Sau đêm 'chiều' chồng rã rời, hôm sau tôi sững người, suýt ngất lịm khi phát hiện chiếc hộp bí mật được chồng giấu cẩn thận suốt 10 năm nay

Tâm sự 11/06/2023 10:38

Đến khi lấy hết giấy tờ ra thì tôi phát hiện có một hộp giấy được giấu cẩn thận. Những gì tôi thấy bên trong hộp giấy này chứa đựng bí mật của người chồng mẫu mực mà tôi chung sống 10 năm nay.

Tôi và chồng lấy nhau đã 10 năm. Tôi biết anh từ thời đi học, nhưng bẵng đi một thời gian dài chúng tôi mới gặp lại nhau. Tôi không biết chồng từng có bao nhiêu mối tình nhưng anh là người đàn ông đầu tiên của tôi.

Từ ngày làm vợ anh, tôi không bao giờ phải chịu cảnh thiếu thốn về vật chất và tinh thần. Anh chu toàn tiền bạc, yêu thương chăm sóc tôi hết lòng. Anh còn nói mình may mắn khi lấy được người vợ đoan trang, hiền lành là tôi.

Tôi sinh cho chồng hai đứa con, một gái một trai. Lúc sinh con trai thứ hai, tôi suýt mất mạng. Lúc tỉnh dậy sau ải thập tử nhất sinh, tôi thấy chồng nước mắt chảy dài nhìn tôi, anh nói cảm ơn tôi và hứa sẽ đối tốt với tôi cả đời. Vì thế dù nhiều người nói với tôi nên giữ chồng chặt hơn, không chừng chồng ngoại tình thì tôi vẫn tin tưởng anh. Tôi nào ngờ mình lại ngây thơ bị chồng lừa dối.

Sau đêm 'chiều' chồng rã rời, hôm sau tôi sững người, suýt ngất lịm khi phát hiện chiếc hộp bí mật được chồng giấu cẩn thận suốt 10 năm nay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chồng tôi có phòng làm việc riêng, bình thường tôi cũng ít khi vào đó. Vì chồng tôi khá kỹ tính trong công việc nên anh không thích người khác đụng chạm đến tài liệu của mình. Đến một hôm chồng tôi có một cuộc họp quan trọng nhưng lại bỏ quên tài liệu trong phòng làm việc. Anh nhờ tài xế về nhà lấy giúp và nhờ tôi vào phòng làm việc tìm tài liệu cho anh.

Anh chỉ tôi vị trí để tài liệu trong ngăn tủ dưới bàn làm việc. Sau khi lục tìm được thì tôi đưa cho tài xế của chồng rồi quay lại dọn dẹp. Vì lục tìm tài liệu nên tôi vô tình lôi hết giấy tờ trong ngăn tủ đó ra. Tôi bất ngờ khi thấy bên trong còn có một ngăn nhỏ nữa bị giấy tờ che khuất. Vì tò mò mà tôi kéo ngăn ra, lại thấy rất nhiều giấy tờ bên trong. Nếu bình thường thì tôi sẽ không đụng đến nhưng chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại muốn coi bên trong còn có gì.

Đến khi lấy hết giấy tờ ra thì tôi phát hiện có một hộp giấy được giấu cẩn thận. Những gì tôi thấy bên trong hộp giấy này chứa đựng bí mật của người chồng mẫu mực mà tôi chung sống 10 năm nay.

Sau đêm 'chiều' chồng rã rời, hôm sau tôi sững người, suýt ngất lịm khi phát hiện chiếc hộp bí mật được chồng giấu cẩn thận suốt 10 năm nay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đó là những bộ đồ lót của phụ nữ đủ màu sắc, đủ kích cỡ, còn có những tấm hình của những cô gái mặc chúng. Hóa ra suốt thời gian sống chung với tôi, chồng thường ra ngoài tìm nhân tình. Anh có sở thích giữ lại những bộ đồ lót nóng bỏng của nhân tình cùng những tấm hình do anh chụp.

Quá sốc trước sự thật về người chồng mình tin tưởng bao lâu nay, tôi ôm đầu khóc ngất. Chồng không chỉ phản bội tôi một lần mà là rất nhiều lần. Anh còn thích lưu lại những kỷ niệm dơ bẩn với nhân tình, cất sâu vào ngăn tủ bí mật để tôi không biết được.

Khi bị tôi chất vấn, chồng tôi thừa nhận anh từng ngoại tình với nhiều phụ nữ nhưng từ lúc thấy tôi sinh con thứ hai suýt mất mạng thì anh đã hối hận không tái phạm. Anh thề thốt sẽ không bao giờ tái phạm nữa, xin tôi cho anh cơ hội. Nhưng tôi không thể quên được những hình ảnh đó cùng thói quen kì dị của chồng, tôi phải làm sao đây?

Gài bẫy đưa sếp 'vào tròng', đêm tân hôn sung sướng nằm đợi sẵn, nào ngờ chồng vừa tới cửa liền quăng 1 tin nhắn khiến tôi sửng sốt

Gài bẫy đưa sếp 'vào tròng', đêm tân hôn sung sướng nằm đợi sẵn, nào ngờ chồng vừa tới cửa liền quăng 1 tin nhắn khiến tôi sửng sốt

Đêm tân hôn, chuẩn bị lên giường đi ngủ thì chồng tôi có điện thoại. Sau 5 phút, anh trở vào với khuôn mặt cau có.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tình yêu tâm sự gia đình tâm sự eva góc tâm sự

TIN MỚI NHẤT

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 21 phút trước
Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Xã hội 1 giờ 32 phút trước
Ra tòa chấm dứt hôn nhân, tôi đeo trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ đổi sắc mặt

Ra tòa chấm dứt hôn nhân, tôi đeo trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ đổi sắc mặt

Tâm sự 1 giờ 38 phút trước
Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Tin y tế 1 giờ 41 phút trước
Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Đời sống 1 giờ 57 phút trước
Thần Tài mở kho vàng sau ngày 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Thần Tài mở kho vàng sau ngày 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đời sống 2 giờ 30 phút trước
Đêm khuya con khóc mãi, tôi ra ban công dỗ con và vô tình phát hiện bí mật của chồng

Đêm khuya con khóc mãi, tôi ra ban công dỗ con và vô tình phát hiện bí mật của chồng

Tâm sự 2 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ra tòa chấm dứt hôn nhân, tôi đeo trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ đổi sắc mặt

Ra tòa chấm dứt hôn nhân, tôi đeo trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ đổi sắc mặt

Đêm khuya con khóc mãi, tôi ra ban công dỗ con và vô tình phát hiện bí mật của chồng

Đêm khuya con khóc mãi, tôi ra ban công dỗ con và vô tình phát hiện bí mật của chồng

Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ