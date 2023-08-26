Sau đêm mặn nồng, sáng bước xuống giường, tôi sững người khi phát hiện chiếc hộp bí mật được chồng giấu cẩn thận suốt 10 năm nay

Tâm sự 26/08/2023 06:15

Đến khi lấy hết giấy tờ ra thì tôi phát hiện có một hộp giấy được giấu cẩn thận. Những gì tôi thấy bên trong hộp giấy này chứa đựng bí mật của người chồng mẫu mực mà tôi chung sống 10 năm nay.

Tôi và chồng lấy nhau đã 10 năm. Tôi biết anh từ thời đi học, nhưng bẵng đi một thời gian dài chúng tôi mới gặp lại nhau. Tôi không biết chồng từng có bao nhiêu mối tình nhưng anh là người đàn ông đầu tiên của tôi.

Từ ngày làm vợ anh, tôi không bao giờ phải chịu cảnh thiếu thốn về vật chất và tinh thần. Anh chu toàn tiền bạc, yêu thương chăm sóc tôi hết lòng. Anh còn nói mình may mắn khi lấy được người vợ đoan trang, hiền lành là tôi.

Sau đêm mặn nồng, sáng bước xuống giường, tôi sững người khi phát hiện chiếc hộp bí mật được chồng giấu cẩn thận suốt 10 năm nay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi sinh cho chồng hai đứa con, một gái một trai. Lúc sinh con trai thứ hai, tôi suýt mất mạng. Lúc tỉnh dậy sau ải thập tử nhất sinh, tôi thấy chồng nước mắt chảy dài nhìn tôi, anh nói cảm ơn tôi và hứa sẽ đối tốt với tôi cả đời. Vì thế dù nhiều người nói với tôi nên giữ chồng chặt hơn, không chừng chồng ngoại tình thì tôi vẫn tin tưởng anh. Tôi nào ngờ mình lại ngây thơ bị chồng lừa dối.

Chồng tôi có phòng làm việc riêng, bình thường tôi cũng ít khi vào đó. Vì chồng tôi khá kỹ tính trong công việc nên anh không thích người khác đụng chạm đến tài liệu của mình. Đến một hôm chồng tôi có một cuộc họp quan trọng nhưng lại bỏ quên tài liệu trong phòng làm việc. Anh nhờ tài xế về nhà lấy giúp và nhờ tôi vào phòng làm việc tìm tài liệu cho anh.

Anh chỉ tôi vị trí để tài liệu trong ngăn tủ dưới bàn làm việc. Sau khi lục tìm được thì tôi đưa cho tài xế của chồng rồi quay lại dọn dẹp. Vì lục tìm tài liệu nên tôi vô tình lôi hết giấy tờ trong ngăn tủ đó ra. Tôi bất ngờ khi thấy bên trong còn có một ngăn nhỏ nữa bị giấy tờ che khuất. Vì tò mò mà tôi kéo ngăn ra, lại thấy rất nhiều giấy tờ bên trong. Nếu bình thường thì tôi sẽ không đụng đến nhưng chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại muốn coi bên trong còn có gì.

Đến khi lấy hết giấy tờ ra thì tôi phát hiện có một hộp giấy được giấu cẩn thận. Những gì tôi thấy bên trong hộp giấy này chứa đựng bí mật của người chồng mẫu mực mà tôi chung sống 10 năm nay.

Sau đêm mặn nồng, sáng bước xuống giường, tôi sững người khi phát hiện chiếc hộp bí mật được chồng giấu cẩn thận suốt 10 năm nay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đó là những bộ đồ lót của phụ nữ đủ màu sắc, đủ kích cỡ, còn có những tấm hình của những cô gái mặc chúng. Hóa ra suốt thời gian sống chung với tôi, chồng thường ra ngoài tìm nhân tình. Anh có sở thích giữ lại những bộ đồ lót nóng bỏng của nhân tình cùng những tấm hình do anh chụp.

Quá sốc trước sự thật về người chồng mình tin tưởng bao lâu nay, tôi ôm đầu khóc ngất. Chồng không chỉ phản bội tôi một lần mà là rất nhiều lần. Anh còn thích lưu lại những kỷ niệm dơ bẩn với nhân tình, cất sâu vào ngăn tủ bí mật để tôi không biết được.

Khi bị tôi chất vấn, chồng tôi thừa nhận anh từng ngoại tình với nhiều phụ nữ nhưng từ lúc thấy tôi sinh con thứ hai suýt mất mạng thì anh đã hối hận không tái phạm. Anh thề thốt sẽ không bao giờ tái phạm nữa, xin tôi cho anh cơ hội. Nhưng tôi không thể quên được những hình ảnh đó cùng thói quen kì dị của chồng, tôi phải làm sao đây?

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