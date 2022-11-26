Sau cả ngày 'mây gió' cùng người tình, chồng bê khuôn mặt vẫn còn 'đê mê' về nhà, vợ chỉ cười nhạt rồi đặt vào tay anh xấp hồ sơ mà anh ngã khuỵu

Thực tế, trong suốt quá trình chung sống, Khanh cũng chẳng để vợ rơi một giọt nước mắt. Lúc nào anh cũng ở bên động viên khích lệ tinh thần cô. Lúc cô cần, anh nhất định không vắng mặt.

Hạ tâm sự, vợ chồng cô kết hôn tính tới nay cũng được 5 năm có lẻ. Khanh - chồng cô thuộc túyp đàn ông chín chắn, sống có trách nhiệm với vợ con gia đình lại biết lo kinh tế. Thế nên làm vợ anh từng ấy thời gian, chưa bao giờ Hạ có ý nghĩ không tin tưởng chồng.

Ghen tuông, cay đắng dâng lên tới cổ, nhưng Hạ bảo vì vướng con đi bên nên dù muốn cô cũng không thể xông ra mà cho Khanh với cô ta một trận tơi bời được.

Hạ đã nghĩ mình may mắn mới lấy được một người chồng tuyệt vời như Khanh. Chỉ cho đến ngày hôm ấy, đưa con đi công viên chơi, vô tình Hạ thấy chồng đang ôm hôn người đàn bà khác đi dạo gần phía bờ hồ. Lúc đó Hạ mới ngã ngửa nhận ra mình bị phản bội.

Cố nuốt cục nghẹn, Hạ đưa con về nhà. Cả ngày hôm ấy cô thẫn thờ như người mất hồn. Ban đầu cô tính sẽ làm tanh bành mọi chuyện nhưng rồi Hạ lại nghĩ làm thế chẳng được gì, người chịu đau khổ vẫn là cô. Con cô cũng sẽ bị tổn thương tinh thần từ bé.

Vậy là nuốt nước mắt, Hạ cố tỏ ra vui vẻ với chồng như mọi khi. Nhưng trong lòng cô đã có dự tính cho mình. Khanh được vợ yêu chiều nên đắc ý tưởng mình vẫn qua mắt được vợ mà yên chí quấn quýt cô bồ.

Cho đến hôm ấy, sau cả ngày hú hí cùng người tình, Khanh trở về nhà với vẻ mặt mãn nguyện. Tiếng là ngồi xem chứ thật ra đầu óc anh vẫn mơ màng nghĩ tới giây phút "mây gió" bên người tình, thi thoảng còn tủm tỉm cười tít mắt.

Hạ kể, nhìn chồng thế cô đau đớn vô cùng. Lẳng lặng đến bên, Hạ nhếch miệng cười nhạt bảo: "Sao, cả ngày lăn lộn với cô ta, sung sướng quá giờ về vẫn ngất ngây không tỉnh nổi hả?".

Khanh giật mình, đỏ mặt luống cuống vờ ngây ngô rằng vợ nói gì anh không hiểu. Hạ nhìn Khanh một lượt từ đầu tới chân rồi quay về phòng cầm xấp ảnh chụp cảnh Khanh với người tình ôm hôn thắm thiết nơi công cộng đập mạnh xuống mặt bàn. Nhìn vào mấy bức hình đó mắt Khanh tối sầm, miệng lắp bắp: "Sao em lại có bức ảnh này?".

Ảnh minh họa: Internet

Hạ cười nhạt đáp: "Anh nghĩ anh làm những điều dơ bẩn này mà có thể qua được mắt tôi sao? Mà tưởng chán tôi anh phải cặp với ai đó danh giá hơn chứ, đằng này lại tìm đến hàng chợ thì đúng là…".

Hạ vừa nói vừa tặc lưỡi lắc đầu khiến Khanh vã mồ hôi hỏi lại vợ: "Em nói thế là sao? Hàng chợ là sao?". Không trả lời chồng ngay, Hạ mở túi lấy ra một tập hồ sơ đưa chồng: "Nếu rảnh thì mai anh nên tới phòng khám của tôi kiểm tra xem 'trên dưới' của mình có vấn đề gì không nhé".

Nói rồi Hạ ném tập hồ sơ đó vào mặt Khanh. Khanh luống cuống mở từng trang xem, tới khi nhìn thấy bức ảnh kẹp trong đó kinh hãi run cầm cập, mặt cắt không ra giọt máu.

Hạ thì bình thản như không, vừa nhìn chồng vừa thủng thẳng nói tiếp: "Cách đây hơn năm, người tình bé bỏng của anh đã đến phòng khám của tôi. Nhìn mặt cô ta tôi nhận ra ngay. Đây là hồ sơ bệnh án và ảnh chụp phụ khoa của cô ta. Người tình của anh là gái làng chơi, phục vụ nhiều khách quá tới mức 'trên dưới' đều nở tung hoa hoét thế này đấy. May được tôi điều trị suốt một thời gian dài mới bình phục. Không ngờ vị khách tiếp theo của cô ta sau khi hành nghề trở lại là anh. Thật kinh tởm!".

Nghe tới đây Khanh gần như ngã khụy. Nhìn bộ dạng của chồng, Hạ cười rồi lắc đầu quay đi. Trong suốt mấy ngày qua cô đã suy nghĩ, dày vò bản thân quá nhiều. Sau khi giải quyết rõ ràng với chồng, cô thấy lòng vẫn đang quặn thắt.

Ảnh minh họa: Internet

Hạ tâm sự thêm, đêm ấy mặc cho Khanh vật vã van xin vợ tha thứ nhưng cô nhất quyết chẳng nói nửa lời. Ngày hôm sau cô viết đơn ly hôn đưa Khanh ký rồi bế con đi. Hạ bảo, dù thế nào cô cũng không bao giờ chấp nhận sống chung với người chồng phản bội.