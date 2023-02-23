Sang nhà vợ sắp cưới, bắt gặp đám người bặm trợn đứng chờ trước cửa, tôi lạnh người biết được bí mật kinh hồn

Tâm sự 23/02/2023 20:09

Ngày ăn hỏi, ngày cưới, đã định rồi mà lại có chuyện xảy ra khiến tôi phải nghĩ lại.

Tôi năm nay 33 tuổi, tôi ra Hà Nội học tập và làm việc đã hơn chục năm. Đến giờ, tôi làm trưởng phòng hệ thống của một công ty cỡ trung.

Tôi đang mua trả góp một căn hộ, chỉ chờ một người về ở cùng. Vì xuất thân nhà nghèo, tự thân lập nghiệp nên đường tình duyên của tôi khá lập nghiệp. Hầu hết những cô gái từng hẹn hò với tôi đều khá thực dụng.

Tôi từng yêu Thúy- một cô gái đồng hương suốt 4 năm, tình cảm đôi bên rất sâu đậm. Tuy nhiên, khi đi làm, tìm được mối ngon hơn tôi thì Thúy đòi chia tay. Thúy nói rằng tôi không có chí tiến thủ, không có tiền đồ, tương lai gì.

 

Năm đó, tôi mới 25 tuổi, mới đi làm được 3 năm thì đòi tiền đồ, tương lai gì? Và vài tháng sau, Thúy lên xe hoa với gã trưởng phòng trong công ty, người mà cô ấy cho là có tiền đồ, tương lai hơn tôi. Tuy nhiên, theo tôi được biết thì họ mới ly hôn cách đây vài tháng.

Sau chuyện tình duyên không thành, tôi đâm ra sợ yêu, mất lòng tin vào phụ nữ. Tôi chăm chỉ làm việc, tích cóp tiền bạc. Suốt nhiều năm, tôi chỉ tập trung vào sự nghiệp, chăm lo cho gia đình ở quê mà chẳng màng đến chuyện yêu đương.

Thấy tôi ngoài 30 mà vẫn chưa vợ, bố mẹ tôi ở quê cũng giục giã, mong mỏi. Thời gian gần đây, tôi được người quen mai mối cho Hảo, một cô gái kém tôi 4 tuổi, làm công việc lễ tân, ngoại hình khá xinh đẹp.

Hảo khá thông minh, đa tài, ngoài công việc lễ tân, cô ấy còn làm mẫu ảnh, buôn bán trên mạng. Sau thời gian tìm hiểu, tôi với Hảo thấy công việc, tính tình, gia cảnh hai bên đều phù hợp nên sớm nói đến chuyện cưới hỏi.

Mới quen biết Hảo nên tình cảm giữa tôi và cô ấy chưa sâu đậm. Nhưng tôi nghĩ tình cảm thì có thể vun đắp dần. Điều quan trọng là tôi với nàng sớm xúc tiến chuyện cưới hỏi để gia đình hai bên đều yên lòng.

 

Vì dịch bệnh còn phức tạp nên gia đình tôi và gia đình Hảo thống nhất sẽ tổ chức đám cưới ở quy mô nhỏ, tránh tụ tập đông người. Ngày ăn hỏi, ngày cưới, đã định rồi mà lại có chuyện xảy ra khiến tôi phải nghĩ lại.

Sang nhà vợ sắp cưới, bắt gặp đám người bặm trợn đứng chờ trước cửa, tôi lạnh người biết được bí mật kinh hồn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hôm đó, sau giờ làm, tôi qua nhà trọ đón Hảo đi ăn thì gặp một đám người bặm trợn đến tận nhà tìm cô ấy. Tôi hỏi thì được biết Hảo nợ người ta 50 triệu và đang "thế chấp" bằng ảnh và clip nóng.

Nghe người ta nói chuyện này, tôi giật nảy mình vì chưa từng nghe thấy Hảo nhắc đến chuyện nợ nần. Tôi gọi điện cho Hảo thì cô ấy không nghe máy.

 

Một lúc sau đó, vợ sắp cưới dùng số khác gọi cho tôi và kể rằng hiện cô đã chuyển đến ở tại một khu nhà khác. Hảo nói dạo gần đây Hảo vay tín dụng đen để đầu tư tiền ảo nhưng thua lỗ. Ảnh và clip nóng đó cô ấy lấy trên mạng rồi mang đi "thế chấp" chứ không phải của "chính chủ". Hảo dặn tôi không chuyển tiền trả cho đám người đó.

Sau chuyện này, tôi cảm thấy hoang mang về nhân cách của người mà tôi sắp lấy làm vợ. Không những thế, Hảo lại ham mê chơi tiền ảo. Sau khi cưới, có khi nào cô ấy mang hết tài sản của tôi đi đầu tư hay không?

Thời gian gần đây, Thúy liên lạc lại với tôi. Thúy thấy hối tiếc vì năm xưa đã phụ bạc tôi. Giờ cô ấy muốn chúng tôi "làm bạn" nhưng tôi biết cô ấy muốn nhiều hơn thế. Gặp mặt Thúy và nghe những lời cô ấy nói, tôi thấy rung rộng. Nhưng giờ Thúy đã là phụ nữ đã qua một lần đò, lại nuôi con một mình.

Mấy hôm nay, tôi phân vân giữa hai người phụ nữ, một người tôi đã dành cả tuổi thanh xuân để yêu thương, một người thì điều kiện ổn nhưng nhân cách hơi có vấn đề. Xin được mọi người cho lời khuyên.

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