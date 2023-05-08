Sau đêm 'chiều' chồng đến rã rời tay chân, tôi bất ngờ phát hiện đống vỏ thuốc lạ dưới sàn nhà, để rồi điều tra ra sự thật kinh hoàng phía sau

Tâm sự 08/05/2023 09:26

Không hiểu sao lúc đó tôi bán tín bán nghi, lên mạng tìm hiểu về tên thuốc. Khi tra ra xem, tôi choáng váng sốc ngất khi biết bí mật của chồng.

Tôi tình cờ quen biết chồng ở phòng tập, anh là huấn luyện viên thể hình. Ngày trước, tôi vì muốn rèn luyện sức khỏe, tăng cân để có dáng đẹp hơn nên quyết định đi đăng ký tập. Gặp được chồng là huấn luyện viên thân hình khỏe khoắn lực lưỡng, mặt mày điển trai, lại nhiệt tình giúp đỡ nên tôi liền bị thu hút.

Chúng tôi quen rồi yêu nhau được 2 năm thì đi đến hôn nhân. Chúng tôi đã gần gũi từ trước khi cưới, nhưng lần đầu tiên của tôi là với chồng. Cũng là chuyện tế nhị nên tôi chẳng dám mở miệng nói với ai, càng không biết chuyện ấy với mọi người như thế nào.

Dù vậy tôi biết được chồng mình là người có nhu cầu cao trong chuyện chăn gối. Những hôm hai đứa mới lấy nhau, tôi “chiều” chồng đến mức rã rời ray chân. Càng gần gũi với nhau nhiều thì chồng tôi càng có nhiều trò mới lạ, thậm chí tôi còn thấy có chút quái đản.

Sau đêm 'chiều' chồng đến rã rời tay chân, tôi bất ngờ phát hiện đống vỏ thuốc lạ dưới sàn nhà, để rồi điều tra ra sự thật kinh hoàng phía sau - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lần đó chúng tôi đi nghỉ mát cùng nhau, chồng tôi đem theo một loại nước, anh nói là nước tăng lực. Nhưng chỉ khi chuẩn bị thân mật thì chồng mới lấy ra để cả hai cùng uống. Tôi hỏi anh đây là nước gì thì anh cười ẩn ý nói: “Đây là thần dược để tụi mình vui vẻ”.

Lúc đó tôi thấy chồng rất lạ, bỗng cảm thấy lành lạnh sống lương. Chồng tôi sau đó còn mua hẳn mấy thùng nước đó về. Cứ tôi từ chối không uống thì chồng liền tức giận, nói tôi không còn thương anh nữa.

Vừa mới lấy nhau chưa lâu nên tôi không muốn vợ chồng cãi nhau vì chuyện nhỏ nhặt, nên tôi cứ chiều theo ý chồng. Đến một hôm chồng tôi đi vắng, tôi ở nhà dọn dẹp phòng ngủ thì bất ngờ phát hiện một vỉ thuốc rơi ra từ ngăn tủ. Tôi chợt nhớ ra đó là vỉ thuốc chồng thường uống, còn nói với tôi là thuốc bổ tốt cho sức khỏe.

Sau đêm 'chiều' chồng đến rã rời tay chân, tôi bất ngờ phát hiện đống vỏ thuốc lạ dưới sàn nhà, để rồi điều tra ra sự thật kinh hoàng phía sau - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Không hiểu sao lúc đó tôi bán tín bán nghi, lên mạng tìm hiểu về tên thuốc. Khi tra ra xem, tôi choáng váng sốc ngất khi biết bí mật của chồng. Đó là loại thuốc có chức năng tăng cường và kéo dài thời gian gần gũi. Tôi không ngờ mỗi lần chồng thân mật với mình đều phải dựa vào loại thuốc này.

Chuyện tế nhị này làm tôi băn khoăn quá. Chồng tôi gặp vấn đề khó nói mới phải dùng tới loại thuốc đó, chứng tỏ anh cũng tự ti về bản thân. Nhưng nếu anh cứ lạm dụng thuốc đó thì sẽ không tốt cho sức khỏe. Tôi thật sự không biết phải làm sao, mọi người có thể cho tôi ý kiến được không?

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Khỏi phải nói tôi đau đớn dường nào, cả đêm gần như thức trắng. Tôi biết giờ hỏi thẳng chắc anh cũng chối thôi, nên phải tìm cách bắt tận tay.

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