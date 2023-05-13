Sáng sớm trời mưa chồng vẫn đi tập thể dục, lúc trở về giày vẫn sạch nguyên, nghi ngờ tôi lén theo dõi thì phát hiện sự thật động trời

Tâm sự 13/05/2023 11:40

Cho đến một ngày, tôi tỉnh ngủ, thấy chồng chuẩn bị đi thể dục. Ngoài trời mưa lâm thâm, tôi hỏi anh hay nghỉ đi nhưng chồng vẫn chui ra khỏi chăn.

Tôi và chồng lấy nhau 7 năm, có với nhau 2 mặt con, đủ nếp đủ tẻ, kinh tế gia đình đầy đủ, chẳng thiếu thốn thứ gì. Bản thân tôi cũng luôn có gắng làm tròn bổn phận người vợ của mình.

Cưới nhau được 4 năm thì vợ chồng tôi ra ở riêng, bố mẹ hai bên hỗ trợ cộng với số tiền tiết kiệm, chúng tôi mua được một căn hộ chung cư nho nhỏ, cuộc sống rất thoải mái. Bố mẹ chồng cũng quý tôi, vì thế chẳng bao giờ tôi có áp lực gì.

Chồng là người yêu thích thể dục, thể tha, sáng nào đều đặn 4 rưỡi là anh dậy để đi chạy bộ. Hồi đầu anh rủ tôi nhưng tính tôi lười, hơn nữa không quen nên kệ, lúc anh trở về tầm 6 giờ tôi cũng mới dậy nấu nướng đồ ăn sáng.

Sáng sớm trời mưa chồng vẫn đi tập thể dục, lúc trở về giày vẫn sạch nguyên, nghi ngờ tôi lén theo dõi thì phát hiện sự thật động trời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cho đến một ngày, tôi tỉnh ngủ, thấy chồng chuẩn bị đi thể dục. Ngoài trời mưa lâm thâm, tôi hỏi anh hay nghỉ đi nhưng chồng vẫn chui ra khỏi chăn. Cho đến lúc anh về, tôi vô tình phát hiện ra đôi giày của anh sạch nguyên, một vết mưa bẩn cũng không thấy. Tự dưng trong lòng dâng lên nỗi hoài nghi.

Tôi bắt đầu để ý, sáng hôm đó lúc ăn sáng, tôi giả vờ nói với chồng, từ hôm sau tôi muốn đi thể dục cùng chồng cho khỏe mạnh, anh gạt đi, bảo anh đi chạy với mấy thằng bạn, tôi đi làm gì.

Tôi nghi ngờ nên quyết theo dõi anh bằng được, thấy anh mở cửa, mắt trước mắt sau lẻn vào nhà cô hàng xóm đơn thân, tim tôi đau nhói lên, rụng rời cả chân tay.

Sáng sớm trời mưa chồng vẫn đi tập thể dục, lúc trở về giày vẫn sạch nguyên, nghi ngờ tôi lén theo dõi thì phát hiện sự thật động trời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi về nhà, nhắn tin cho anh, quả nhiên 5 phút sau đã thấy anh hớt hải chạy về. Anh quỳ xuống cầu xin tôi, tôi thấy nực cười kinh khủng, con người đê tiện như anh, còn dám mặt dày xin lỗi tôi sao. Tôi chỉ biết khóc, phải làm sao bây giờ đây?

Ly hôn 3 năm mới đến thăm con, ai ngờ vừa đến thằng bé hét thất thanh bỏ chạy, còn vợ cũ cười lạnh chỉ tay lên bàn thờ

Ly hôn 3 năm mới đến thăm con, ai ngờ vừa đến thằng bé hét thất thanh bỏ chạy, còn vợ cũ cười lạnh chỉ tay lên bàn thờ

Sau khi ly hôn vợ, tôi vẫn tiếp tục qua lại với nhân tình. 3 năm sau đó, tôi chỉ gửi tiền chu cấp cho con chứ chưa từng đến thăm. Vợ tôi không chịu nhận tiền, chuyển lại trả tôi.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tình yêu tâm sự eva tâm sự gia đình góc tâm sự

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Dinh dưỡng 2 giờ 45 phút trước
Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Tâm sự gia đình 3 giờ 45 phút trước
Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Tâm sự 3 giờ 59 phút trước
Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 0 phút trước
Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự gia đình 4 giờ 45 phút trước
Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Tâm sự 5 giờ 0 phút trước
Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự 5 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm