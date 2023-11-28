Chồng mắng nhiếc vợ trước mặt bạn bè, tôi liền cao tay lôi từ trong phòng ra một thứ khiến ai nấy nín bặt

Tâm sự 28/11/2023 04:10

T. dù đang mệt nhưng lý trí cô vẫn mách bảo rằng cần phải làm điều gì đó để đòi lại tiếng nói cho bản thân. Sức chịu đựng của người phụ nữ dù lớn tới nhường nào thì cũng có những giới hạn nhất định.

Đồng ý là vợ chồng sống chung một nhà thì nhiều chuyện thoải mái, phiên phiến chút cũng được. Nhưng chúng ta vẫn nên đặt ra những giới hạn nhất định thì giữa hai người mới có tôn trọng, thấu hiểu lẫn nhau. Đặc biệt, nếu có sự xuất hiện của người ngoài thì vợ chồng càng nên giữ thể diện cho đối phương, như vậy tình cảm mới ngày một khăng khít. Bằng không, những ức chế tích tụ lâu ngày, rồi chưa biết chừng sẽ "bùng nổ" vào một thời điểm bất ngờ. Hãy lắng nghe câu chuyện của T. dưới đây và bạn sẽ hiểu hơn về triết lý này.

 

Căn nhà của vợ chồng T. mua rộng rãi, đặc biệt khu vực bếp rất hiện đại, đây cũng là nơi mà chồng của T. thường xuyên dẫn bạn về ăn uống, tụ tập. Bản thân T. cảm thấy bình thường, thoải mái, dẫu sao cô nghĩ chồng mình cũng nên có những mối quan hệ bạn bè để giải trí một chút, thậm chí là giúp đỡ nhau trong công việc, cuộc sống. Tuy nhiên, đó chỉ là những ấn tượng ban đầu của T. về hội bạn của chồng mình. Dần dần, cô thấy những người bạn đó mang đến nhiều phiền toái hơn là sự vui vẻ.

"Trong nhóm bạn ấy thì toàn những người cùng chơi cầu lông, đá bóng các kiểu nên họ thường xuyên gặp nhau. Đã vậy có mấy ông chưa lập gia đình nên chỉ giỏi tụ tập đàn đúm. Đôi khi mình không hiểu vì sao đàn ông lại thích liên hoan nhậu nhẹt tới vậy. Mà mỗi lần họ gặp nhau thì đều tổ chức ở nhà mình, thành ra mình rất mệt mỏi. Riêng công đoạn chuẩn bị nấu nướng thôi đã nhọc rồi, chưa kể tới việc dọn dẹp rửa bát" - T. tâm sự.

Mà đặc biệt, dù T. cũng là chủ nhà nhưng cô thường không ăn uống cùng bạn bè của chồng. Bởi họ thì rượu bia rồi nói chuyện ầm ĩ, trong khi T. thích sự nhẹ nhàng đơn giản. Thi thoảng nếu bạn bè của chồng đi cùng gia đình của họ thì T. mới tham gia. Còn không thì T. chỉ ở trong phòng. Chính chồng của T. cũng nói vợ hãy ở trong phòng, khi nào bạn bè về rồi ra ăn sau cũng được. Anh ấy muốn được thoải mái cùng bạn bè mình. Dù T. thi thoảng tủi thân, nhưng cô nghĩ mình là người nội trợ, chồng đi kiếm tiền, cũng nên để anh ấy có thế giới riêng một chút.

Cho tới một ngày, vì T. không được khỏe, lại đúng hôm chồng cô rủ bạn về nhà. Gắng gượng mãi đi xuống siêu thị mua được ít đồ rồi T. nằm luôn trong phòng nghỉ ngơi. Bữa hôm đó chồng cô phải tự chuẩn bị nhiều thứ. Khi tất cả ngồi xuống nhậu nhẹt, thấy thiếu cái nọ cái kia, chồng T. gọi vợ ra để sai vặt. Ban đầu người phụ nữ cũng đành cố gắng để phục vụ chồng, song ra đến cửa phòng, cô đã bị chồng mắng thậm tệ là: "Đồ chậm chạp, cứ nằm lì trong phòng". Bạn bè của chồng cũng phải ái ngại, họ tự động nhỏ tiếng lại vì bất ngờ.

 

Chồng mắng nhiếc vợ trước mặt bạn bè, tôi liền cao tay lôi từ trong phòng ra một thứ khiến ai nấy nín bặt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Pha xử lý cao tay chỉ từ một thứ ở trong phòng ngủ

T. dù đang mệt nhưng lý trí cô vẫn mách bảo rằng cần phải làm điều gì đó để đòi lại tiếng nói cho bản thân. Sức chịu đựng của người phụ nữ dù lớn tới nhường nào thì cũng có những giới hạn nhất định. T. đi thẳng vào trong phòng, lôi chiếc thùng rác ra ném thẳng giữa nhà gần khu vực bạn bè của chồng đang nhậu. Trong tiếng khóc nấc nghẹn ngào, người phụ nữ vẫn rành rọt từng chữ một:

"Anh nhìn xem, trong thùng rác chỉ có đúng vài miếng vỏ khoai luộc. Trong lúc mấy người được ngồi ngoài này tụ tập thì tôi phải ru rú trong góc phòng. Vậy mà anh không biết điều còn lên giọng à? Nhà này của chung, không phải của mỗi anh. Mỗi lần khách đến ai nấu ai dọn? Anh nghĩ đi, mỗi lần bạn tôi tới, tôi có chửi mắng hay phê bình anh điều gì không?".

Nói đoạn, T. vào phòng, đóng rầm cửa lại. Ở ngoài, chồng cô ngẩn người vì sốc óc. Anh không ngờ trước giờ, vợ mình lại im ỉm chịu đựng tới mức như vậy. Buổi nhậu hôm đó kết thúc cũng chóng vánh. Sau cùng, người đàn ông phải xin lỗi bà xã. Bạn bè của anh ta cũng khuyên nên hối lỗi và hứa từ giờ hạn chế tụ tập gây vất vả, cực nhọc cho T.

Nếu như T. không cứng rắn, mạnh mẽ vượt qua sự cam chịu thì có thể cô sẽ giống như ô sin của cả cái nhà này. Chị em phụ nữ cũng nên giống như T., cần phải lý trí và hiểu rằng mình không hầu hạ một ai cả, và đối phương cần có nghĩa vụ tôn trọng vợ trước mặt người ngoài. Như vậy thì hôn nhân mới có sự cân bằng và bền lâu.

Đêm tân hôn đang 'bùng cháy' thì nghe tiếng rục rịch trong tủ, vùng dậy tưởng có trộm thì 'tá hỏa' khi thấy cặp mắt sắc lẹm đang nhìn chằm chằm

Đêm tân hôn đang 'bùng cháy' thì nghe tiếng rục rịch trong tủ, vùng dậy tưởng có trộm thì 'tá hỏa' khi thấy cặp mắt sắc lẹm đang nhìn chằm chằm

Chúng tôi đổ người trên giường, hạnh phúc ôm lấy nhau. Nhưng đang khúc cao trào thì tôi nghe thấy tiếng động lạ trong tủ quần áo.

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Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

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