Sau đêm tân hôn mãn nguyện, tỉnh dậy chẳng thấy chồng đâu, đến trưa bỗng nhận được cuộc gọi lạ khiến tôi chết điếng

Tâm sự 28/01/2023 07:43

Trước ngày cưới khoảng một tuần, tôi thấy Tiến dường như bồn chồn thấp thỏm một cách bất thường. Hỏi thăm nhưng chồng sắp cưới chỉ bảo do công việc căng thẳng mà thôi. Tôi nghĩ có khi đó là tâm trạng bất ổn trước thềm hôn nhân mà nhiều người hay nói đến.

Tôi tưởng anh ra ngoài có việc gì sớm nhưng gọi điện lại chẳng ai nghe máy. Lúc đó tôi mới để ý thấy trên chiếc gối nơi Tiến nằm có 300k để lại. Tại sao Tiến lại đặt 300k trên gối? Tôi và Tiến nên duyên qua mai mối từ bạn bè. Cả hai cũng chẳng còn trẻ trung gì nữa nên chúng tôi nhanh chóng tổ chức đám cưới. Bố mẹ đôi bên đều rất ủng hộ và mong ngóng hai đứa sớm về chung một nhà.

Bố mẹ tôi vui mừng lắm khi có được cậu con rể như Tiến. Cũng phải thôi, Tiến có ngoại hình ưa nhìn, công việc ổn định, gia đình lại tử tế. Bản thân tôi cũng chẳng thua kém ai nhưng đã 28 tuổi, được liệt vào hàng gái già rồi. Trong lúc bố mẹ coi tôi chẳng khác gì quả bom nổ chậm thì có chàng rể tuyệt vời như Tiến đến rước, bảo sao ông bà không vui mừng hạnh phúc cho được.

Sau đêm tân hôn mãn nguyện, tỉnh dậy chẳng thấy chồng đâu, đến trưa bỗng nhận được cuộc gọi lạ khiến tôi chết điếng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trước ngày cưới khoảng một tuần, tôi thấy Tiến dường như bồn chồn thấp thỏm một cách bất thường. Hỏi thăm nhưng chồng sắp cưới chỉ bảo do công việc căng thẳng mà thôi. Tôi nghĩ có khi đó là tâm trạng bất ổn trước thềm hôn nhân mà nhiều người hay nói đến.

Vậy nhưng mọi tưởng tượng tốt đẹp của tôi đã tan thành mây khói vào sáng hôm sau. Vì hôm trước rất mệt mỏi nên sáng ra tôi ngủ quên. Khi tỉnh dậy thì chẳng thấy Tiến đâu, bố mẹ chồng vẫn đang nghỉ ngơi do ngày hôm qua đám tiệc bận rộn lu bù.

Tôi tưởng anh ra ngoài có việc gì sớm nhưng gọi điện lại chẳng ai nghe máy. Lúc đó tôi mới để ý thấy trên chiếc gối nơi Tiến nằm có 300k để lại. Tại sao Tiến lại đặt 300k trên gối? Tôi không thể đoán được nguyên nhân tại sao.

Lát sau bố mẹ chồng cũng dậy, biết con trai đi vắng không báo trước ông bà cũng rất ngạc nhiên. Tới trưa mà Tiến chưa về cũng chẳng liên lạc được, cả bố mẹ chồng và tôi đều sốt sắng vô cùng, không hiểu đã có chuyện gì xảy ra.

Tôi còn nhớ như in ngày hôm đó, đúng 1 giờ chiều thì điện thoại của tôi vang lên, là cuộc gọi của Tiến.

 

- Tôi vừa xuống máy bay nên gọi điện thông báo với cô luôn. Cô đừng chờ tôi, muốn ở lại đó thì ở mà về nhà mẹ đẻ thì về, tùy cô quyết định…

Tôi rụng rời khi nghe được những lời chồng nói. Lúc đó tôi mới biết thì ra Tiến đã rời khỏi nhà ngay trong đêm, chẳng mang theo gì chỉ cầm giấy tờ tùy thân và tiền vàng mà thôi. Bảo sao đồ đạc của anh ta ở nhà vẫn còn nguyên, do đó tôi mới không nghĩ đến khả năng chồng bỏ đi.

Đám cưới của chúng tôi diễn ra ấm cúng và vui vẻ trong sự chúc phúc của tất cả mọi người. Đêm tân hôn cũng rất nồng nàn, đáng nhớ. Trước khi thiếp đi trong vòng tay của chồng, tôi còn nghĩ vậy là từ giờ mình đã là phụ nữ có chồng. Chúng tôi sẽ cùng nhau xây dựng một mái ấm thật bình yên với những đứa con xinh xắn.

Sau đêm tân hôn mãn nguyện, tỉnh dậy chẳng thấy chồng đâu, đến trưa bỗng nhận được cuộc gọi lạ khiến tôi chết điếng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nguyên nhân Tiến bỏ đi chính là vì để đoàn tụ với người yêu cũ. Trước ngày cưới một tuần, Tiến nhận được thông tin cô ta vừa ly hôn. Đó là nguyên cớ khiến anh ta bồn chồn không yên. Ngay lúc ấy Tiến đã lên kế hoạch bỏ trốn khi tiệc cưới vừa kết thúc, cũng chưa đăng ký kết hôn với tôi.

Khi trước họ chia tay do hiểu lầm và Tiến vẫn luôn tương tư người cũ, đối với tôi thì anh ta chẳng có chút tình cảm nào. Nếu cô nàng kia không ly hôn, Tiến có thể miễn cưỡng sống bên tôi nhưng cô ta tự do rồi thì Tiến muốn đi theo tiếng gọi trái tim mình.

- Tôi để lại 300k làm gì ư? Để trả công cho cô một đêm mặn nồng chứ còn làm gì? Cô đã mất trinh thì chỉ đáng cái giá ấy thôi, body cũng chẳng hấp dẫn lắm, kỹ năng thì tệ hại…

Tôi căm hận tột cùng khi bị Tiến ném vào mặt những lời lẽ đầy cười cợt và chế giễu như thế. Tôi đã làm gì sai mà bị đối xử thế này? Tôi phải trả thù anh ta thế nào để xứng với những gì anh ta dành cho mình?

Chồng đi công tác nên rủ cô bạn thân đến nhà ngủ cùng, nửa đêm mơ màng cảm giác có bàn tay sờ soạng vào người, tỉnh giấc thì sốc khi phát hiện chủ nhân

Chồng đi công tác nên rủ cô bạn thân đến nhà ngủ cùng, nửa đêm mơ màng cảm giác có bàn tay sờ soạng vào người, tỉnh giấc thì sốc khi phát hiện chủ nhân

Hôm vừa rồi chồng tôi đi công tác vắng nhà 1 tuần. Ở nhà một mình buồn tẻ và cũng hơi sợ hãi nên tôi đã rủ Thu đến ngủ cùng.

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