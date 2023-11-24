Sau đêm quan hệ ngoài luồng cùng sếp tổng, lúc đến công ty tôi 'rợn người' khi nghe đồng nghiệp tiết lộ bí mật tày đình này

Tâm sự 24/11/2023 09:35

Sáng hôm sau đến công ty, tôi thấy dường như mọi người đang nhìn tôi bằng ánh mắt khác. Nhiều người xì xầm, bàn tán điều gì đó sau lưng tôi mà tôi không biết.

Tôi năm nay 25 tuổi, hiện đang làm kế toán của một công ty chuyên môi giới bất động sản. Sau khi ra trường, vì không có người quen giúp đỡ nên tôi tự tìm việc ở trên mạng. Vì còn trẻ, non kém kinh nghiệm lại không có mối quan hệ nên sự nghiệp của tôi khá long đong, lận đận. Tôi đã làm qua 6-7 công ty rồi mới đến công ty này.

Đây là một công ty khá lớn, có chế độ phúc lợi và môi trường làm việc rất tốt. Sếp tổng hơn tôi 12 tuổi. Anh vừa tài giỏi, vừa khôn khéo lại chững chạc. Bất cứ khi nào công việc của chúng tôi gặp vấn đề, sếp tổng đều giúp giải quyết xong xuôi.

Làm việc được một thời gian, tôi được sếp để mắt. Tôi đoán anh có ấn tượng tốt với tôi vì tôi thường ở lại làm việc đến khuya. Mọi báo cáo hay giấy tờ của công ty tôi đều làm khá chính xác, ít sai sót. Nhưng sự quan tâm của sếp với tôi dường như không chỉ dừng lại ở quan hệ sếp- nhân viên thông thường. Anh ấy bắt đầu nhắn tin "thả thính", tán tỉnh, rủ rê tôi đi chơi.

Sau đêm quan hệ ngoài luồng cùng sếp tổng, lúc đến công ty tôi 'rợn người' khi nghe đồng nghiệp tiết lộ bí mật tày đình này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ban đầu, tôi thẳng thừng từ chối. Tôi nói rõ với anh rằng tôi đã có người yêu rồi và tôi chỉ coi anh là sếp tổng thôi. Tuy nhiên, tôi càng xa lánh anh thì anh càng muốn có được tôi. Anh công khai tỏ tình, tán tỉnh tôi. Anh hứa hẹn rằng sẽ chăm lo cho tôi cả đời. Các anh chị em trong công ty biết vậy cũng hết lời vun vén cho chúng tôi. Họ nói sếp tôi là người tốt, nói được, làm được. Tôi mà cưới được anh thì cả đời ăn sung mặc sướng, đâu phải lo nghĩ chuyện gì.

Giữa lúc đó, chuyện tình cảm của tôi và Duy - người yêu của tôi lại gặp trục trặc. Tôi đã 25 tuổi, cũng muốn kết hôn để sớm ổn định cuộc sống nhưng Duy lại không muốn thế. Anh nói giờ tôi với anh còn trẻ, chưa có gì trong tay, lấy nhau về rồi sinh con thì chỉ làm con cái khổ thêm. Mâu thuẫn quá nhiều, tình cảm của chúng tôi nhạt dần. Ngày nói lời chia tay Duy, tôi cảm thấy đất trời như sụp đổ.

Sau đêm quan hệ ngoài luồng cùng sếp tổng, lúc đến công ty tôi 'rợn người' khi nghe đồng nghiệp tiết lộ bí mật tày đình này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngay lúc cảm thấy đau khổ, tuyệt vọng nhất, tôi đã ngã vào vòng tay của sếp. Anh đưa tôi đi xem phim, đi ăn ở nhiều nhà hàng sang trọng, mua tặng tôi nhiều đồ đắt tiền. Sau 2 tháng hẹn hò, cảm thấy tin tưởng vào tình cảm của mình, tôi đã trao cho anh một đêm nồng nàn.

Sáng hôm sau đến công ty, tôi thấy dường như mọi người đang nhìn tôi bằng ánh mắt khác. Nhiều người xì xầm, bàn tán điều gì đó sau lưng tôi mà tôi không biết. Cảm thấy băn khoăn, lo sợ, tôi hỏi chị Duyên - người chị mà tôi chơi thân trong công ty thì chị mới nói với tôi một sự thật bàng hoàng.

"Em ngốc lắm, Oanh ơi. Chị làm ở công ty bao lâu nay chị biết. Lão Thắng lâu nay luôn được biết đến là kẻ "ăn rồi bỏ". Bao nhiêu nhân viên trẻ đẹp trong công ty đã qua tay hắn rồi.

Sau đêm quan hệ ngoài luồng cùng sếp tổng, lúc đến công ty tôi 'rợn người' khi nghe đồng nghiệp tiết lộ bí mật tày đình này - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Sau một thời gian hắn chán chê thì mấy người đó phải tự xin nghỉ rồi cuốn gói khỏi công ty thôi. Lúc hắn tán em, mấy người trong công ty cứ hùa vào chẳng qua để lấy lòng hắn. Còn chị thì nghĩ em không thương hắn nên không can ngăn", chị Duyên nói.

Nghe những lời của chị Duyên nói, tôi bàng hoàng biết rằng mình đã nhận được "một cú lừa". Tôi chán nản, định xin nghỉ việc thì chị khuyên tôi nên ở lại, tranh thủ "đào mỏ" lão giám đốc giàu kếch xù một thời gian rồi chia tay cũng chưa muộn.

Giờ tôi vừa buồn bã, vừa thất vọng không biết phải làm sao. Xin độc giả cho lời khuyên. Tôi nên xin nghỉ việc luôn hay ở lại, tranh thủ "làm giàu" từ mối tình này?

Uống rượu say khướt rồi vào khách sạn cùng sếp già, lúc tỉnh dậy nhìn thấy xấp tiền bên cạnh, tôi đến thẳng công ty làm việc này khiến hắn bẽ mặt

Uống rượu say khướt rồi vào khách sạn cùng sếp già, lúc tỉnh dậy nhìn thấy xấp tiền bên cạnh, tôi đến thẳng công ty làm việc này khiến hắn bẽ mặt

Trong một lần u uất khi chồng vẫn chẳng hề nhận ra tôi đã phát hiện những mối quan hệ trong bóng tối của anh mà đi biệt tăm 1 tuần công tác, tôi đã uống say rồi lên giường với chính vị sếp già của mình. 

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự vợ chồng

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 23/9/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến, tiền luôn rủng rỉnh

Đúng 20h hôm nay, ngày 23/9/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến, tiền luôn rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 23/9/2026, vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 23/9/2026, vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Phản ứng của người vợ khi nhận được xấp tiền cùng yêu cầu lạ lùng từ chồng

Phản ứng của người vợ khi nhận được xấp tiền cùng yêu cầu lạ lùng từ chồng

Tâm sự 1 giờ 14 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp Trời ban Lộc, làm đâu gặt đấy, giánh bạc, gánh vàng về nhà, cuộc sống vô cùng thăng hoa

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp Trời ban Lộc, làm đâu gặt đấy, giánh bạc, gánh vàng về nhà, cuộc sống vô cùng thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Chồng lấy lý do sang nhà hàng xóm giữa lúc vợ đang ở cữ và sự thật bất ngờ phía sau

Chồng lấy lý do sang nhà hàng xóm giữa lúc vợ đang ở cữ và sự thật bất ngờ phía sau

Tâm sự gia đình 2 giờ 14 phút trước
Tử vi thứ Năm 24/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 24/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 23/9/2026, 3 con giáp đạt nhiều thành tựu, vận trình hanh thông, Lộc Lá nở rộ, may mắn tới tấp, Phát Tài đón tình tiền như ý

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 23/9/2026, 3 con giáp đạt nhiều thành tựu, vận trình hanh thông, Lộc Lá nở rộ, may mắn tới tấp, Phát Tài đón tình tiền như ý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Quyết định chia tay vì sự chênh lệch hoàn cảnh và bài học nhận ra sau 6 năm

Quyết định chia tay vì sự chênh lệch hoàn cảnh và bài học nhận ra sau 6 năm

Tâm sự Eva 3 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Phản ứng của người vợ khi nhận được xấp tiền cùng yêu cầu lạ lùng từ chồng

Phản ứng của người vợ khi nhận được xấp tiền cùng yêu cầu lạ lùng từ chồng

Tình huống hy hữu khi người chồng đưa nhân tình đi đẻ gặp ngay bác sĩ là em vợ

Tình huống hy hữu khi người chồng đưa nhân tình đi đẻ gặp ngay bác sĩ là em vợ

Tiếng nước chảy giữa đêm và hình ảnh bất ngờ của người chồng trong nhà tắm lúc 2 giờ sáng

Tiếng nước chảy giữa đêm và hình ảnh bất ngờ của người chồng trong nhà tắm lúc 2 giờ sáng

Tiếng đập cửa lúc 12 giờ đêm của người hàng xóm và cảnh tượng bất ngờ khi mở cửa

Tiếng đập cửa lúc 12 giờ đêm của người hàng xóm và cảnh tượng bất ngờ khi mở cửa

Đêm tân hôn cay đắng: Chồng bắt ngủ phòng khách, mẹ chồng bồi thêm câu nói xót xa

Đêm tân hôn cay đắng: Chồng bắt ngủ phòng khách, mẹ chồng bồi thêm câu nói xót xa

Sự thật đằng sau khoản tiền bí mật của người chồng và niềm hối tiếc muộn màng của người vợ

Sự thật đằng sau khoản tiền bí mật của người chồng và niềm hối tiếc muộn màng của người vợ