổ sở vì căn bệnh HIV.

Hóa ra, trong một lần giúp bạn bị tai nạn thì chồng cũ của tôi bị phơi nhiễm HIV. Lúc phát hiện bệnh ở những ngày đầu tiên, biết chưa lây nhiễm cho vợ con nên anh liền xa lánh mẹ con tôi rồi giả vờ ngoại tình lấy cớ ly hôn để cho mẹ con tôi cuộc sống mới. Ngoài ra, thời điểm đó mẹ anh cũng bị ung thư nên việc chữa chạy vô cùng tốn kém. Đó là lý do anh không thể chu cấp tiền cho con mỗi tháng.

Sau ly hôn chồng cũ bỗng 'bặt vô âm tín' chẳng chu cấp đồng nào cho con, 8 năm sau gặp lại một người họ hàng tôi sốc khi biết được lý do - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người họ hàng xa còn nói do không chăm sóc sức khỏe đầy đủ nên hiện giờ anh đang ở giai đoạn phát bệnh và rất cô đơn.

Nghe đến đây tôi bật khóc nức nở. Thì ra đó chính là lý do mà chồng cũ thay đổi thái độ và trở thành người vô tình, bạc bẽo để tôi uất hận mà nhanh quên anh đi, để anh không trở thành gánh nặng cho mẹ con tôi.

Nghe được chuyện về chồng cũ mà tôi rất buồn, tôi muốn ở cạnh anh những ngày khó khăn của cuộc đời nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

Nửa đêm thức giấc bỗng nghe tiếng chồng gọi 'vợ ơi' trong nhà tắm, tôi vội đẩy cửa thì chết đứng với cảnh trước mắt

Nửa đêm thức giấc bỗng nghe tiếng chồng gọi 'vợ ơi' trong nhà tắm, tôi vội đẩy cửa thì chết đứng với cảnh trước mắt

Cách đây 1 tuần, đêm muộn tôi tỉnh dậy vào toilet. Bà bầu thường xuyên thức dậy giữa đêm mà. Chỗ nằm bên cạnh lạnh tanh, chồng tôi vẫn chưa đi ngủ.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva góc tâm sự

TIN MỚI NHẤT

Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Sao quốc tế 28 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Dinh dưỡng 39 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Xe đầu kéo lao khỏi đường, nam tài xế tử vong tại chỗ

Xe đầu kéo lao khỏi đường, nam tài xế tử vong tại chỗ

Đời sống 50 phút trước
Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đời sống 1 giờ 9 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại công ty sản xuất đồ gỗ rộng 2.000m2, nhiều máy móc, tài sản bị thiêu rụi

Đồng Nai: Cháy lớn tại công ty sản xuất đồ gỗ rộng 2.000m2, nhiều máy móc, tài sản bị thiêu rụi

Đời sống 1 giờ 39 phút trước
Thần Tài trao vàng gửi lộc sau ngày 28/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Thần Tài trao vàng gửi lộc sau ngày 28/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 28/9/2026: Thế giới hạ sâu, vàng SJC giảm tới 1 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 28/9/2026: Thế giới hạ sâu, vàng SJC giảm tới 1 triệu/lượng

Đời sống 2 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả