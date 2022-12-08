Sau đêm say bét nhè vì biết tin vợ cũ có người mới, sáng ra tôi đã phải tung chăn, cuống quýt vì có người phụ nữ lạ nằm bên cạnh

Tâm sự 08/12/2022 05:58

Mâu thuẫn không giải quyết được, vợ chồng tôi dứt khoát ra tòa chỉ vì những chuyện cỏn con ấy. May mà chưa có con, thôi thì giải thoát cho cả hai, tôi sẽ tìm người vợ ngoan hiền biết điều hơn. 

Chúng tôi cưới nhau được 1 năm thì ra tòa. Mà suốt 1 năm ấy cãi nhau liên miên không dứt, chung quy cũng chỉ xoay quanh chuyện cơm nước, việc nhà, dọn dẹp. Từ xưa ở với bố mẹ tôi chẳng bao giờ phải mó tay vào bất cứ việc gì. Lấy vợ về cô ấy bắt đầu phân công việc nhà cho chồng khiến tôi bất mãn vô cùng. 

Tôi nói thì Trâm nhảy dựng lên bảo tôi gia trưởng cổ hủ, chỉ có phụ nữ thế hệ trước như mẹ tôi mới chấp nhận nhận điều đó. Bây giờ phụ nữ cũng đi làm như đàn ông, về nhà 2 vợ chồng phải chia sẻ mọi việc. 

Trâm đình công không thèm nấu nướng, vợ chồng ăn hàng quán cả tháng, nhà cửa thì bừa bộn, rác rưởi chất đống. Mâu thuẫn không giải quyết được, vợ chồng tôi dứt khoát ra tòa chỉ vì những chuyện cỏn con ấy. May mà chưa có con, thôi thì giải thoát cho cả hai, tôi sẽ tìm người vợ ngoan hiền biết điều hơn. 

Sau ly hôn tôi có tìm hiểu vài đối tượng nhưng đều cảm thấy không có hứng thú, thế là tôi lao vào làm việc phấn đấu sự nghiệp. Bẵng đi nửa năm sau, tôi choáng váng thấy vợ cũ đăng ảnh chụp thân mật với một gã đàn ông lên Facebook, mọi người vào bình luận chúc mừng rôm rả. Vậy là cô ấy đã có bạn trai mới rồi.

Tối ấy chẳng hiểu sao tôi thấy rất buồn, đi uống rượu đến say mềm, mãi khuya mới trở về nhà. Sáng hôm sau tỉnh dậy muộn, đầu đau như búa bổ, tôi chẳng còn nhớ gì chuyện tối hôm trước. 

Tôi tung chăn định ngồi dậy thì giật nảy mình phát hiện bên cạnh còn có một người nữa đang ngủ say sưa. Người đó quay lưng về phía tôi nhưng nhìn mái tóc dài và bờ vai mảnh khảnh thì biết đó là phụ nữ. Cuống quýt nhìn một lượt căn phòng, đúng là phòng của tôi đây rồi. Vậy tại sao lại có phụ nữ lạ vào ngủ chung giường với tôi? 

Sau đêm say bét nhè vì biết tin vợ cũ có người mới, sáng ra tôi đã phải tung chăn, cuống quýt vì có người phụ nữ lạ nằm bên cạnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi gây ra động tĩnh nên người đó cũng tỉnh dậy, để rồi tôi phải kinh hãi khi nhìn rõ khuôn mặt của người đó. Sao lại là Trâm? Chúng tôi ly hôn rồi cơ mà, sao cô ấy lại xuất hiện ở nhà chồng cũ, còn ngủ trên giường tôi?

- Đêm qua là ai gọi điện cho tôi khóc lóc thảm thiết? Tôi tưởng anh gặp chuyện gì kinh khủng lắm nên đêm hôm vẫn phải cố chạy sang đây. Vừa nhìn thấy tôi thì anh ôm chặt không cho tôi về, chẳng đấu lại được với một kẻ say nên tôi đành ngủ lại. Giữa chúng ta không có chuyện gì đâu, anh cứ yên tâm. Và nếu có thì cũng hãy cứ coi như tình một đêm thôi, quên hết mọi thứ đi nhé. Thôi tôi về đây, từ lần sau đừng có gọi điện cho tôi nữa!

Thật không thể tin nổi đêm qua mình lại làm ra những hành động như vậy. Nhưng theo lời Trâm nói thì rõ ràng cô ấy vẫn còn rất quan tâm đến tôi, hình như cũng không hề có bạn trai như tôi nghĩ. 

- Em… có bạn trai chưa?

- Có hay chưa thì liên quan gì đến anh?

Sau đêm say bét nhè vì biết tin vợ cũ có người mới, sáng ra tôi đã phải tung chăn, cuống quýt vì có người phụ nữ lạ nằm bên cạnh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nghe câu trả lời bực bội của Trâm, tôi mừng rỡ lao đến ôm chầm lấy cô ấy:

- Quay về với anh nhé! Hôm qua chắc anh cũng thổ lộ với em trong cơn say rồi đúng không? Bây giờ anh xin được nhắc lại là trong suốt nửa năm qua anh lúc nào cũng nhớ đến em. Anh chưa hề có bất kỳ mối liên hệ với người phụ nữ nào khác. Anh hứa sẽ chăm chỉ giúp đỡ vợ mọi việc, anh hứa sẽ đối xử với em thật tốt…

- 1 năm nấu nướng, dọn dẹp toàn bộ, anh có làm được không? Nếu làm được thì sau 1 năm nữa tôi mới đăng ký lại?

- Được, 10 năm anh cũng làm được. Chăm sóc vợ chứ chăm sóc ai đâu mà thiệt!

Vậy là nhờ có cái đêm say rượu ấy tôi đã gạt bỏ cái tôi sĩ diện của mình để thổ lộ tình cảm thật sự với vợ cũ. Từ đó mà hai đứa có cơ hội quay về với nhau. Cũng may chúng tôi chưa để mất nhau thật sự, hạnh phúc khi trước vẫn tìm lại được!

Gái ế 'tặc lưỡi' lấy chồng theo ý bố mẹ, ngay đêm tân hôn, giây phút anh leo lên giường, tôi mới hiểu vì sao vợ anh bỏ mà đi!

Gái ế 'tặc lưỡi' lấy chồng theo ý bố mẹ, ngay đêm tân hôn, giây phút anh leo lên giường, tôi mới hiểu vì sao vợ anh bỏ mà đi!

Ngày tôi cưới, bố mẹ tôi mừng lắm, cười hỉ hả như trút được gánh nặng vậy. Đám cưới nhà tôi diễn ra linh đình lắm.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu góc tâm sự tâm sự eva tâm sự vợ chồng

TIN MỚI NHẤT

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 32 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 1 giờ 2 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 3 giờ 32 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước
Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 2 phút trước
Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 4 giờ 32 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu