Sau khi tái hôn, 3 năm sau chồng cũ dúi cho tôi cục tiền nặng trịch rồi nói lý do

Tâm sự 29/12/2022 23:49

Vừa nhìn thấy tôi Lâm ngẩn người 1 lúc rồi bước tới chào hỏi, anh ta hồ hởi hệt như lần đầu chúng tôi hẹn hò. Không để Lâm có cơ hội nói chuyện tôi quay ngoắt người đi, mặc kệ anh ta chưng hửng đứng nhìn. 

Tôi ly hôn Lâm tới nay được tròn 3 năm, chuyện ly hôn thực chất cũng không êm đẹp cho lắm, phải mất nhiều thời gian tôi mới có thể cân bằng được cuộc sống. Tôi thậm chí còn từng thề sẽ không bao giờ cho chồng cũ bước chân vào nhà chứ đừng nói là gặp con, thế nhưng hằng đêm khi nghe con trai hỏi bố tôi lại mềm lòng. Cuối cùng, sau nhiều lần đấu tranh tôi quyết vì con, cho Lâm được qua lại, bù đắp tình cảm. 

Không muốn chạm mặt Lâm nhiều nên tôi lên lịch, 1 tuần Lâm được qua đón con đi chơi 1 lần chiều thứ 7, tới tối thứ 7 phải đưa con về với tôi. Nếu tuần nào không qua đón con thì phải báo trước. Biết Lâm qua thì tôi sẽ tránh mặt đi đâu đó để ông bà ở nhà trông cháu, có khi tôi đi muộn hơn giờ con về. 

Mọi chuyện trơn tru cho tới tuần trước, Lâm bất thình lình qua nhà đón con trước hẳn 2 tiếng, tôi lúc đó vừa mặc đồ định đi chơi với bạn, ra tới ngõ thì gặp Lâm. Cũng biết là chồng cũ đổi đời ngay sau khi ly hôn với tôi nhưng giờ trông anh ta bảnh bao hơn hẳn, xe đẹp, quần áo là lượt đúng chuẩn doanh nhân. Giờ thì tôi cũng hiểu vì sao năm đó thay vì lựa chọn gia đình anh ta lại lựa chọn cưới cô giúp việc. 

Vừa nhìn thấy tôi Lâm ngẩn người 1 lúc rồi bước tới chào hỏi, anh ta hồ hởi hệt như lần đầu chúng tôi hẹn hò. Không để Lâm có cơ hội nói chuyện tôi quay ngoắt người đi, mặc kệ anh ta chưng hửng đứng nhìn. 

Sau khi tái hôn, 3 năm sau chồng cũ dúi cho tôi cục tiền nặng trịch rồi nói lý do - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Buổi tối hôm đó, sau khi xác định Lâm đã đưa con về tôi mới về nhà, tới đầu ngõ tôi lại bắt gặp Lâm đang đứng chờ. Biết không thể tránh được nên tôi dừng lại nói chuyện. Lâm hỏi thăm tôi dạo này thế nào, rồi khen tôi khác với lúc trước quá. Bất ngờ, trong lúc tôi không chú ý Lâm ghét sát thơm lên má tôi còn thì thầm bên tai: 

- Em đừng tránh anh nữa, tránh như vậy chỉ chứng tỏ em còn tình cảm với anh thôi. Anh biết em nuôi con cũng vất vả, hay thế này đi, 1 tuần 1 lần "gia đình" mình lại về như xưa. Anh vẫn "nhớ" mọi thứ về em lắm đấy! 

Vừa nói anh ta vừa kéo tôi lại gần, 1 tay dúi cục tiền nặng trịch vào tay tôi, tay còn lại miết qua eo khiến tôi rùng mình. Định thần lại, tôi vung tay tát cho Lâm 1 cái rồi chạy vội vào nhà, vứt cả cục tiền xuống dưới đất. 

Nhớ lại 3 năm trước, lúc tôi sinh con đầu lòng Lâm lại bận công việc nên không thể chăm sóc được tôi nên thuê 1 cô giúp việc theo giờ chỉ để lo việc cơm nước, dọn nhà. Lúc con tôi được 6 tháng, Lâm ngang nhiên qua lại với cô ta, khi tôi chịu hết nổi thì Lâm nói ly hôn đi, anh ta hết yêu tôi rồi. 

Lúc đó tôi mới biết hóa ra cô gái kia không chỉ là giúp việc đơn thuần mà còn là người tình của Lâm, anh ta bảo cô ấy đến chỉ để tiện "hú hí" với nhau 1 cách công khai mà không làm tôi nghi ngờ. Chưa hết, cô gái đó không phải dạng thường, gia thế của cô ta khiến Lâm mê mẩn, nghe đâu bố cô ả là giám đốc chi nhánh của tập đoàn, cưới được cô thì con đường thăng tiến của Lâm sẽ xem như thẳng bước. 

Vậy là tôi ly hôn chỉ sau chưa đầy 2 năm ngày cưới, 2 bàn tay trắng, không nhà cửa, không công việc, ôm con về nhà mẹ đẻ trong nước mắt. 2 tháng sau Lâm cưới, trên mạng xã hội vợ chồng họ sánh đôi như "tiên đồng - ngọc nữ", cô vợ Lâm còn thỉnh thoảng viết ngôn tình, chồng chung thủy thế nọ, chồng yêu thiều thế kia, có lúc còn share bài "đàn ông cũ là báu vật", nghĩ mà buồn cười. 

Giờ thì hay rồi, anh ta đưa cả cục tiền chỉ để được lên giường với tôi như trước, anh ta tha thiết được gần gũi thứ gọi là "gia đình" mà anh ta từng vứt bỏ. Vậy mới nói đàn ông ấy mà, 1 lần ngoại tình muôn đời sẽ ngoại tình, không có ngoại lên, không phải tôi chắc anh ta cũng sẽ gạ người khác thôi nhỉ? 

Tiện đường nên ghé thăm em vợ, nhìn cảnh tượng trong nhà khiến tôi bối rối rời đi ngay lập tức

Tiện đường nên ghé thăm em vợ, nhìn cảnh tượng trong nhà khiến tôi bối rối rời đi ngay lập tức

Trước khi đến tôi có gọi trước cho cậu, và mẹ vợ cũng gọi từ lúc tôi chưa khởi hành rồi. Lúc vừa đáp chuyến bay, tôi gọi cho em vợ hẹn chiều qua nhưng vì đi làm 6 giờ tối mới về nên em bảo tôi cứ qua nhà chơi trước, có em dâu ở nhà.

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