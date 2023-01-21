Sau đám cưới hoành tráng được 10 ngày, chưa kịp sung sướng thì tôi đã phải 'muối mặt' vì làm điều này

Tâm sự 21/01/2023 04:50

Sau khi đi hưởng tuần trăng mật 10 ngày về, chồng hay kêu chướng bụng, buồn nôn nhưng không chịu đi khám. Anh bảo bụng dạ yếu, thường xuyên bị thế, không có gì là đáng ngại. Nhưng tính tôi hay lo xa, có bệnh phải đi khám.

Với suy nghĩ, cả đời mới cưới có một lần nên chúng tôi quyết định dành toàn bộ số tiền tiết kiệm trong 7 năm đi làm để tổ chức đám cưới. Ngay khi biết chúng tôi bỏ ra 200 triệu chi cho đám cưới, bố mẹ chồng phản đối gay gắt.

Mẹ bảo chúng tôi nên cân nhắc bỏ những khoản nào không cần thiết, giảm các khoản chi xuống. Sau này, chúng tôi có con cần rất nhiều tiền. Bố khuyên chúng tôi chỉ chi trong vòng 15 triệu là được rồi, còn tiền làm cỗ đãi bạn và thuê địa điểm cưới bố mẹ lo.

Không đồng ý với quan điểm của bố mẹ, chúng tôi không bàn bạc chuyện cưới xin với hai người nữa mà tự quyết định mọi việc. Biết không can ngăn được chúng tôi nên bố mẹ chồng cũng chẳng góp ý nữa, để mặc các con muốn làm gì thì làm.

Đám cưới vui vẻ, suôn sẻ của chúng tôi đã diễn ra đúng như kế hoạch. Sau khi đi hưởng tuần trăng mật 10 ngày về, chồng hay kêu chướng bụng, buồn nôn nhưng không chịu đi khám. Anh bảo bụng dạ yếu, thường xuyên bị thế, không có gì là đáng ngại. Nhưng tính tôi hay lo xa, có bệnh phải đi khám.

Sau đám cưới hoành tráng được 10 ngày, chưa kịp sung sướng thì tôi đã phải 'muối mặt' vì làm điều này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thuyết phục chồng mãi, anh ấy mới chịu đi bệnh viện khám bệnh. Chúng tôi vô cùng choáng váng khi bác sĩ báo tin, chồng tôi bị ung thư gan giai đoạn đầu. Bác sĩ nói chúng tôi cần phải chuẩn bị tinh thần chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo này.

Về đến nhà, chồng hỏi tôi trong nhà còn bao nhiêu tiền nữa. Tôi bảo toàn bộ tiền tiết kiệm, tiền mừng cưới và cả vàng bố mẹ cho đều chi hết cho đám cưới và chuyến đi hưởng tuần trăng mật rồi. Hiện trong nhà chỉ còn vài triệu để tiêu đến ngày nhận lương.

Chồng cầm cuốn album ảnh cưới nặng trĩu trên tay và nói hối hận. Anh bảo giá trước khi cưới, chúng tôi chịu khó nghe lời khuyên của bố mẹ thì giờ đâu đến nỗi trắng tay. Anh hỏi tôi không có tiền thì lấy gì chữa bệnh.

Tôi tự trách bản thân là phụ nữ, tay hòm chìa khóa mà không biết chi tiêu. Để bây giờ vừa tổ chức đám cưới rầm rộ hoành tráng xong đã phải đi vay tiền từ anh em họ hàng thì còn gì xấu hổ hơn. Nhưng nếu không gạt sĩ diện đi thì chẳng có tiền chữa bệnh cho chồng. Thật không biết ăn nói thế nào với bố mẹ chồng bây giờ đây.

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