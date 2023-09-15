Sau đêm tân hôn mặn nồng, sáng sớm tỉnh giấc chồng bỗng biến đi đâu biệt tích, trên gối thì để lại một vật khiến tôi phẫn nộ vô cùng

Tâm sự 15/09/2023 05:35

Vậy nhưng mọi tưởng tượng tốt đẹp của tôi đã tan thành mây khói vào sáng hôm sau. Vì hôm trước rất mệt mỏi nên sáng ra tôi ngủ quên. Khi tỉnh dậy thì chẳng thấy Huy đâu.

Tôi và Huy nên duyên qua mai mối từ bạn bè. Cả hai cũng chẳng còn trẻ trung gì nữa nên chúng tôi nhanh chóng tổ chức đám cưới. Bố mẹ đôi bên đều rất ủng hộ và mong ngóng hai đứa sớm về chung một nhà. 

Huy có ngoại hình ưa nhìn, công việc ổn định, gia đình lại tử tế. Bản thân tôi cũng chẳng thua kém ai nhưng đã 28 tuổi, được liệt vào hàng gái già rồi. Trước ngày cưới khoảng một tuần, tôi thấy Huy dường như bồn chồn thấp thỏm một cách bất thường. Hỏi thăm nhưng chồng sắp cưới chỉ bảo do công việc căng thẳng mà thôi. Tôi nghĩ có khi đó là tâm trạng bất ổn trước thềm hôn nhân mà nhiều người hay nói đến. 

Sau đêm tân hôn mặn nồng, sáng sớm tỉnh giấc chồng bỗng biến đi đâu biệt tích, trên gối thì để lại một vật khiến tôi phẫn nộ vô cùng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đám cưới của chúng tôi diễn ra ấm cúng và vui vẻ trong sự chúc phúc của tất cả mọi người. Đêm tân hôn cũng rất nồng nàn, đáng nhớ. Trước khi thiếp đi trong vòng tay của chồng, tôi còn nghĩ vậy là từ giờ mình đã là phụ nữ có chồng. Chúng tôi sẽ cùng nhau xây dựng một mái ấm thật bình yên với những đứa con xinh xắn. 

Vậy nhưng mọi tưởng tượng tốt đẹp của tôi đã tan thành mây khói vào sáng hôm sau. Vì hôm trước rất mệt mỏi nên sáng ra tôi ngủ quên. Khi tỉnh dậy thì chẳng thấy Huy đâu, bố mẹ chồng vẫn đang nghỉ ngơi do ngày hôm qua đám tiệc bận rộn lu bù. 

Tôi tưởng anh ra ngoài có việc gì sớm nhưng gọi điện lại chẳng ai nghe máy. Lúc đó tôi mới để ý thấy trên chiếc gối nơi Huy nằm có 300k để lại. Tại sao Huy lại đặt 300k trên gối? Tôi không thể đoán được nguyên nhân tại sao. 

Sau đêm tân hôn mặn nồng, sáng sớm tỉnh giấc chồng bỗng biến đi đâu biệt tích, trên gối thì để lại một vật khiến tôi phẫn nộ vô cùng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Lát sau bố mẹ chồng cũng dậy, biết con trai đi vắng không báo trước ông bà cũng rất ngạc nhiên. Tới trưa mà Huy chưa về cũng chẳng liên lạc được, cả bố mẹ chồng và tôi đều sốt sắng vô cùng, không hiểu đã có chuyện gì xảy ra. 

Tôi còn nhớ như in ngày hôm đó, đúng 1 giờ chiều thì điện thoại của tôi vang lên, là cuộc gọi của Huy. 

- Tôi vừa xuống máy bay nên gọi điện thông báo với cô luôn. Cô đừng chờ tôi, muốn ở lại đó thì ở mà về nhà mẹ đẻ thì về, tùy cô quyết định…

Tôi rụng rời khi nghe được những lời chồng nói. Lúc đó tôi mới biết thì ra Huy đã rời khỏi nhà ngay trong đêm, chẳng mang theo gì chỉ cầm giấy tờ tùy thân và tiền vàng mà thôi. Bảo sao đồ đạc của anh ta ở nhà vẫn còn nguyên, do đó tôi mới không nghĩ đến khả năng chồng bỏ đi. 

Nguyên nhân Huy bỏ đi chính là vì để đoàn tụ với người yêu cũ. Trước ngày cưới một tuần, Huy nhận được thông tin cô ta vừa ly hôn. Đó là nguyên cớ khiến anh ta bồn chồn không yên. Ngay lúc ấy Huy đã lên kế hoạch bỏ trốn khi tiệc cưới vừa kết thúc, cũng chưa đăng ký kết hôn với tôi. 

Tôi căm hận tột cùng khi bị Huy ném vào mặt những lời lẽ đầy cười cợt và chế giễu như thế. Tôi đã làm gì sai mà bị đối xử thế này? Tôi phải trả thù anh ta thế nào để xứng với những gì anh ta dành cho mình?

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