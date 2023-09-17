Sau đêm mặn nồng, tôi bất ngờ lãnh 2 cái tát như trời giáng từ chồng, quá căm phẫn nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, rồi âm thầm làm việc này khiến hắn ta ân hận cả đời

Tâm sự 17/09/2023 08:35

Thế rồi tôi âm thầm lên kế hoạch để riêng về tiền bạc anh ta là con 1 thế nên cha mẹ khá giả cho rất nhiều tiền vàng khi cưới tôi cũng cất riêng.

Tôi năm nay 27 tuổi, tính ra còn trẻ nhưng cha mẹ lại khá cổ hũ vì thế ép lấy chồng, thậm chí mẹ tôi còn mang cái chết ra để dọa nếu tôi không kết hôn.

Thế là tôi nhắm mắt đưa chân lấy người đàn ông mình vừa quen được 2 tháng, đó là người do cô họ mai mối công ăn việc làm ổn định, gia đình có điều kiện nhìn vẻ bề ngoài khá được năm nay đã 33 tuổi.

Những tưởng anh chồng với tính cách hòa đồng thân thiện nhiều tuổi hơn sẽ biết cách chăm chút nuông chiều ai ngờ ngày sau khi đồng ý cưới anh ta tỏ ra khá chặt chẽ từ chi tiêu tới ăn uống nhưng tôi lại tự nghĩ rằng cũng chả sao vun vén vào gia đình cả.

Sau đêm mặn nồng, tôi bất ngờ lãnh 2 cái tát như trời giáng từ chồng, quá căm phẫn nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, rồi âm thầm làm việc này khiến hắn ta ân hận cả đời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Để rồi đến đêm tân hôn ấy, anh ta nghĩ tôi lừa anh ta vào tròng nên tôi bị ăn ngay 2 cái tát.

Tôi oán hận vô cùng chẳng hiểu sao, ôm mặt khóc và đi ngủ ngay sau đó.

Thế rồi tôi âm thầm lên kế hoạch để riêng về tiền bạc anh ta là con 1 thế nên cha mẹ khá giả cho rất nhiều tiền vàng khi cưới tôi cũng cất riêng.

Anh ta đối xử với tôi chẳng ra gì, tôi cắn răng chịu đựng hơn 1 năm lúc đó tôi đã sinh được cậu con trai bụ bẫm, tiền để riêng cũng nhiều mua được 1 căn hộ riêng cho hai mẹ con và tôi quyết định ly hôn.

Sau đêm mặn nồng, tôi bất ngờ lãnh 2 cái tát như trời giáng từ chồng, quá căm phẫn nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, rồi âm thầm làm việc này khiến hắn ta ân hận cả đời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ai cũng ngỡ ngàng có lẽ anh ta cũng vậy nhưng tôi đưa ra những lý do bằng chứng anh ta hành hạ tôi ngược đãi tôi thậm chí đánh đập tôi và thế là anh ta phải trả giá cho những lỗi đã gây ra, tôi làm thế có đúng không, nghĩ lại cũng thương con còn quá bé, tôi nên làm sao đây?

Chuẩn bị tắm cho con gái, nào ngờ vừa chạm vào người thì con bé đã khóc ré lên, trên lưng thì có vô số vết hằn đỏ, tra hỏi mới biết thủ phạm không ai khác chính là...

Chuẩn bị tắm cho con gái, nào ngờ vừa chạm vào người thì con bé đã khóc ré lên, trên lưng thì có vô số vết hằn đỏ, tra hỏi mới biết thủ phạm không ai khác chính là...

Người đánh con gái tôi không ai khác chính là vợ của tôi. Cô ấy cấm con gái tôi không được nói với bố, nếu không cô ấy sẽ càng ra tay nặng hơn. Tôi nghe thế mà nghẹn lời vì tức giận.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự vợ chồng

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