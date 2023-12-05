Sau 10 năm ngồi tù, vừa trở về thấy dáng đi của vợ vô cùng đáng nghi, chồng đã lao vào thẳng tay tát cô ngã nhào xuống sàn

Tâm sự 05/12/2023 07:35

Nghe xong câu trả lời của vợ, Lưu Lập Cường cảm thấy rất xấu hổ. Bao nhiêu năm nay một mình vợ anh vun vén cho gia đình này.

10 năm trước do phạm phải sai lầm Lưu Lập Cường đã phải ngồi tù, suốt thời gian trong tù anh đã ăn năn về những việc làm sai trái của mình. Anh hối hận vì không thể lo lắng, chăm lo cho gia đình của mình. Một mình vợ Lưu Lập Cường nuôi dạy các con, vun vén cho cuộc sống gia đình.

Sau khi kết thục cải tạo, người đầu tiên Lưu Lập Cường muốn gặp chính là vợ. Trong suốt 10 năm anh ngồi tù, vợ anh chưa một lần đề nghị ly hôn. Thay vào đó cô đã âm thầm chăm sóc bố mẹ Lưu Lập Cường và nuôi dạy các con rất tốt. Lưu Lập Cường thấy mình may mắn khi có được người vợ hiền thảo như vậy.

Sau 10 năm ngồi tù, vừa trở về thấy dáng đi của vợ vô cùng đáng nghi, chồng đã lao vào thẳng tay tát cô ngã nhào xuống sàn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trên đường về nhà, Lưu Lập Cường rất háo hức, anh muốn biết gia đình anh bây giờ thế nào, vợ anh ra sao, các con trông thế nào? Vậy nhưng ở lần gặp đầu tiên sau khi ra tù, Lưu Lập Cường đã thấy vợ đi với tư thế rất lạ, trông rất giống với phụ nữ đang mang thai. Lúc này Lưu Lập Cường vô cùng tức giận, anh không ngờ vợ anh lại làm ra chuyện tày trời này. Không kiểm soát được cơn tức, Lưu Lập Cương lao đến tát cho vợ hai cái.

Người vợ không hiểu chuyện gì xảy ra, cô hỏi tại sao anh lại đối xử với cô như vậy. Khi Lưu Lập Cường nói đến việc cô có thai thì người vợ khóc lớn và nói rằng khi đi bón phân cô đã bị vặn sống lưng nên mới đi trong tư thế đó.

Sau 10 năm ngồi tù, vừa trở về thấy dáng đi của vợ vô cùng đáng nghi, chồng đã lao vào thẳng tay tát cô ngã nhào xuống sàn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nghe xong câu trả lời của vợ, Lưu Lập Cường cảm thấy rất xấu hổ. Bao nhiêu năm nay một mình vợ anh vun vén cho gia đình này. Cuộc sống đã rất khó khăn rồi vậy mà vừa mới ra tù Lưu Lập Cường lại đối xử với vợ như vậy. Sau khi biết mình sai, Lưu Lập Cường đã xin lỗi vợ, dù vợ không nói gì nhưng trong lòng Lưu Lập Cường tự hứa rằng sau này sẽ phải đối xử thật tốt với vợ, anh không cho phép mình được mắc sai lầm hồ đồ như lần này nữa.

Vợ giả vờ làm ngơ khi thấy cô thư ký nhắn tin rủ chồng ra nhà nghỉ 'hú hí', anh hào hứng lao ra điểm hẹn và cái kết hả hê sau đó

Vợ giả vờ làm ngơ khi thấy cô thư ký nhắn tin rủ chồng ra nhà nghỉ 'hú hí', anh hào hứng lao ra điểm hẹn và cái kết hả hê sau đó

Nói rồi, Huy bỏ đi thẳng để lại cô thư ký 1 mình trong phòng vừa tức giận vừa xấu hổ nhục nhã. Lúc đó, Nhung vội vàng chạy theo chồng.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự vợ chồng

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