Chỗ tiền mừng của bạn bè sau đó chỉ đủ hai đứa thuê nhà và mua sắm vật dụng ban đầu.

Tôi vẫn còn nhớ cái ngày đó, buổi sáng ngay sau đêm tân hôn, bố mẹ chồng đã tuyên bố cho vợ chồng tôi ở riêng. Nhà của ông bà khá rộng rãi nhưng hai người nhất quyết không cho các con ở chung. Ngoài ra, ông bà chỉ cho hai đứa tiền mừng của bạn bè, còn lại ông bà bảo trả tiền cỗ bàn và ít nữa mừng lại người ta. Vàng cưới mẹ chồng trao trong đám tiệc bà cũng đòi lại, bà nói trao cho đẹp mặt chứ ông bà giàu có gì đâu mà cho con cái vàng. Số vàng hồi môn nhà tôi trao thì ông bà không động tới.

Ảnh minh họa: Internet Chỗ tiền mừng của bạn bè sau đó chỉ đủ hai đứa thuê nhà và mua sắm vật dụng ban đầu. Tôi thì đang mang thai, đã nghỉ làm từ trước rồi. Chồng tôi cũng vừa mất việc ngay trước đám cưới, hai đứa trắng tay chẳng có gì. Tôi phải bán vàng hồi môn bố mẹ cho để cầm cự trong những ngày đầu. Quá khó khăn, thậm chí chồng tôi trong lúc chưa xin được việc mới còn phải đi bốc vác, phụ hồ kiếm tiền nuôi vợ con qua ngày. Con cái khổ sở, chật vật như thế nhưng bố mẹ chồng tôi không đoái hoài đến. Ông bà ở trong nhà cửa rộng rãi, có tiền lương hưu, an nhàn và thảnh thơi vô cùng. Thỉnh thoảng mẹ chồng có qua chơi mua cho tôi được hộp sữa bầu, chỉ có thể không hơn.

Sau vài tháng chồng tôi xin được việc, vì áp lực nuôi vợ con nên anh phải làm ngày làm đêm, nỗ lực hết sức. Cũng vì thế mà được sếp quý mến, mới chưa đầy một năm đi làm đã có chỗ đứng ổn định trong công ty. Khi tôi sinh con, mẹ chồng đón mẹ con tôi về chăm thời gian ở cữ. Thú thật tôi vẫn giận mẹ chồng nhưng không nhờ vả được ai đành phải phiền bà. Đêm đó, mẹ chồng đột ngột hỏi tôi hiện tại có hài lòng về chồng không? Tôi ngẩn người khó hiểu nhưng vẫn gật đầu vâng dạ. Ảnh minh họa: Internet "Thằng Tùng được bố mẹ chiều từ nhỏ nên tính rất ỷ lại, dựa dẫm. Nó không biết vun vén, tiết kiệm, cũng chẳng suy tính gì nhiều, vô tâm vô tính. Nó làm việc kiểu tùy hứng, thích thì làm không thích lại nghỉ, về nhà vẫn có bố mẹ nuôi. Đó là lý do bố mẹ đuổi 2 đứa ra ở riêng, vì nó là đàn ông phải lo cho vợ con, không có ý thức trách nhiệm thì vợ con khổ mà bố mẹ cũng mệt mỏi...", mẹ chồng cười nói. Lúc ấy tôi mới hiểu nguyên do ông bà bắt ép các con ra ngoài ở với 2 bàn tay trắng. Biết được dụng tâm của hai người, tôi vừa ngạc nhiên vừa biết ơn. Nhờ vậy mà tôi mới có được người chồng lo được cho vợ con như hiện tại. Mẹ chồng đang bảo chúng tôi dọn về ở chung với họ, tiện bà chăm con giúp cho. Tôi có nên nghe theo không hay cứ ở riêng cho thoải mái hả mọi người?

Thấy vợ thay đổi kì lạ, tôi lén theo rình cả đêm để rồi hoảng hốt khi thấy vợ rẽ vào trong một khách sạn Tôi bắt đầu thấy vợ có chút thay đổi, tôi thấy cô ấy bắt đầu thay đổi. Vợ có vẻ vui hơn, cô ấy hay lén lút nhắn tin, cầm điện thoại suốt ngày.

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