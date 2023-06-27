Sau 'cuộc yêu' đầy hoan ái trong đêm động phòng với chồng mới cưới, cô dâu nóng ran khắp người, biết được lí do cô tá hỏa đi báo cảnh sát

Tâm sự 27/06/2023 17:35

Lúc động phòng, Đại Vỹ lại lấy một ly rượu ra và nói rằng hai vợ chồng uống rượu giao bôi. Không còn cách nào khác, Mỹ Diễm đành uống, vừa uống xong cô đã thấy đau đầu và mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.

Trương Mỹ Diễm năm nay 27 tuổi, từ khi tốt nghiệp đại học đến nay cô chưa từng hẹn hò với bất kỳ ai. Trong gia đình Mỹ Diễm là một người con ngoan nhưng tính cách có phần nóng nảy. Bố mẹ cô đều xem Mỹ Diễm là báu vật, với tính cách của mình, Mỹ Diễm chưa bao giờ phải chịu thiệt thòi.

Rồi đến một ngày Mỹ Diễm gặp được Đại Vỹ - người chồng hiện tại của cô. Đại Vỹ là người có năng lực, dựa vào tài năng của bản thân anh đã thi vào công chức. Người đàn ông này giúp Trương Mỹ Diễm tìm thấy cảm giác an toàn thứ mà bấy lâu nay cô vẫn tìm kiếm.

Sau 'cuộc yêu' đầy hoan ái trong đêm động phòng với chồng mới cưới, cô dâu nóng ran khắp người, biết được lí do cô tá hỏa đi báo cảnh sát - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Quen nhau một thời gian, Đại Vỹ quyết tâm theo đuổi Mỹ Diễm. Vốn đã có tình cảm, Mỹ Diễm đồng ý ngay và cặp đôi nhanh chóng kết hôn. Do gia đình Đại Vỹ ở quê nên mẹ chồng lúc nào cũng muốn con dâu nhanh chóng sinh cháu trai. Vậy nhưng Diễm Mỹ chưa muốn sinh con ngay sau khi cưới, cô không muốn gây mâu thuẫn với mẹ chồng nên đã không nói ra suy nghĩ của mình.

Vào đúng ngày kết hôn, những người ở quê Đại Vỹ liên tiếp mời rượu cô dâu chú rể, điều này khiến vợ chồng Mỹ Diễm đều cảm thấy choáng váng. Vậy nhưng đến lúc động phòng, Đại Vỹ lại lấy một ly rượu ra và nói rằng hai vợ chồng uống rượu giao bôi. Không còn cách nào khác, Mỹ Diễm đành uống, vừa uống xong cô đã thấy đau đầu và mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.

Sau 'cuộc yêu' đầy hoan ái trong đêm động phòng với chồng mới cưới, cô dâu nóng ran khắp người, biết được lí do cô tá hỏa đi báo cảnh sát - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Mỹ Diễm thấy nóng ran trong người, toàn thân mệt mỏi, cô nói chồng đưa mình đi bệnh viện trong khi Đại Vỹ lại lấy tay che miệng. Điều này khiến Mỹ Diễm nghi ngờ. Sau khi đến bệnh viện, bác sĩ nói rằng có thể Mỹ Diễm ăn nhầm đồ ăn gì đó nên mới nóng ran toàn thân như vậy. Cô nghĩ nát óc nhưng không biết mình đã ăn phải đồ gì, cô nhớ lại hành động của chồng và hỏi ảnh sau khi về nhà.

Sau 'cuộc yêu' đầy hoan ái trong đêm động phòng với chồng mới cưới, cô dâu nóng ran khắp người, biết được lí do cô tá hỏa đi báo cảnh sát - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đại Vỹ nói rằng, mẹ anh tìm hiểu được một phương thuốc của địa phương, nghe nói uống thứ này vào sẽ sinh con trai nên Đại Vỹ đã trộn thuốc này vào ly rượu cho Mỹ Diễm uống. Trong lúc nói chuyện, Đại Vỹ vẫn rất hào hứng, anh không nhận ra lỗi của mình. Nghe đến đây, Mỹ Diễm không thể kiềm chế được, tính cô từ trước đến nay đều vô cùng quyết liệt, không bao giờ chịu thua. Mỹ Diễm không thể tha thứ cho hành động của chồng và đã gọi điện báo cảnh sát ngay sau đó.

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