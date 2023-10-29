Ruồng bỏ bạn trai 6 năm để làm 'tiểu tam' chỉ sau một đêm say, đến một ngày, tôi bàng hoàng bật khóc khi phát hiện sự thật trớ trêu này

Tâm sự 29/10/2023 09:09

Tuy nhiên, mối tình đẹp đẽ của cả hai tưởng như sẽ kéo dài mãi mãi lại kết thúc trong tuyệt vọng vì người bạn gái phải lòng một người đàn ông khác và ngoại tình.

Người bạn trai là anh A, tôn trọng và hiểu cho nỗi lòng của người bạn gái nên đã không bao giờ đề cập đến việc quan hệ trong suốt 6 năm hẹn hò. Vì người bạn gái của anh A là cô B muốn giữ trinh trắng của mình cho đến đêm đầu tiên sau khi kết hôn.

Tất nhiên, 6 năm hẹn hò mà không làm gì cả thì cũng sẽ nảy sinh ra những bức rứt, khó chịu nhưng vì anh A rất yêu thương bạn gái và xem ý kiến của cô B là quan trọng nhất cho nên anh đã chịu đựng điều đó.

Tuy nhiên, mối tình đẹp đẽ của cả hai tưởng như sẽ kéo dài mãi mãi lại kết thúc trong tuyệt vọng vì người bạn gái phải lòng một người đàn ông khác và ngoại tình.

Anh A rất khó để buông tay bạn gái nhưng anh cũng biết được rằng mình không thể níu kéo cô B được vì cô đã yêu người đàn ông khác mất rồi.

Nhưng 6 tháng sau, người cô B đã quay lại tìm anh A và cầu xin sự tha thứ. Thậm chí, lúc bấy giờ cô B còn mang thai đứa con của đàn mà cô đã ngoại tình.

Người bạn gái với nguyện vọng giữ gìn sự trinh trắng đã quan hệ với người đàn ông khác chỉ sau 6 tháng, vì cô B nói rằng người đàn ông đó là người mà cô thực sự thích.

Ruồng bỏ bạn trai 6 năm để làm 'tiểu tam' chỉ sau một đêm say, đến một ngày, tôi bàng hoàng bật khóc khi phát hiện sự thật trớ trêu này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thật không may là người đàn ông đã ngoại tình với cô B lại là một người đàn ông đã có gia đình. Và sau khi nghe tin cô B có thai, người đàn ông đã ngay lập tức bỏ rơi cô B một cách thê thảm.

Sau khi bị người đàn ông đó bỏ rơi, cô B vì không dám đi phá thai một mình nên cuối cùng đã tìm đến người yêu cô nhất là anh A để cầu xin sự tha thứ.

Sau khi anh A biết được tất cả sự thật, anh rất sốc vì sự phản bội của cô B, nhưng khi nhìn thấy người bạn gái cũ đang rơi vào hoàn cảnh khó khăn, anh A cũng rất đau lòng.

Cuối cùng, anh A quyết định sẽ ở bên cạnh cô B cho đến khi cô phá thai xong để xốc lại tinh thần cho cô B. Anh A nói: "Thực ra, tôi vẫn còn yêu bạn gái của mình rất nhiều. Nhưng mỗi khi tôi nghĩ đến nỗi đau và khổ sở mà cô ấy đã gây ra cho tôi thì cơn tức giận của tôi lại trào dâng.”

Anh A tiếp tục nói rằng: "Nhưng kể từ khi tôi quay trởi lại bên cạnh cô ấy, cô ấy vì tôi mà đã cố gắng rất nhiều. Hình ảnh này đủ để xoa dịu mọi cơn tức giận của tôi."

Ngoài ra, anh A cho rằng: “Nghĩ lại thì không biết chừng tôi đã hành động như một tên ngu ngốc trong tình yêu.” Và anh nói thêm: “Việc trái tim thay đổi là việc hoàn toàn có thể xảy ra. Lựa chọn chia tay tôi vì thích người ông khác hoàn toàn là sự lựa chọn của cô ấy."

Anh A đã đăng bài viết và xin lời khuyên: "Hiện tại chúng tôi đang có một mối quan hệ rất tốt, nhưng tôi không nghĩ rằng mình sẽ có thể sống chung với cô ấy khi nghĩ đến những thứ mà cô ấy đã phản bội tôi, ngay cả sau khi chúng tôi kết hôn.” Và anh nói thêm: “Tôi có nên nói điều này ngay bây giờ trước khi quá muộn không? Nó có quá tàn nhẫn với cô ấy không?"

Cư dân mạng khi đọc câu chuyện đều để lại những bình luận ủng hộ như: "Người lừa dối người khác mới là người xấu. Vì vết thương mà anh phải chịu nói việc chia tay thì chẳng có gì quá đáng hết", "Phải đặt hạnh phúc của bản thân lên trên hết", "Tôi nghĩ người bạn gái cũng đã dự đoán trước, cô ta cảm thấy có lỗi nên sẽ chấp nhận thôi", "Bạn không cần phải tự trách mình."

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