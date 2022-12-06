Sắp thành 'chồng người ta' nhưng một đêm say, tôi trót 'đi hoang' với cô bạn thân quyến rũ và cảm giác đê mê hôm đó khiến tôi mãi không dứt ra được

Tôi có một hội bạn thân chơi với nhau từ bé, chúng tôi lớp lên cùng con ngõ, ăn ngủ đi học cùng nhau đã hơn 25 năm nay. Sau này mỗi người có cuộc sống riêng nhưng tất cả vẫn giữ liên lạc, mỗi lần về quê lại tụ tập, tới thăm nhau. Vì thân quá lâu nên nam - nữ chúng tôi không quan trọng, đi du lịch có thể ngủ cùng nhau, thậm chí uống say ôm nhau ngủ ngon lành.

Nhi là cô gái hiền lành, bố mẹ tôi rất thương Nhi bởi cô ấy đúng chuẩn "công - dung - môn - hạnh" đáng để lấy làm vợ. Thế nhưng, nhược điểm của những cô gái như Nhi là nhạt nhẽo, không biết cách giữ chân đàn ông.

Hôm đó chúng tôi say túy lúy, trong cơn say Lệ thú nhận Lệ thích tôi đã nhiều năm nhưng vì là bạn thân nên Lệ không dám tiến tới. Thú thật, tôi cũng từng thích Lệ hồi còn học cấp 3, lên đại học vì 2 đứa học xa nhau nên tình cảm nhạt dần. Tôi chưa từng nghĩ Lệ cũng có lúc thích tôi vì những năm đó gần như lúc nào Lệ cũng có người yêu.

Trong nhóm, tôi và Lệ chơi thân với nhau như anh em, chúng tôi lớn lên cạnh nhà lại cùng tuổi, cùng ngày sinh. Từ hồi còn đi học, yêu ai, tán tôi đều hỏi Lệ. Tháng trước khi tôi và Nhi quyết định kết hôn tôi gọi cho Lệ rủ Lệ đi nhậu - con bé là con gái nhưng tính cách phóng khoáng như con trai thích ăn nhậu. Lệ nghe tôi nói thì gật đầu đi luôn.

Ảnh minh họa: Internet

Uống tới đâu cảm xúc thời trẻ ùa về tới đó, cùng nỗi hoang mang khi sắp phải lấy vợ tôi và Lệ đi quá giới hạn với nhau. Tưởng rằng đêm đó chỉ là cảm xúc nhất thời nào ngờ, sau đó chúng tôi quấn quýt nhau không rời, tôi chưa từng thấy cô bạn của mình sexy như thế, cũng không biết Lệ lại quyến rũ trên giường như vậy.

Khác với Nhi, Lệ từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, lớn lên lại học ngành học năng động nên đi làm Lệ như biến thành con người khác. Khác xa với chuẩn mực con gái thông thường, Lệ có phần ăn chơi hơn, Lệ thích lên bar, thích các chuyến du lịch dài ngày, thích cafe gặp gỡ bạn bè. Dĩ nhiên, kĩ năng trên giường của Lệ hơn hẳn Nhi.

Tôi không phải người đầu tiên của Lệ nhưng chỉ 1 lần với Lệ cũng khiến tôi nhớ mãi. Còn với Nhi tuy tôi là người đầu tiên nhưng trừ những hình ảnh cô đờ đẫn trên giường tôi chẳng còn 1 chút kí ức nào sau mỗi lần vui vẻ.

Ảnh minh họa: Internet

Chưa kể, Lệ thơm tho, sạch sẽ, mọi thứ như "kì quan" bày ra trước mặt tôi. Còn Nhi nhiều lúc tôi cảm thấy cô như một người đàn bà 2 lần sinh nở hơn là cô gái đang tuổi đôi mươi. Tôi biết điều này ngay từ đầu đã sai, yêu Nhi sai, lên giường với Lệ cũng sai nhưng nếu phải đánh đổi tôi thà bỏ Nhi để theo Lệ chứ không dứt được Lệ.

Ngược lại, Lệ giờ không còn yêu tôi, khi tôi hỏi tôi có cơ hội nào với Lệ không, cô thẳng thắn từ chối nhưng lại vẫn lên giường với tôi. Tôi không hiểu với Lệ tôi là gì, tôi cũng không biết có nên tiếp tục cưới Nhi không khi bản thân đã có tư tưởng ngoại tình từ "trứng" như thế này. Tôi hoang mang quá!