Sau cuộc ân ái mặn nồng với chồng cũ, nửa đêm nghe anh thú nhận một điều mà tôi bỏ chạy khỏi khách sạn

Tâm sự 02/02/2023 09:50

Sau gần 5 tháng chia tay, chồng cũ bỗng liên lạc lại, nói rằng nhớ tôi và vẫn còn tình cảm với tôi. Tôi cũng còn yêu anh nên đồng ý gặp gỡ và rồi chúng tôi chính thức quay lại với nhau.

Tôi và chồng cũ ly hôn sau gần 4 năm chung sống. Nguyên nhân cũng bởi vì những mâu thuẫn mẹ chồng – nàng dâu không thể hòa giải. Chồng cũ của tôi thì luôn im lặng, không hề đứng ra bảo vệ vợ lần nào. Anh cũng chẳng chịu ra ở riêng. Quá chán nản, cuối cùng tôi quyết định ly hôn.

Sau gần 5 tháng chia tay, chồng cũ bỗng liên lạc lại, nói rằng nhớ tôi và vẫn còn tình cảm với tôi. Tôi cũng còn yêu anh nên đồng ý gặp gỡ và rồi chúng tôi chính thức quay lại với nhau. Đêm đầu tiên đoàn tụ, màn ân ái vô cùng nồng nàn sau những tháng ngày xa cách. Xong việc, tôi ôm anh thủ thỉ: “Nếu em có thai thì sao hả anh?”.

Chúng tôi đã có một đứa con chung. Nếu tôi lại có thai thì sẽ là điều kiện thuận lợi để hai đứa đăng ký kết hôn lại, chính thức quay về dưới một mái nhà. Hiện tại chúng tôi mang tiếng làm hòa nhưng vẫn chỉ là quan hệ yêu đương, thực chất không phải vợ chồng trên pháp luật.

Sau cuộc ân ái mặn nồng với chồng cũ, nửa đêm nghe anh thú nhận một điều mà tôi bỏ chạy khỏi khách sạn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

“Nếu có thì chưa sinh được đâu em ạ… phải… “, chồng cũ ấp úng trả lời. Câu đáp ngoài sức tưởng tượng của anh khiến tôi thất vọng cùng cực. Cố kìm nén những giọt nước mắt chực trào ra, tôi vơ vội quần áo mặc lại rồi cầm túi xách lao ra khỏi khách sạn ngay lúc đêm khuya.

Về đến nhà, tôi nằm vật ra giường bật khóc. Chồng cũ nói thế hóa ra anh ấy đâu thật lòng muốn quay lại với tôi. Nếu muốn đoàn tụ thì anh ấy phải mong có con mới đúng chứ? Tôi chỉ hỏi thử anh ấy thôi, còn khả năng mang thai rất khó vì đang là thời kỳ an toàn của tôi.

Sau cuộc ân ái mặn nồng với chồng cũ, nửa đêm nghe anh thú nhận một điều mà tôi bỏ chạy khỏi khách sạn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sáng hôm sau tôi nhận được tin nhắn rất dài từ chồng cũ. Anh bảo rằng tôi đang suy diễn quá nhiều. Anh chưa sẵn sàng vì chưa thuyết phục được mẹ anh mà thôi, chứ anh không bao giờ lừa dối tôi cả.

Tôi thật lòng muốn quay về bên chồng cũ cho con có bố nhưng lại sợ anh chỉ chơi đùa trong lúc cô đơn, chứ chẳng còn tình cảm với vợ cũ. Tôi khó nghĩ quá. Tôi có nên tin anh không?

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