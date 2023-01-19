Sau đêm 'nồng cháy' với gã trai nghèo mới quen, sáng ra tôi choáng váng đầu óc khi thấy thứ gã đánh rơi trên giường

Tâm sự 19/01/2023 05:45

Tôi quen Tín ở một quán cà phê. Dù hơn tôi 2 tuổi nhưng trông anh hiền lành, khờ khạo hơn tôi rất nhiều. Vì chung sở thích về 1 loại cà phê, nên chúng tôi nhanh chóng bắt chuyện và kết thân với nhau.

Năm 20 tuổi, tôi từng trải qua 1 cuộc tình đầy đau khổ và cay đắng. Bị người yêu cũ lợi dụng chán chê rồi cắm sừng, từ đó, tôi không còn tin vào đàn ông nữa. 

Tình cờ tôi quen Tín ở một quán cà phê. Dù hơn tôi 2 tuổi nhưng trông anh hiền lành, khờ khạo hơn tôi rất nhiều. Vì chung sở thích về 1 loại cà phê, nên chúng tôi nhanh chóng bắt chuyện và kết thân với nhau. Tiếp xúc nhiều với Tín, tôi thấy anh là người có hiểu biết uyên thâm. Nhiều thứ, anh chia sẻ khiến tôi "mắt chữ A miệng chữ O" thán phục. Nói chuyện với nhau được 1 tháng thì Tín quay ra theo đuổi tôi. Anh rất nhiệt tình và nghiêm túc trong chuyện tình cảm của mình. Nhưng tôi đối xử với Tín đúng kiểu "mèo vờn chuột". Lúc thì tôi thể hiện mình giống như bạn gái của anh. Nhưng sau đó tôi lại lạnh nhạt, vô tình mà dày vò Tín.

Biết Tín không giàu có gì (bởi anh vẫn đi con xe wave cũ kỹ, ăn cơm bụi...) nhưng tôi vẫn yêu cầu anh phải mua cho mình thứ này thứ nọ. Khi thì tôi đòi 1 bộ váy mới đắt tiền, lúc lại là chiếc túi xách hàng hãng mới ra, rồi mỹ phẩm, giày dép... Có những món đồ giá cả chục triệu đồng chứ không ít.

Tín không bao giờ từ chối tôi. Nhưng mỗi lần tôi bắt anh mua sắm, Tín đều biến mất khoảng 1 tuần. Tôi nghĩ anh đi làm thêm, hoặc là cặp kè với 1 chị giàu nào đó rồi lấy tiền về để chiều chuộng người anh yêu. Bởi trông Tín nghèo hèn thế, anh lấy đâu ra tiền! Tự nhiên tôi lại cảm thấy hả hê với những gì mình đối xử với Tín. Anh giống như tôi ngày xưa, yêu khờ khạo rồi bị người yêu lợi dụng.

Sau đêm 'nồng cháy' với gã trai nghèo mới quen, sáng ra tôi choáng váng đầu óc khi thấy thứ gã đánh rơi trên giường - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Một lần Tín bắt gặp tôi đi với 1 người đàn ông khác vào quán bar. Anh nổi khùng, lao vào đánh ghen. Nhưng sức chàng trai nhỏ bé, thư sinh sao đấu lại được gã đàn ông lực lưỡng, to cao đi cùng với tôi. Kết quả, Tín bị đánh cho tơi tả, còn bị nhân viên quán bar đuổi ra khỏi đường 1 cách nhục nhã, ê chề.

Tôi cứ nghĩ sau vụ đó, Tuấn sẽ từ bỏ việc theo đuổi tôi. Tuy hơi tiếc chàng trai này, nhưng tôi lại cảm thấy mình như vừa đạt 1 chiến tích mới trong chuyện tình yêu. Có lẽ tôi giống gã người yêu cũ, thích lợi dụng, chơi đùa với tình cảm của người khác.

Ấy thế nhưng Tuấn vẫn tiếp tục theo đuổi tôi. Thôi thì anh ta đã nhiệt tình như vậy, tôi cũng bố thí cho Tuấn 1 đêm. Tôi chủ động hẹn anh đến khách sạn. Thấy tôi tự nhiên mở lòng, Tuấn có vẻ rất vui.

Chúng tôi có 1 đêm khá mặn nồng. Sau đó tôi ngủ thiếp đi. Buổi sáng, khi tôi tỉnh dậy thì Tuấn đã rời đi rồi. Tôi cũng không bận tâm nhiều lắm về chuyện Tuấn dám bỏ mình ở lại khách sạn. Tôi vươn vai cho tỉnh ngủ thì bất ngờ đạp phải 1 thứ ở dưới cuối giường. Lồm cồm bò dậy xem là thứ gì, hóa ra Tuấn bỏ quên chiếc ví.

Tò mò muốn biết trong ví anh có bao tiền, tôi liền mở ra xem. Ngay lập tức tôi choáng váng mặt mày khi phát hiện danh tính thật của Tín. Anh không phải là gã nghèo như tôi tưởng, thực chất Tín là 1 đại gia. Tấm card visit trong ví đã tiết lộ nhiều điều. Lên mạng để tra tên anh, tôi còn phát hiện Tín là con trai duy nhất của tập đoàn V.

Sau đêm 'nồng cháy' với gã trai nghèo mới quen, sáng ra tôi choáng váng đầu óc khi thấy thứ gã đánh rơi trên giường - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ồ, bấy lâu nay tôi quen với người giàu mà không biết. Nghĩ về tương lai 1 bước lên tiên của mình, tôi hí hửng gọi cho Tín. Nhưng đầu dây bên kia anh lạnh lùng: "Tôi tưởng em chỉ coi tôi là nơi xả stress. Em thương hại nên bố thí cho tôi 1 đêm. Tối qua, khi tôi tắm, em thoải mái nói chuyện với bạn thân về việc coi thường tôi thế nào, lợi dụng tôi ra sao, trong mắt em tôi ngu ngốc thế nào... Tôi đều nghe hết rồi. Tôi đang cho người qua lấy lại chiếc ví. Tôi không muốn gặp lại em nữa...".

Em đờ đẫn không thể tin nổi những gì Tín nói. Tôi đã để tuột mất khỏi tay một mối lương duyên tốt, lại có điều kiện. Sau đó, tôi lập tức đổi giọng chuyển sang xin lỗi Tín. Nhưng anh tắt luôn điện thoại mà không nói thêm 1 lời nào!

Hoảng hồn bị chồng của nhân tình 'tóm' tận giường, nhưng việc làm sau đó của anh ta mới khiến tôi mất ngủ cả tháng

Hoảng hồn bị chồng của nhân tình 'tóm' tận giường, nhưng việc làm sau đó của anh ta mới khiến tôi mất ngủ cả tháng

Tôi và Hảo thường gặp nhau vào cuối tuần vì khi ấy công việc của tôi mới được rảnh rỗi. Phần lớn thời gian của buổi hẹn hò chúng tôi ở trong khách sạn. Có phải yêu đương dông dài đâu, cứ tập trung vào chuyện chính thôi.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu góc tâm sự tâm sự vợ chồng

TIN MỚI NHẤT

Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Sao quốc tế 27 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Dinh dưỡng 38 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Xe đầu kéo lao khỏi đường, nam tài xế tử vong tại chỗ

Xe đầu kéo lao khỏi đường, nam tài xế tử vong tại chỗ

Đời sống 49 phút trước
Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đời sống 1 giờ 8 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại công ty sản xuất đồ gỗ rộng 2.000m2, nhiều máy móc, tài sản bị thiêu rụi

Đồng Nai: Cháy lớn tại công ty sản xuất đồ gỗ rộng 2.000m2, nhiều máy móc, tài sản bị thiêu rụi

Đời sống 1 giờ 38 phút trước
Thần Tài trao vàng gửi lộc sau ngày 28/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Thần Tài trao vàng gửi lộc sau ngày 28/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 28/9/2026: Thế giới hạ sâu, vàng SJC giảm tới 1 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 28/9/2026: Thế giới hạ sâu, vàng SJC giảm tới 1 triệu/lượng

Đời sống 2 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả