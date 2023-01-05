Sau đêm tân hôn, sáng hôm sau tỉnh dậy, định quay sang hôn vợ để đánh thức cô ấy thì giật mình đến nỗi ngã xuống đất khi nhìn thấy gương mặt em

Tâm sự 05/01/2023 05:16

Tôi nói thật, chẳng có ai là không để tâm cả. Lúc biết vợ không còn trinh, tôi có chút hụt hẫng. Nhưng bản thân tôi cũng không cổ hủ đến mức giận vợ vì chuyện ấy. Vì thế chúng tôi đã vui vẻ bên nhau trong đêm tân hôn.

Ngày hôm qua tôi vẫn còn vui vẻ, tự hào khi lấy được người vợ trẻ đẹp, có học thức. Vậy mà hôm nay, tôi lại ngồi đây và cảm thấy có chút ân hận vì đã quá vội vàng.

Nói ra có thể mọi người sẽ nghĩ tôi là thằng đàn ông không ra gì vì xem trọng vẻ bề ngoài. Nhưng thật sự trước khi kết hôn, tôi chưa một lần được thấy mặt mộc của vợ mình. Nếu biết cô ấy không như mình nghĩ, có lẽ tôi sẽ suy nghĩ lại.

Tôi và vợ quen nhau ở quán bar, cách đây gần 3 tháng. Khi ấy vợ tôi, với gương mặt quyến rũ và điệu nhảy gợi cảm dưới ánh đèn mờ ảo đã khiến tôi say mê, điêu đứng.

Ấn tượng ngay lần đầu gặp gỡ, tôi dò hỏi được facebook của cô ấy rồi nhắn tin làm quen. Tiếng sét ái tình khiến tôi nghĩ cô ấy là một nửa của đời mình. Ngày nào tôi cũng phải vào trang cá nhân để xem ảnh cô ấy. Khi biết vợ mình là một thạc sĩ, tôi càng mong muốn cưới cô ấy về làm vợ.

Sau đêm tân hôn, sáng hôm sau tỉnh dậy, định quay sang hôn vợ để đánh thức cô ấy thì giật mình đến nỗi ngã xuống đất khi nhìn thấy gương mặt em - Ảnh 1
Sau 1 tháng trò chuyện, cô ấy đã nhận lời làm người yêu tôi - Ảnh minh họa: Internet

Sau 1 tháng trò chuyện, cô ấy đã nhận lời làm người yêu tôi. Quả thật lúc đó tôi thấy vợ mình quá hoàn hảo nên đã cầu hôn sau khi yêu nhau chỉ hơn 1 tháng. Tôi sợ cô ấy sẽ rời xa mình để đến với gã trai khác. Vậy nên chuyện tình yêu của tôi chóng vánh đến mức nói ra cũng chẳng ai tin. Có người còn nghĩ chúng tôi làm đám cưới là do có bầu trước. Thế nhưng tôi và vợ yêu nhau rất trong sáng, hôm qua mới là đêm đầu tiên của chúng tôi.

Kết thúc tiệc cưới, chúng tôi và một số bạn bè kéo nhau đến quán bar để ăn mừng rồi mới trở về. Sau khi về nhà, tôi háo hức vì đấy là đêm đầu tiên của mình. Vậy mà chưa kịp làm gì, vợ tôi đã thú nhận cô ấy không còn trong trắng. Cô ấy còn bảo cô ấy tin tôi là người hiện đại nên không để tâm đến chuyện này.

Tôi nói thật, chẳng có ai là không để tâm cả. Lúc biết vợ không còn trinh, tôi có chút hụt hẫng. Nhưng bản thân tôi cũng không cổ hủ đến mức giận vợ vì chuyện ấy. Vì thế chúng tôi đã vui vẻ bên nhau trong đêm tân hôn. Cho đến sáng nay, sau khi ngủ dậy, tôi định quay sang hôn vợ để đ.ánh thức cô ấy thì giật mình đến nỗi ngã xuống đất.

Sau đêm tân hôn, sáng hôm sau tỉnh dậy, định quay sang hôn vợ để đánh thức cô ấy thì giật mình đến nỗi ngã xuống đất khi nhìn thấy gương mặt em - Ảnh 2
Tôi không tin nổi đó lại là vợ mình, mặc dù sau đó không dám nói với vợ nhưng trong lòng tôi vẫn rất thất vọng - Ảnh minh họa: Internet

Rời bỏ lớp trang điểm, vợ tôi như biến thành một người khác. Mặt cô ấy chi chít mụn, đầy tàn nhang. Chưa kể không có son phấn, da cô ấy xám xịt như một người ngoài 30 tuổi vậy.

Tôi không tin nổi đó lại là vợ mình. Mặc dù sau đó không dám nói với vợ nhưng trong lòng tôi vẫn rất thất vọng. Tôi biết phụ nữ trang điểm lên sẽ đẹp hơn. Nhưng với trường hợp của vợ tôi, khi không trang điểm thì cô ấy thật sự rất khó coi. Nói thẳng với vợ thì sợ vợ giận, còn giữ trong lòng, tôi thấy rất khó chịu. Thậm chí tôi cảm giác bấy lâu vợ tôi đang lừa dối tôi vậy. Mọi người cho tôi lời khuyên được không?

Đến nhà bạn gái chưa được 30 phút đã bị đuổi về, lát sau tôi lén lút quay lại, bước lên bậc thềm hé mắt nhìn qua khe cửa sổ, tôi chết đứng với cảnh tượng bên trong

Đến nhà bạn gái chưa được 30 phút đã bị đuổi về, lát sau tôi lén lút quay lại, bước lên bậc thềm hé mắt nhìn qua khe cửa sổ, tôi chết đứng với cảnh tượng bên trong

Bên trong không chỉ có Dung mà còn có một người đàn ông khác. Anh ta đang ngồi trên một chiếc xe lăn, vẻ mặt phẫn nộ hầm hầm nhìn Dung, sau đó giơ tay giáng cho cô ấy một cái bạt tai.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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