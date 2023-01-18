Sau ly hôn chồng cũ bỗng 'bặt vô âm tín' chẳng chu cấp đồng nào cho con, 8 năm sau gặp lại một người họ hàng tôi sốc khi biết được lý do

Dù sao đi chăng nữa trước mặt người ngoài, chúng tôi là một cặp đôi mẫu mực. Chúng tôi đến với nhau vì tình yêu. Khi mới quen, tôi là nhân viên chính thức trong công ty chuyên về xuất khẩu hàng may mặc, còn anh kinh doanh tự do ở huyện. Thấy sự nghiệp ổn định, kinh tế dần vững vàng hơn, chúng tôi mới quyết định kết hôn.

Chúng tôi kết hôn gần 4 năm, có một cậu con trai nhỏ và ai xung quanh cũng nói rằng cuộc hôn nhân của chúng tôi như thế là hạnh phúc, sung sướng.

Ví dụ như chúng tôi đồng ý sẽ tiết kiệm tiền mua nhà song anh lúc nào cũng tiêu lẹm đi vào khoản đóng góp của mình. Anh cũng hay sĩ diện, đi ăn với bạn bè toàn tranh phần thanh toán... Mỗi lần như thế, tôi đều bức xúc nhưng cố nhẫn nhịn để tránh cãi vã, giữ gìn hôn nhân.

Tuy nhiên, sau khi cưới, tôi nhận ra rằng chúng tôi có nhiều điểm không hợp trong lối sống. Tôi thấy chồng không đủ nghĩa vụ và trách nhiệm với hôn nhân, dù có gia đình nhỏ nhưng vẫn như một đứa trẻ mải chơi.

Thế nhưng, khi hôn nhân của chúng tôi bước sang năm thứ 4 thì tôi phát hiện anh có người phụ nữ khác bên ngoài. Tôi uất hận nắm trong tay một số ảnh chụp, tin nhắn của chồng và nhân tình.

Và rồi chuyện gì đến cũng đến, anh thừa nhận mình ngoại tình nhưng lại không hề xin lỗi, làm hòa mà lại đề nghị ly hôn.

Tôi thấy thật nực cười khi anh là người có lỗi đáng lẽ anh phải xin lỗi và chấm dứt chuyện bên ngoài để xin tôi tha thứ mới đúng chứ? Sự hiếu thắng trong lòng trỗi dậy nên tôi đồng ý ly hôn ngay.

Điều khiến tôi đau lòng hơn cả là sau ly hôn anh nói không thể chăm lo cho con được nên phó thác mọi việc nuôi dưỡng cho tôi. Là một người mẹ yêu thương con mình nên tôi cũng chẳng thèm đôi co với người đàn ông thiếu trách nhiệm như thế.

Vậy là sau ly hôn, anh không đến thăm con, cũng không gửi tiền chu cấp nuôi con, thậm chí cũng không gọi điện hỏi thăm. Tôi giận anh nên chuyển nơi sống, cắt đứt mọi liên lạc với gia đình nhà nội để chia tay một cách triệt để nhất. Tôi cảm giác như anh mất tích khỏi cuộc đời mình.

8 năm sau, tôi tình cờ gặp người họ hàng xa nhà chồng cũ. Thấy tôi ngày càng trẻ ra, thành công hơn nên cô ấy tỏ ra xót thương cho chồng cũ của tôi. Cô ấy kể từ sau khi ly hôn chồng cũ của tôi sống vô cùng khổ sở vì căn bệnh HIV.

Hóa ra, trong một lần giúp bạn bị tai nạn thì chồng cũ của tôi bị phơi nhiễm HIV. Lúc phát hiện bệnh ở những ngày đầu tiên, biết chưa lây nhiễm cho vợ con nên anh liền xa lánh mẹ con tôi rồi giả vờ ngoại tình lấy cớ ly hôn để cho mẹ con tôi cuộc sống mới. Ngoài ra, thời điểm đó mẹ anh cũng bị ung thư nên việc chữa chạy vô cùng tốn kém. Đó là lý do anh không thể chu cấp tiền cho con mỗi tháng.

Ảnh minh họa: Internet

Người họ hàng xa còn nói do không chăm sóc sức khỏe đầy đủ nên hiện giờ anh đang ở giai đoạn phát bệnh và rất cô đơn.

Nghe đến đây tôi bật khóc nức nở. Thì ra đó chính là lý do mà chồng cũ thay đổi thái độ và trở thành người vô tình, bạc bẽo để tôi uất hận mà nhanh quên anh đi, để anh không trở thành gánh nặng cho mẹ con tôi.

Nghe được chuyện về chồng cũ mà tôi rất buồn, tôi muốn ở cạnh anh những ngày khó khăn của cuộc đời nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.