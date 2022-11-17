Sau đêm tân hôn, tôi tím mặt phát hiện được chồng đút lót một tỷ để đi 'trăng mật' với với vợ cấp dưới

Tâm sự 17/11/2022 00:10

Tôi không ngờ rằng dưới bộ dáng đạo mạo đường hoàng của anh lại là một con người vô sỉ, không chỉ lén lút quan hệ ngoài luồng sau hôn nhân mà còn với vợ của người anh em tốt của mình.

 

Tôi và chồng kết hôn do người quen mai mối, giới thiệu. Anh ấy hiền lành, có học thức, công việc đàng hoàng, gia đình cũng tử tế. Vậy nên tôi không suy nghĩ nhiều mà đồng ý luôn. Sau 5 năm quen biết qua lại, chúng tôi chính thức về chung một nhà. Đêm tân hôn, sau màn tân hôn nồng nàn, vợ chồng tôi hào hứng mang phong bì mừng cưới ra bóc, kiểm kê vàng cưới mà gia đình hai bên và người thân tặng cho cô dâu, chú rể. Lúc này chồng tôi đột nhiên mở tủ lấy ra một cuốn sổ nhỏ đặt vào tay vợ.

Sau đêm tân hôn, tôi tím mặt phát hiện được chồng đút lót một tỷ để đi 'trăng mật' với với vợ cấp dưới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Khi tôi mở xem thì tôi giật mình khi biết đó là sổ tiết kiệm trị giá 1 tỷ đồng mang tên anh.

- Đây là số tiền anh cho anh. Em cầm lấy nhé, bây giờ em là vợ anh rồi thì giao cho em tay hòm chìa khóa đấy.

Tôi há hốc khi nghe chồng nói. Trong tiệc cưới mẹ chồng thậm chí đã lên trao cho con dâu số vàng hồi môn lên đến 10 cây vàng. Đối với hoàn cảnh của gia đình chúng tôi thì số tiền ấy cũng không hề nhỏ rồi. Vậy mà bây giờ chồng lại tin tưởng và hào phóng đưa cho vợ giữ số tiền cả tỷ đồng. Tất nhiên tôi vui mừng vì chồng có chút điều kiện kinh tế nhưng tôi hạnh phúc hơn cả bởi vì anh tin tưởng và yêu thương vợ. Tôi tự nhủ với lòng nếu anh đã không toan tính giao tiền cho vợ giữ thì tôi sẽ cố gắng chỉ tiêu tính toán và tiết kiệm lo cho tương lai gia đình để không phụ lòng anh.

Vậy nhưng những lời chồng nói sau đó khiến tôi không buồn đi một chút.

- Em giữ lấy, khi nãy sếp tổng gọi anh bảo chi nhánh công ty ở vừa xảy ra chuyện muốn anh đi đi công tác ngay trong đêm. Anh đã trình bày với sếp rồi và ông ấy đồng ý là sau khi giải quyết xong chuyện này sẽ cho anh nghỉ phép 1 tháng luôn.

Trong thời gian, anh chuẩn bị vali, tôi phát hiện điện thoại của anh để trên bàn liên tục có tin nhắn tới. Ban đầu tôi cứ nghĩ là người trong công ty gọi nên cứ để mặt rồi lao vào chuẩn bị hành lý giúp.

Mặt dù tôi không nói ra nhưng trong đêm tân hôn lại chỉ có một mình trong phòng tôi cũng thấy tủi thân nhưng anh cứ liên tục an ủi hứa rằng sẽ bù đắp cho tôi sau khi trở nên cũng khiến tôi nguôi ngoai bớt. 

Sau đêm tân hôn, tôi tím mặt phát hiện được chồng đút lót một tỷ để đi 'trăng mật' với với vợ cấp dưới - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sáng hôm sau, tôi vừa chuẩn bị đi làm thì nhận được tin sốc là chồng của mình đang ở đồn công an, không nghĩ ngợi gì tôi lập tức xin nghỉ việc để đến bệnh viện. Đến nơi tôi phát hiện, không chỉ chồng mình mà còn người phụ nữ là vợ của một nhân viên cấp dưới của anh ngồi bên cạnh. Quân là chồng người phụ nữ kia hùng hổ đưa cho tôi điện thoại mình cho tôi nói

- Chị đến rồi, đây chị xem đi tối qua chồng của mình đi đâu?

Tôi nhìn vào mấy bức ảnh trong điện thoại mà lạnh của cả người. Trong ảnh không phải ai xa lạ mà là chính chồng mình đang ôm hôn người phụ nữ khác đi vào một khách sạn hạng sang.

Lúc đó chồng tôi mới cúi gầm mặt tránh ánh mắt của vợ, anh thú nhận rằng thực tế người phụ nữ trong ảnh là người yêu cũ của mình. Cách đây sáu năm anh cùng với cô ta là người yêu, cũng tính tới chuyện kết hôn nhưng vì mẹ chồng tôi phản đối nên chuyện bất thàn. Họ chia tay và thời gian sau chồng quen biết tôi, còn cô gái kia thì đã kết hôn với Quân là cấp dưới của anh. Sau vài lần gặp gỡ thì giữa hai người họ ‘tình cũ không rủ cũng tới’, rồi nảy sinh quan hệ ngoài luồng.

Đến tối hôm qua, chồng tôi lại lén lút đi gặp mặt cô ấy nên mới bị Quân bắt tại trận tại khách sạn, sau đó đôi bên xảy ra ẩu đả nên tất cả bị đưa về đồn công an gần đó.

Hiện tại sự việc đã vỡ lở ra, tôi xấu hổ đến mức không dám nhìn mặt ai xung quanh, trong lòng vừa giận chồng mới cưới vừa cảm thấy hoang mang. Cả hai chỉ mới cưới nhau mà đã xảy ra chuyện như thế này thì làm sao tôi có thể sống với người này cả đời nhưng nếu ly hôn như vào lúc này thì làm sao mà tôi có thể giải thích với gia đình hai bên đây.

 

Thấy vợ mới đánh tôi, chồng cũ lớn tiếng: 'Cái ngữ đến sau như cô thì có tư cách gì?'

Thấy vợ mới đánh tôi, chồng cũ lớn tiếng: 'Cái ngữ đến sau như cô thì có tư cách gì?'

Sau khi ly hôn, tôi tìm mọi cách để quyến rũ chồng cũ, tôi chẳng ngại công khai hò hẹn thậm chí mặt đối mặt với vợ mới của anh.

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Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu

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