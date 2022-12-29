Sang giữ nhà cho bạn thân, nửa đêm tôi hốt hoảng vì cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, có ai đó đang vuốt ve mình

Chồng tôi đợt ấy đang có một dự án quan trọng gấp rút, phải hoàn thành cùng với team của anh ấy. Bình thường chỉ tăng ca đến khoảng 8, 9 giờ tối nhưng hôm đó chồng báo làm việc xuyên đêm, vì deadline đã đến rất gần rồi. Nhưng sau đó anh ấy sẽ được nghỉ vài hôm, hứa hẹn đưa tôi đi du lịch để bù đắp cho vợ khoảng thời gian này bị chồng bỏ bê.

Tôi và Hương chơi thân với nhau từ hồi đại học. Ra trường đi làm mỗi đứa một công ty khác nhau nhưng vẫn thân thiết lắm. Cuối tuần lại rủ nhau đi mua sắm, ăn uống. Hồi còn độc thân thì suốt ngày sang nhà nhau ngủ lại. Tôi kết hôn năm ngoái, còn Hương thì hiện tại đang có người yêu. Tuy nhiên nó chưa tính đến chuyện chồng con vì bảo còn muốn chơi thêm vài năm nữa.

Thế nhưng chúng tôi vừa ngồi trò chuyện được một lúc thì Hương lại bị người yêu gọi đi. Anh ta uống rượu say, muốn nó đến đón về. Hương nháy mắt cười bảo đêm nó sẽ không về đâu, xin lỗi vì đã bỏ lại tôi một mình. Bạn thân lâu năm nên tôi chẳng hề giận. Thời điểm ấy đã muộn lắm rồi gần 12 giờ đêm, về nhà không yên tâm nên tôi quyết định một mình ngủ lại nhà Hương.

Ngày đó tôi sang nhà mẹ đẻ chơi, trên đường về đi qua gần nhà cô bạn thân nên tôi quyết định ghé vào nhà Hương ngủ với nó một đêm. Hôm sau là thứ sáu vẫn phải đi làm mà tôi mang theo túi xách đây rồi, còn quần áo có thể mượn của Hương cũng được. Đằng nào thì chồng cũng vắng nhà, tôi về làm gì có ai.

Ảnh minh họa: Internet

Nó bảo sáng ra cứ khóa cửa rồi cầm chìa khóa theo, đến buổi trưa nó sẽ qua rủ tôi đi ăn, tiện thể lấy chìa khóa luôn. Hương vừa đi thì tôi cũng lên giường đi ngủ. Nhiều lần ngủ lại nhà nó rồi nên tôi chẳng lạ giường nữa, vừa đắp chăn một lát thì thiếp đi ngay.

Chẳng biết qua bao lâu, tôi giật mình choàng tỉnh khi phát hiện có một bàn tay thò vào áo ngủ của mình. Tôi có thói quen tắt đèn tối om khi ngủ, trong bóng tối chỉ biết có một bóng người trèo lên giường chứ không rõ được là ai. Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì gã đàn ông đó đã hôn tôi ngấu nghiến, bịt chặt miệng tôi không thể nói được gì nữa.

Giây phút anh ta ghé sát vào mình, tôi đã ngửi thấy một mùi hương quen thuộc. Cho đến khi anh ta rời môi tôi ra, thốt lên một câu: “Nhớ em quá đi” thì tôi mới bủn rủn bàng hoàng nhận ra giọng nói ấy không phải của ai khác mà chính là của chồng mình!

Sẽ chẳng có gì lạ nếu như lúc này tôi đang ngủ ở nhà. Cơ mà tôi đang ngủ tại nhà Hương, tại sao chồng lại có chìa khóa mở cửa vào nhà Hương, trèo lên giường của bạn thân tôi rồi thốt ra một câu như vậy?

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, tôi vùng dậy đẩy mạnh chồng ra, lao đến bật điện sáng choang. Không cần phải nói lời nào, giây phút bốn mắt chạm nhau, chúng tôi đều hoảng loạn không thể tin nổi. Tôi đã biết là chồng rồi nhưng nhìn thấy anh ta dưới ánh đèn sáng trưng vẫn khiến tôi khó bề tưởng tượng nổi. Còn chồng thì tái mét, mặt cắt không còn giọt máu khi nhận ra người phụ nữ anh ta vừa âu yếm và thốt lời nhớ nhung lại chính là vợ chứ không phải Hương!

Ảnh minh họa: Internet

Vậy là đã rõ. Chồng tôi và Hương qua lại với nhau từ bao giờ tôi không hay biết. Nhưng họ giấu giếm rất tài tình, một người có bạn trai, còn một người đã kết hôn. Chồng tôi sụp xuống bảo rằng giữa họ chỉ là cuộc chơi qua đường cho vui. Hương dự định sẽ kết hôn với người đàn ông kia, còn chồng tôi thì không bao giờ có ý nghĩ ly hôn. Họ chẳng muốn rời bỏ mối quan hệ chính thức nhưng vẫn thích lén lút phiêu lưu tình ái với nhau. Đúng là cay đắng và nực cười đến tột cùng!

Chuyện hôm đó cũng rất đơn giản. Tôi đến nhà Hương bất ngờ, bạn trai nó cũng gọi đi đường đột. Còn chồng tôi đáng lẽ tăng ca ở công ty song nhớ người tình quá mới lén trở về cho Hương bất ngờ. Những sự tình cờ ấy cuối cùng lại giúp tôi vén màn bí mật cay đắng.

Sau đó như nào ư? Tất nhiên là tôi ly hôn và cũng đoạn tuyệt mối quan hệ với cô bạn mà mình nghĩ là thân thiết. Chỉ là mất niềm tin vào tình bạn và tình yêu quá!