Sang nhà cô bạn thân trút tâm sự, nửa đêm chiếc tủ kêu tiếng 'két' rồi có người đàn ông bước ra khiến tôi đứng tim

Khi tôi đến nơi thì Hường vẫn chưa ngủ. Cô ấy bất ngờ lắm nhưng vẫn mời tôi vào nhà. Tôi bức xúc không kiềm chế được trút hết bầu tâm sự với Hường.

Tôi và Hải yêu nhau hơn 1 năm nay nhưng mấy tháng gần đây chúng tôi thường xuyên cãi nhau. Cũng vì hai đứa đang bàn tính kế hoạch kết hôn, có rất nhiều vấn đề, khúc mắc nảy sinh. Chúng tôi cãi nhau, Hải đùng đùng bỏ về. Ở phòng trọ khó chịu mãi không ngủ được, tôi quyết định đến nhà cô bạn thân để trút bầu tâm sự. Khi tôi đến nơi thì Hường vẫn chưa ngủ. Cô ấy bất ngờ lắm nhưng vẫn mời tôi vào nhà. Tôi bức xúc không kiềm chế được trút hết bầu tâm sự với Hường. Ấy vậy mà Hường lại bênh Hải, bảo tôi có gì từ từ thương lượng, đừng để mất một người bạn trai tốt như Hải. Nói chuyện chán chê, tôi mệt quá lăn ra ngủ, hai đứa nằm chung một giường.

Ảnh minh họa: Internet Ngủ được một giấc, tôi giật bắn người tỉnh dậy khi nghe tiếng “két” trong phòng như có ai đó mở cửa. Yên lặng mở mắt ra nhìn, tôi run lẩy bẩy khi nhìn thấy một bóng đen đang từ trong tủ quần áo của Hường bước ta. Lẽ nào là trộm đến phục kích sẵn trong phòng trọ của Hường? Lúc đó không hiểu tôi lấy đâu ra dũng khí, lập tức bật đèn pin điện thoại soi thẳng và mặt hắn ta. Bốn mắt nhìn nhau, tôi nhận ra khuôn mặt ấy không thể xa lạ. Chính là Hải! - Giữa anh với Hường không có gì cả. Lúc tối từ chỗ em về, anh thấy trong lòng không thoải mái, lại đi qua nhà cô ấy nên rẽ vào xin cô ấy lời khuyên. Nghĩ rằng cô ấy là bạn thân của em, có thể khuyên nhủ em giúp anh.

Hải giải thích, Hường gật đầu đồng tình. Đang giãi bày thì tôi đến, không muốn tôi nghi ngờ, Hải trốn vào tủ quần áo, định đợi chúng tôi ngủ say thì lén ra về. Ai ngờ bị tôi bắt quả tang. Vấn đề là họ liên lạc với nhau sau lưng tôi, không hề cho tôi biết. Hơn nữa đêm hôm khuya khoắt, trai đơn gái chiếc trong cùng một phòng, nghĩ sao cũng thấy không thoải mái. Ảnh minh họa: Internet Bực bội và có phần ghen tuông nên tôi đã lên tiếng trách móc Hường và Hải mấy câu. Ai ngờ anh ta không biện minh cho mình nhưng lại bênh Hường chằm chặp. Tôi tức đến tím tái cả người. Hóa ra là trong những lần tâm sự với Hường thì Hải đã ngầm so sánh tôi với cô ta và chê trách bạn gái đòi hỏi, yêu sách. Đề nghị tôi đưa ra đâu phải vô lý phải không mọi người? Bực nhất là bây giờ thái độ của Hải kiểu rất bất cần. Không hiểu rõ anh ta đã chán tôi hay có tình ý với Hường mà không còn thiết tha gì đến đám cưới, bảo tôi muốn nghĩ gì thì nghĩ, muốn làm gì thì làm. Nếu tôi đòi chia tay, chắc anh ta cũng đồng ý ngay. Tôi buồn và thất vọng quá vì bạn trai cùng cô bạn thân của mình. Một người đàn ông như thế, tôi có nên cố chấp làm đám cưới không?

Chồng đi làm thư thả nhưng đem về rất nhiều tiền, ngờ đâu tôi phát hiện sự thật đau đớn Vậy nhưng có lẽ Trời sinh ra tôi làm đàn bà, Trời cho tôi cái nhạy cảm của phái đẹp, phái yếu, tôi cứ thấy ngờ ngợ, nghi nghi như chồng có cái gì đó giấu tôi.

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